Pergamino celebró el Open Data Day consolidando nueve años de una política integral con transparencia

La Municipalidad de Pergamino celebró una jornada especial en el marco del Día de los Datos Abiertos (Open Data Day) 2026, una conmemoración internacional que cada año reúne a distintos gobiernos, organizaciones, universidades, especialistas y comunidades de todo el mundo con el objetivo de poner en valor la información pública y destacar el impacto que tiene cuando se encuentra disponible para toda la ciudadanía.

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En esta oportunidad, Pergamino aprovechó la fecha para mostrar uno de los avances más significativos de su política de Gobierno Abierto: el portal de datos abiertos del Municipio alcanzó los 132 datasets disponibles, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de una herramienta pensada para que los vecinos, las instituciones, los investigadores, los estudiantes, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a información pública de manera simple, gratuita y transparente.

A través del sitio datosabiertos.pergamino.gob.ar, todos los usuarios pueden consultar, descargar y reutilizar información vinculada a distintas áreas de la administración municipal. Allí se encuentran disponibles datos relacionados con presupuesto, transparencia fiscal, salud, ambiente, obras públicas, tránsito, movilidad, educación, servicios, desarrollo urbano y muchas otras temáticas de interés para la comunidad.

La jornada organizada por el Municipio no solo sirvió para celebrar el crecimiento del portal, sino también para reafirmar una política pública que lleva casi una década de desarrollo. Detrás de esos 132 conjuntos de datos existe un trabajo permanente que comenzó hace nueve años y que convirtió una ordenanza en una verdadera cultura institucional orientada a la transparencia y al acceso a la información.

Objetivos claros en Pergamino

Desde el área de Gobierno Abierto explicaron que el objetivo nunca fue únicamente publicar datos, sino garantizar que esa información resulte verdaderamente útil para los vecinos. En ese sentido, la coordinadora de Gobierno Abierto, Silvana Pirchi, destacó durante el encuentro que la política local de datos abiertos fue construida pensando en el uso concreto de la información. “En Pergamino entendemos que un dato abierto es aquel que el vecino puede usar, no solo mirar”, afirmó Pirchi ante los asistentes.

La funcionaria remarcó además que la publicación de datos requiere un trabajo técnico riguroso, ya que la información debe ser precisa, confiable y mantenerse actualizada en el tiempo. “Nuestra premisa es clara: datos confiables, completos y actualizados. Esto se garantiza desde la fuente primaria, con metadatos precisos y una frecuencia de actualización rigurosa, un verdadero compromiso técnico con la gobernanza del dato”, agregó.

Ese concepto de “gobernanza del dato” fue uno de los ejes centrales de la jornada. Desde el Municipio señalaron que cada dataset publicado tiene detrás un proceso de validación y control, que comienza en las áreas municipales donde se genera la información y continúa con su organización, clasificación y publicación.

Para ello, cada dependencia municipal cuenta con Responsables de Datos Abiertos, es decir, son los agentes encargados de recopilar, verificar y actualizar la información correspondiente a su área. Gracias a este esquema de trabajo articulado, Pergamino logró sostener en el tiempo una política pública que hoy trasciende el ámbito local y se convirtió en una referencia provincial y nacional.

Resultados positivos

La experiencia pergaminense, de hecho, fue reconocida durante 2025 por distintos organismos especializados. Uno de los logros más importantes fue el desempeño alcanzado en el Índice de Ciudades Abiertas elaborado por la Fundación Open Knowledge, donde Pergamino obtuvo un 82 por ciento y se ubicó entre los municipios con mejores niveles de apertura y disponibilidad de información pública en todo el país.

Ese resultado permitió a la ciudad posicionarse entre los gobiernos locales más avanzados en materia de transparencia, un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que muchas veces los municipios enfrentan limitaciones de recursos humanos y tecnológicos para desarrollar este tipo de políticas.

A su vez, Pergamino también logró un desempeño sobresaliente en el Índice ASAP, uno de los principales indicadores provinciales vinculados con la transparencia fiscal. Allí el Municipio alcanzó el 100 por ciento de cumplimiento en la publicación y presentación de información económica y presupuestaria.

Desde la gestión municipal señalaron que ambos reconocimientos representan mucho más que un buen posicionamiento en un ranking. En realidad, constituyen la validación de una política pública sostenida en el tiempo y de una manera de gestionar basada en la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el acceso a la información.

Open Data Day

La jornada desarrollada en el marco del Open Data Day también tuvo una fuerte impronta participativa. Bajo el lema “El valor de los datos públicos”, los asistentes pudieron reflexionar acerca de por qué es importante que la información producida por el Estado esté abierta y disponible.

Durante el encuentro se explicó que los datos abiertos permiten mejorar la calidad institucional, fortalecer el control ciudadano y facilitar la toma de decisiones. Además, constituyen una herramienta valiosa para investigadores, emprendedores, periodistas, estudiantes y organizaciones, ya que pueden utilizar la información para desarrollar proyectos, realizar análisis, impulsar iniciativas o comprender mejor distintas problemáticas de la ciudad.

En el transcurso de la actividad se abordaron distintos ejes vinculados con la importancia de contar con datos públicos completos, confiables y actualizados. También se profundizó sobre las razones que llevaron al Municipio de Pergamino a impulsar esta política y sobre los beneficios que genera para la comunidad.

Otro de los momentos destacados fue la presentación de los logros alcanzados por la ciudad en los rankings nacionales y provinciales, donde se repasó el recorrido realizado durante los últimos años y se mostraron los principales indicadores de crecimiento del portal.

Además, los asistentes pudieron participar de una demostración práctica sobre el funcionamiento de la plataforma de datos abiertos. Allí se explicó, paso a paso, cómo ingresar al sitio, buscar información, filtrar contenidos, descargar bases de datos y reutilizar los datos disponibles.

Una propuesta especial

La propuesta apuntó especialmente a acercar la herramienta a los vecinos y derribar la idea de que los datos abiertos son un recurso exclusivo para especialistas. Desde el Municipio insistieron en que cualquier ciudadano puede utilizar la plataforma y encontrar allí información útil para sus actividades cotidianas.

La jornada incluyó también una encuesta sobre gobernanza de datos, a través de la cual los participantes pudieron expresar su opinión, señalar cuáles son los temas sobre los que desean contar con mayor información y proponer nuevas áreas para incorporar al portal.

“Tu opinión es clave para seguir mejorando”, fue uno de los mensajes que acompañó la convocatoria, en línea con una política que busca no solo abrir datos, sino también escuchar las necesidades de la comunidad para orientar el desarrollo futuro de la plataforma.

Finalmente, hubo un espacio de intercambio, preguntas y diálogo entre los asistentes y el equipo de Gobierno Abierto. Allí se respondieron consultas sobre el funcionamiento del portal, las formas de acceso a la información y los próximos desafíos que se plantea el Municipio.

Asimismo, informaron que aquellas personas interesadas en profundizar sobre la agenda de Gobierno Abierto y que no pudieron asistir a la actividad tienen la posibilidad de solicitar una reunión virtual para conocer el funcionamiento del portal, realizar consultas o interiorizarse sobre las próximas acciones.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2477-674673, escribir al correo electrónico [[email protected]](mailto:[email protected]) o seguir las novedades del área de Gobierno Abierto de Pergamino a través de la red social X.