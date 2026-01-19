lunes 19 de enero de 2026
    • Autopista Pilar Pergamino: aumentará hasta un 19% el polémico peaje en Larena

    Los usuarios de la Autopista Pilar Pergamino reclamaron por los incrementos que habrá en los diferentes peajes del corredor vial.

    19 de enero de 2026 - 15:08
    Reclamos por los aumentos en los peajes

    La Dirección Vialidad Nacional llamó a consulta pública para aumentar hasta 19% los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.

    Pergamino: cómo impacta el aumento de peajes en rutas que atraviesan el Partido

    Pergamino: cómo impacta el aumento de peajes en rutas que atraviesan el Partido
    Autopista Pilar Pergamino: una traza clave sumida en el abandono y con futuro incierto

    Autopista Pilar Pergamino: una traza clave sumida en el abandono y con futuro incierto

    Entre ellos, incluye el de la estación Larena, de la Autopista Pilar Pergamino, siempre envuelto en una polémica con los vecinos debido a la ausencia de caminos alternativos para evitar las barreras.

    El pedido del Gobierno nacional

    La convocatoria se formalizó mediante la Resolución 42/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, buscando que la ciudadanía se exprese en el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, previo a la aplicación de los nuevos valores.

    En el texto oficial, difundido por la por la Agencia Noticias Argentinas, se expuso que el pedido de aumento fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., solicitando la revisión de las tarifas para los Tramos I al X de la red vial nacional.

    Tras analizar la propuesta que eleva el precio mínimo para autos a $1.500, la Dirección Nacional de Vialidad consideró "apropiada" la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que ahora se someten a consulta.

    Sin descuento en el peaje

    La novedad que trae la propuesta de actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

    Al argumentar la instancia consultiva, se remarcó que "la implementación de un procedimiento que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa para conseguir una mayor eficacia en la acción administrativa".

    Los usuarios e interesados podrán acceder a los proyectos de aumento mediante la página web del organismo nacional y expresar sus opiniones en el formulario creado para tal fin durante un plazo de 15 días hábiles administrativos.

    El formulario completo y firmado puede presentarse de forma digital a través del correo electrónico [email protected] o mediante el sistema de Trámite a Distancia (TAD).

    La actualización afectará a los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.

    Christian Petersen está en plena recuperación tras su internación y mostró cómo son sus días en La Villa Rural, su granja familiar en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

    Christian Petersen eligió su campo de San Pedro para continuar con su recuperación

