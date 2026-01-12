Pergamino: insisten en el correcto uso de los contenedores de basura ante reiteradas irregularidades

A diario, en el Partido de Pergamino genera un volumen significativo de residuos y representa un desafío constante para el sistema de higiene urbana. Con el objetivo de reducir ese impacto ambiental, el Municipio viene impulsando la clasificación de los desechos a través de las campanas de colores distribuidas en distintos puntos de la ciudad, una política que se complementa con el trabajo sostenido que desde 1988 se realiza en la Planta de Tratamiento ubicada sobre calle Miguel Cané.

En reiteradas oportunidades, desde el área ambiental se recordó a los vecinos la correcta utilización de estos recipientes diferenciados. Las campanas azules están destinadas exclusivamente al papel y cartón; las naranjas, a las botellas PET; mientras que las amarillas reciben latas, aluminio, vidrio y otros plásticos que no forman parte del circuito PET.

Estos residuos reciclables son luego aprovechados por distintas instituciones y cooperativas locales. En el caso de las botellas PET depositadas en las campanas naranjas, son recuperadas por los operarios del Taller Protegido, desde donde ya se enviaron 18 camiones cargados con aproximadamente nueve toneladas cada uno. Por su parte, el papel y cartón de las campanas azules, junto al aluminio, vidrio, latas y otros plásticos de las campanas amarillas, son trabajados por la cooperativa de recuperadores urbanos “Mundo Reciclado”, que funciona dentro de la Planta de Residuos de Pergamino.

Al respecto, desde “Actuá en Verde”, remarcaron la importancia de una correcta clasificación. “Hay que prestar mucha atención a qué se deposita en cada campana, porque cuando los residuos están mezclados, los integrantes de la cooperativa deben invertir tiempo extra en separar los materiales”, explicó. Además, advirtió que no todo lo que parece reciclable efectivamente lo es: “Muchas veces, con la intención de ayudar, se arrojan elementos que no se pueden reutilizar. Por eso siempre recomendamos observar las etiquetas de los envases, donde se informa si el material es reciclable o no”.

Contenedores de basura en peligro

En los últimos años, Pergamino modificó de manera sustancial su sistema de recolección domiciliaria. La ciudad incorporó contenedores verdes en gran parte del ejido urbano y actualmente el 90 por ciento de los barrios cuenta con este sistema, que reemplazó a los antiguos canastos ubicados en las veredas. De esta manera, los vecinos depositan sus residuos en contenedores compartidos por cuadra.

“Contar con un contenedor disponible las 24 horas puede generar la sensación de que se puede tirar basura en cualquier momento, pero es fundamental entender que esto debe hacerse de manera controlada”, sostuvieron. En ese sentido, aclararon que los días y horarios de recolección se respetan igual que antes de la colocación de los contenedores. “Conocer cuándo pasa el camión recolector implica una responsabilidad: la basura debe sacarse cerca del horario de recolección para evitar acumulaciones innecesarias”, indicaron.

Residuos y correcta disposición

Además contaron al Diario que los contenedores verdes son de uso exclusivamente domiciliario. “Cuando se arrojan residuos que no corresponden, se perjudica a todos los vecinos que utilizan ese contenedor. A diario vemos personas que los usan como si fueran volquetes, y eso es un error”, remarcaron este lunes.

Desde las áreas de Higiene Urbana y Servicios Públicos recuerdan periódicamente que en los contenedores domiciliarios está prohibido arrojar residuos voluminosos. “No se deben tirar escombros, colchones, ramas, restos de limpieza de patios ni cacharros. Es algo que venimos solicitando de manera constante, pero lamentablemente hay quienes no entienden o no quieren entender”, expresaron con preocupación.

Pergamino cuenta con un servicio exclusivo y gratuito para la recolección de residuos voluminosos. Según el barrio, cada vecino dispone de una semana al mes destinada a este tipo de desechos. Además, se puede llamar al 147, línea de Atención al Vecino, para conocer los días correspondientes a cada zona.

Vandalismo

En los últimos tiempos, se registró un incremento de hechos de vandalismo contra el mobiliario urbano, que incluye tanto los contenedores verdes como las campanas de colores. “Estos elementos son adquiridos con el objetivo de mejorar el orden urbano y la higiene de la ciudad, pero muchas veces ese propósito se ve frustrado por el mal uso y los daños intencionales”, señalaron y aclararon que no se trata de situaciones aisladas ni de barrios específicos, sino de acciones que se repiten en distintos puntos de la ciudad.

“La colaboración para tener un Pergamino limpio debe ser de todos. Cada vecino tiene un rol fundamental, y el primer paso es respetar el uso de los contenedores verdes, sacando las bolsas que corresponden en los días y horarios asignados para cada barrio”, concluyeron.