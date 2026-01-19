"Por Una Sonrisa" prepara un festival solidario para reunir útiles escolares tras una masiva colecta reciente

Natalia Bonfanti, de la Asociación Civil "X Una Sonrisa", dio a conocer los resultados de la última colecta de alimentos no precederos y el próximo evento solidario para recolectar útiles escolares.

La asociación civil “Por Una Sonrisa Pergamino” reunió más de 1.500 alimentos no perecederos en el torneo de pesca realizado en el Arroyo Pergamino este último fin de semana y ya trabaja en la organización de un festival solidario para recaudar útiles escolares de cara a la vuelta a clases .

Tras la exitosa participación como receptores de donaciones durante la competencia de pesca realizada el domingo en el Arroyo Pergamino, la Asociación Civil “X Una Sonrisa” anunció la organización de un nuevo evento solidario con el objetivo de reunir útiles escolares para alumnos de escuelas de la ciudad en situación de vulnerabilidad. Así lo confirmó Natalia Bonfanti en una extensa entrevista en el ciclo de streaming REPORTE LA OPINIÓN.

—Vimos que muchas personas participaron del torneo bonaerense de pesca y que la convocatoria incluía llevar un alimento no perecedero para “X Una Sonrisa”. De alguna manera ustedes también fueron parte del evento.

—“Sí, totalmente. Nosotros nos sumamos a todos estos eventos porque la gente ya sabe cómo trabajamos desde hace muchísimos años acá en Pergamino. Siempre colaboramos para darle visibilidad a estas iniciativas solidarias y, en este caso, ya es el segundo año que acompañamos a los chicos que organizan el torneo de pesca”, explicó Bonfanti.

La competencia se desarrolló el domingo sobre la costa del Arroyo Pergamino, a la altura de calle Intendente Biscayart, en el tramo comprendido entre el puente de Merced y la pasarela de Las Mujeres, donde cientos de pescadores participaron con una consigna solidaria.

—“Fue una convocatoria masiva. Gracias a Dios se pudieron juntar más de 1.500 alimentos no perecederos”, destacó la referente.

Destino de las donaciones y trabajo con discapacidad

—¿A dónde se destina todo lo recaudado?

—“Venimos trabajando desde hace varios meses con la gente de discapacidad. Este año estuvimos muy abocados a acompañar a las familias, porque la situación es muy difícil. Siempre trabajamos con merenderos, pero últimamente ayudamos directamente a las familias en particular”, detalló.

Bonfanti explicó que las donaciones se organizan cuidadosamente antes de ser entregadas.

—“Ahora nos toca organizar todo, seleccionar los alimentos, armar los bolsones y tratar de que a cada familia le llegue una ayuda completa. Hacemos una selección previa porque la necesidad es muy profunda y, lamentablemente, no siempre alcanza para todos”, reconoció.

Cómo se realiza la distribución

—¿Cómo es el proceso de entrega?

—“Tratamos de equilibrar los bolsones con productos secos, galletitas y alimentos básicos. En este caso estamos trabajando con listas, porque no podemos hacerlo de manera masiva. Las entregas se van a realizar esta semana, una vez finalizada la selección”, explicó.

La referente aclaró que las familias beneficiadas están vinculadas principalmente al ámbito de la discapacidad.

—“Exclusivamente lo que fue pesca lo vamos a destinar a familias relacionadas con discapacidad, con el acompañamiento de la Dirección correspondiente”, precisó.

Barrios y alcance de la ayuda

—¿En qué zonas de la ciudad trabajan habitualmente?

—“En otros momentos, como Navidad y Año Nuevo, repartimos en los barrios más necesitados, puerta a puerta. Eso lo hicimos gracias a donaciones grandes, como las que recibimos de empresas. Pero en este caso, por la cantidad, trabajamos con listas y entregas organizadas”, explicó Bonfanti.

El próximo objetivo: útiles escolares

—Ahora se viene la vuelta a clases. ¿Qué están proyectando?

—“Sí, ahora empezamos con lo escolar. Siempre es lo que más cuesta, porque lo que se dona suele ser muy poco para todo lo que se necesita. Por eso estamos proyectando un festival solidario que vamos a anunciar pronto en redes sociales”, adelantó.

—“La idea es que la entrada sea una donación: alimentos, útiles escolares o dinero. El dinero se destinará a la compra de útiles y los alimentos seguirán yendo a las familias en situación vulnerable”, agregó.

El evento está previsto para febrero, con el objetivo de llegar a tiempo para el inicio del ciclo lectivo.

Cómo colaborar con “X Una Sonrisa”

—“La gente puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, ‘X Una Sonrisa’, con la X adelante. Si alguien tiene útiles, materiales de librería o donaciones, nos escribe y nosotros los retiramos o indicamos dónde acercarlos”, explicó Bonfanti.

—“Somos un grupo de personas que trabajamos de otra cosa, no vivimos de esto, pero estamos constantemente pensando en lo que necesita Pergamino”, señaló.

Una asociación con 12 años de trayectoria

—¿Cómo nace “X Una Sonrisa”?

—“La asociación tiene 12 años. Yo me sumé después, a un grupo que ya estaba formado. Empezamos como un roperito de ropa en el Club Centenario y hoy funcionamos en la Sociedad de Fomento de De Cueto”, repasó.

El eje principal siempre fue la infancia.

—“Trabajamos con chicos, con niños. Hay gente del grupo que es payamédica, otros que colaboran con hospitales, escuelas y distintas instituciones”, contó.

Más que donaciones: tiempo y acompañamiento

Bonfanti remarcó que la tarea solidaria no se limita a lo material.

—“No solo llevamos alimentos o juguetes. Llevamos tiempo. Jugamos con los chicos, compartimos una merienda. Muchas veces eso es más importante que el juguete”, reflexionó.

—“Nos dimos cuenta de que compartir el tiempo es fundamental. Hay chicos que necesitan hablar, jugar, sentirse acompañados”, agregó.

Trabajo solidario y transparencia

—“La gente confía en nosotros porque trabajamos con seriedad y transparencia. Seleccionamos, repartimos y articulamos con muchas instituciones. No trabajamos solos, hacemos puentes”, sostuvo.

Finalmente, convocó a la comunidad a sumarse.

—“Toda persona o empresa que quiera colaborar es bienvenida. Cuantos más seamos, mejor, porque cada vez se necesita más ayuda”, concluyó.