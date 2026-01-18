Pre-residencias en Pergamino: el Hospital San José abre la inscripción a una formación clave

La formación de pre-residencia tiene una dedicación parcial, equivalente al 50 por ciento de la carga horaria de un residente.

El Hospital San José de Pergamino se prepara para una nueva convocatoria al programa de Pre- residencias , una propuesta impulsada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que busca facilitar el ingreso al sistema de residencias, especialmente para quienes se ven demorados por los tiempos administrativos de las universidades.

En diálogo con LA OPINIÓN, Martín Villalba, integrante del Servicio de Docencia e Investigación del hospital, explicó que se trata de “un sistema nuevo, implementado hace ya tres años, con bastante éxito”, pensado para dar respuesta a una problemática frecuente entre los recientes graduados.

Villalba detalló que el principal objetivo de las pre-residencias es evitar que muchos profesionales queden fuera del sistema por no contar con el título en mano al momento del concurso anual de residencias, que se realiza en septiembre.

“Imaginate, vos para entrar a una residencia necesitás el título en mano. Y supongamos que te recibís en marzo de un año. Vos hasta fin de año no tenés el título en mano. Y te quedás afuera y tenés que esperar hasta septiembre del año siguiente para poder elegir una especialidad”, explicó.

En ese sentido, señaló que la pre-residencia funciona como un puente: “Esto es como un intermedio que arranca en febrero, donde uno lo puede arrancar con el título en trámite, no es necesario tener el título en mano”.

El Hospital San José de Pergamino ofrece ocho pre-residencias, correspondientes a especialidades estratégicas.

Acceso directo, sin examen

Uno de los aspectos más destacados del programa es que quienes ingresan a una pre-residencia acceden luego de manera directa a la residencia correspondiente, sin necesidad de rendir el examen habitual.

“Vos cuando entrás a la pre-residencia de una especialidad específica del hospital, entrás directamente a la residencia sin haber rendido absolutamente nada”, remarcó Villalba.

Además, describió la modalidad de cursada: “La pre-residencia es como un resumen de la especialidad, en seis meses, rotan por diferentes lugares del hospital relacionados con la especialidad que quieren hacer”.

Carga horaria, requisitos y retribución

La formación tiene una dedicación parcial, equivalente al 50 por ciento de la carga horaria de un residente: se asiste de lunes a viernes de 8:00 a 12:00, más una guardia semanal de 12 horas, según la especialidad elegida.

“Hacés el 50% y cobrás el 50% de lo que gana un residente”, precisó Villalba, al tiempo que aclaró que la retribución incluye plus por guardia y por especialidad estratégica.

El programa exige una asistencia mínima del 85 por ciento, la aprobación de evaluaciones parciales y una evaluación final.

Fechas de inscripción y comienzo de actividades

La inscripción se realizará de manera completamente virtual y estará habilitada desde el lunes 26 de enero hasta el 13 de febrero.

“El cronograma te confirmo. Del 26 de enero al 13 de febrero la inscripción online”, indicó Villalba, quien agregó que las actividades comenzarán a mediados de marzo y que el pase automático a la residencia se concreta el 1° de septiembre.

Toda la información oficial, junto con el cronograma y la documentación requerida, puede consultarse en www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/pre-residencias

Especialidades en el Hospital San José

En esta nueva convocatoria, el Hospital San José de Pergamino ofrece ocho pre-residencias, correspondientes a especialidades estratégicas: Clínica Médica, Psiquiatría, Terapia Intensiva de Adultos, Farmacia, Bioquímica, Pediatría, Neonatología, Terapia Intensiva Infantil.

“En este momento tenemos ocho pre-residencias en el hospital”, confirmó Villalba.

Los cupos son similares a los de las residencias: “Es más o menos lo mismo que la residencia”, explicó, y estimó que en total habrá entre 12 y 13 lugares disponibles.

Una experiencia con resultados positivos

Desde el Hospital San José valoran muy positivamente la experiencia de años anteriores. “Hemos tenido pre-residentes de psiquiatría, de clínica médica y de pediatría. Y todos terminaron en el hospital”, destacó Villalba.

Y agregó: “Si no hubiesen entrado por la pre-residencia, esos que hoy son residentes hubiesen tenido que esperar más tiempo y en ese más tiempo podrían haber elegido otro camino o otro lugar”.

Para este año, las expectativas son alentadoras: “Ya sabemos que por lo menos cuatro o cinco anotados va a haber”, adelantó.

¿Quiénes pueden inscribirse?

El programa no exige residencia en Pergamino ni en la provincia. “Ninguna condición”, aclaró Villalba, aunque remarcó un punto clave: las pre-residencias son instancias de posgrado.

“Son cursos de posgrado. Es decir, tenés que ser farmacéutico, tenés que ser bioquímico, tenés que ser médico”, subrayó, y concluyó: “No son para que se anote cualquier persona”.

Con esta propuesta, el Hospital San José vuelve a posicionarse como un actor central en la formación de profesionales de la salud, ofreciendo una oportunidad concreta para quienes buscan especializarse e integrarse al sistema público bonaerense.