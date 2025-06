Pergamino será sede por primera vez de un torneo internacional de tenis femenino

“Cuando empecé a jugar torneos, tenía que viajar mucho al exterior. Siempre con las chicas decíamos ‘qué lindo sería que haya un torneo en Pergamino, sería un sueño’. Hasta bromeábamos con que algún día se iba a jugar el ‘Tora Open’, aunque por suerte ese apodo ya no va más”, recordó Riera entre risas en diálogo con LA OPINION.

El sueño comenzó a tomar forma a fines del año pasado, cuando Riera insistió con la idea tras ver que otras ciudades cercanas como Bragado, Junín y Chacabuco ya habían albergado torneos del circuito ITF. “Le escribí a ‘Mecha’ (Paz) -capitana del equipo argentino en la Billie Jean King Cup- y le dije: ‘¿cómo puede ser que haya torneos alrededor de mi ciudad y no en la mía?’ Ya no había fechas para ese año, pero me prometió que lo haríamos en 2025. Y cumplió”.