"Pergamino necesita ya una alcaidía": Martínez cuestionó la falta de respuestas de la Provincia

El intendente del Partido de Pergamino , Javier Martínez, volvió a expresar con firmeza la necesidad urgente de que la ciudad cuente con una alcaidía que permita alojar a los detenidos del Departamento Judicial Pergamino – Colón.

Según remarcó, se trata de un pedido sostenido desde hace años por el Ejecutivo municipal y también por el Concejo Deliberante, sin que hasta el momento la Provincia de Buenos Aires haya dado una respuesta concreta, ni positiva ni negativa, a las múltiples gestiones realizadas.

Martínez recordó que la Municipalidad ha planteado reiteradamente las dificultades que enfrenta una ciudad en crecimiento que necesita herramientas adecuadas para enfrentar el delito. “Hace mucho tiempo que venimos señalando que Pergamino requiere una alcaidía para alojar a los detenidos de nuestro Departamento Judicial. Es un reclamo nuestro y también del Concejo Deliberante. Lamentablemente, una vez más, no se puede contar con el acompañamiento de la Provincia, como ocurre en tantos otros temas que son necesarios para la ciudad”, afirmó el mandatario local.

El jefe comunal sostuvo que la construcción de una alcaidía no es una obra que pueda ejecutar el Municipio por su cuenta, por más compromiso o administración austera que exista. “No lo podemos suplantar. Es responsabilidad del Ministerio de Justicia de la provincia tanto la construcción como también la puesta en funcionamiento del sistema penitenciario. Lo que llama la atención es que nunca hubo una respuesta formal a nuestros pedidos”, señaló.

Una necesidad urgente en Pergamino

Martínez recordó que la Municipalidad dio todos los pasos posibles para facilitar el avance del proyecto: ofreció espacios, terrenos y hasta la posibilidad de realizar inversiones iniciales para acelerar la concreción. Sin embargo, expresó, la falta de decisión política por parte del Gobierno provincial y la ausencia de acompañamiento de los dirigentes locales que representan al oficialismo provincial en Pergamino frenaron cualquier avance. “Falta empatía con la ciudad. Y también falta compromiso de quienes representan al Gobierno bonaerense, que deberían utilizar su rol para defender todas las necesidades del pueblo que los eligió”, remarcó.

La reciente fuga de detenidos volvió a exponer el problema estructural que enfrenta Pergamino: la Policía Bonaerense no está preparada ni formada para la custodia de personas privadas de la libertad. Martínez recordó que hace algunos años el Municipio realizó una inversión en la Comisaría Tercera, con un sector provisorio para alojar a entre ocho y diez detenidos. Esa intervención tenía un carácter estrictamente transitorio, mientras se avanzaba en la construcción de la alcaidía. “Lo inauguramos hace seis o siete años y sigue siendo el único lugar disponible. Ni la estructura edilicia ni el personal policial están preparados para esa función. Es injusto: la Policía tiene un rol preventivo, de seguridad en las calles, no el de cuidar detenidos. Eso pertenece al Servicio Penitenciario, que sí tiene formación para esa tarea”, explicó.

Es una necesidad real la alcaidía en el Departamento Judicial Pergamino - Colón.

Problemas recurrentes

Para el intendente Javier Martínez, el escenario actual es riesgoso y podría derivar en hechos graves. “Todo esto es un sistema forzado. Personas detenidas en lugares que no reúnen condiciones, personal que no está preparado para cuidarlas; y lo preocupante es que nadie del oficialismo provincial lo menciona, ni tampoco los dirigentes locales que representan a ese espacio político”, planteó.

Martínez sostuvo en diálogo con el Diario que Pergamino ha sufrido un destrato sistemático por parte del Gobierno provincial en distintos frentes. Enumeró obras y proyectos claves que no se concretaron: “La estación transformadora no se hizo, la represa no se hizo, la alcaidía no se hizo. El conducto pluvial quedó a mitad de camino; arruinaron la avenida principal y la dejaron inconclusa. Bueno, muchachos, háganse cargo. Dejen de hacer política en nuestra ciudad, porque acá hay mucha gente que nos representa y ninguno dice nada”.

Compromiso municipal

Respecto del compromiso del Municipio con la seguridad, Martínez insistió en que Pergamino ha sostenido con recursos propios una política activa que permitió mejorar indicadores y reducir delitos en comparación con ciudades similares. “Todo lo que hemos podido hacer entre los pergaminenses lo hicimos. Nuevas dependencias policiales, compra de móviles, la creación del sistema Ojos en Alerta urbano y rural, el centro de monitoreo, drones, la patrulla urbana, los guardias de espacios públicos caminantes. Todo lo financiamos sin tener una tasa específica de seguridad: se sostiene con recursos que se restan de otras áreas”, detalló.

A pesar de ese esfuerzo local, el intendente recalcó que hay responsabilidades que exceden a la Municipalidad y que la Provincia debe asumir. “El delito se controla mejor porque hay más presencia del Estado municipal, pero la Provincia prácticamente no ha colaborado en nada y la alcaidía es indispensable: no podemos seguir alojando detenidos en una Comisaría”, concluyó el intendente.