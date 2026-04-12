Pergamino lanzó un plan para regularizar construcciones y reafirma su compromiso de acompañar a los vecinos

La Municipalidad de Pergamino puso en marcha un nuevo Plan de Regularización Voluntario de Construcciones sin declarar o en situación irregular, una herramienta destinada a acompañar a aquellos contribuyentes que, por distintos motivos, realizaron ampliaciones, modificaciones o bien edificaciones sin contar con la correspondiente aprobación municipal.

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La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas y la Dirección de Rentas, está vigente desde este mes hasta diciembre y representa una nueva muestra del compromiso de la gestión local con los vecinos, en un contexto económico complejo en el que muchas familias encuentran dificultades para afrontar los trámites, costos o regularizaciones pendientes.

Lejos de plantearse como una medida meramente recaudatoria, el plan apunta a brindar facilidades, generar mayor previsibilidad y ofrecer alternativas concretas para que los propietarios puedan poner al día la situación de sus inmuebles, evitando inconvenientes futuros y accediendo a importantes beneficios económicos.

Desde el Municipio destacaron que la propuesta busca dar respuesta a una problemática frecuente en nuestra ciudad: viviendas, ampliaciones, quinchos, galerías, cocheras, los locales comerciales o las construcciones anexas que fueron realizadas sin ser declaradas formalmente se ven en todos los barrios. En muchos casos, esta situación surge años después, especialmente cuando el propietario necesita vender, escriturar, subdividir o transferir el inmueble y descubre que los planos no se encuentran actualizados.

Frente a esa realidad, la administración municipal decidió avanzar con un esquema de regularización voluntaria que permita resolver estas situaciones de una manera simple, accesible y con costos reducidos.

Incentivos y beneficios en el Partido de Pergamino

Uno de los principales incentivos previstos por el programa es un descuento del 30 por ciento sobre el monto total correspondiente al Derecho de Construcción. Este beneficio alcanza a aquellos contribuyentes que adhieran voluntariamente al plan y efectúen el pago dentro de los 30 días posteriores a la realización de la pre liquidación.

Además, para quienes no puedan afrontar el pago en un solo desembolso o registren deudas vinculadas a este concepto, el Municipio dispuso la posibilidad de adherir a este Plan de Regularización de Deudas 2026, con sus distintas alternativas de financiación y cuotas.

De esta manera, la gestión municipal busca evitar que el aspecto económico se convierta en un impedimento para cumplir con la normativa y avanzar en la regularización de las propiedades.

El secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio, remarcó que esta medida forma parte de una política sostenida de acompañamiento al contribuyente. “Seguimos impulsando medidas que representen un alivio fiscal para los contribuyentes. Sabemos que el contexto no es sencillo, por eso buscamos acompañar al vecino con herramientas que le permitan regularizar su situación de manera accesible”, señaló el funcionario en diálogo con LA OPINION. .

Dall’Occhio destacó además que el Municipio viene trabajando en diferentes programas orientados a facilitar el cumplimiento de las obligaciones, priorizando siempre la cercanía con el vecino y la búsqueda de soluciones concretas.

“La intención no es sancionar ni generar más dificultades, sino brindar una oportunidad para que cada vecino pueda ordenar la documentación de su propiedad, acceder a beneficios y evitar problemas más adelante”, agregaron desde el área económica.

¿A quiénes alcanza?

Por su parte, la directora de Rentas, Brenda Pistolesi, explicó que este plan alcanza a “todas aquellas construcciones o ampliaciones realizadas sin permiso municipal, algo que suele detectarse especialmente al momento de vender una propiedad, cuando los planos no están actualizados”.

La funcionaria indicó además que esta situación es mucho más habitual de lo que se cree y que, en numerosos casos, los propietarios desconocen la importancia de mantener actualizada la documentación de sus inmuebles.

“Muchas veces se trata de una habitación más, un cerramiento, una galería, un garaje o bien una ampliación realizada hace años. Sin embargo, toda modificación debe estar declarada y aprobada. Cuando eso no ocurre, pueden aparecer complicaciones al momento de realizar trámites o transferencias”, explicó en la nota con el Diario.

Adherir al nuevo plan

Pistolesi remarcó que adherir al plan no sólo implica un beneficio económico inmediato, sino también la posibilidad de evitar multas, sanciones o incluso clausuras.

“La regularización voluntaria permite ponerse al día antes de que exista una intimación o una inspección. Eso representa una ventaja importante para el contribuyente, porque puede resolver la situación con descuentos, facilidades y mayor tranquilidad”, sostuvo la titular de esta dependencia local.

Desde el Municipio insistieron en que la iniciativa también tiene un fuerte componente de concientización. La intención es que los vecinos comprendan que cualquier obra, por pequeña que parezca, necesita ser declarada y contar con la aprobación correspondiente.

Un requisito fundamental

Este requisito no sólo responde a una cuestión administrativa, sino también a criterios vinculados con la seguridad, la planificación urbana y el ordenamiento de la ciudad. Tener los planos actualizados garantiza que las construcciones respeten las normativas vigentes, las dimensiones permitidas y las condiciones técnicas necesarias. Al mismo tiempo, contar con toda la documentación en regla facilita futuras operaciones inmobiliarias y evita demoras, gastos inesperados o trabas legales al momento de vender una vivienda, gestionar una herencia o solicitar un crédito.

Para iniciar el trámite, los interesados deberán acercarse de manera presencial a la oficina de Obras Particulares, ubicada en calle San Martín 838. Allí podrán recibir asesoramiento, consultar sobre la documentación necesaria y comenzar el proceso de regularización.

Cómo hacer los trámites

Desde esa dependencia recordaron que cada caso es analizado de manera individual y que el personal municipal se encuentra disponible para orientar a los contribuyentes durante todo el procedimiento.

Además, quienes deseen obtener más información o evacuar dudas pueden comunicarse telefónicamente a los números 328055 o 328056.

Por otra parte, las personas que necesiten regularizar deudas o acceder a las distintas alternativas de financiación previstas en el Plan de Regularización de Deudas 2026 podrán dirigirse a la oficina de Atención al Contribuyente, ubicada en Dorrego 654, de lunes a viernes de 7:30 a 13:00.

Allí también se brinda asesoramiento personalizado, otra de las herramientas que el Municipio decidió fortalecer para garantizar que ningún vecino quede sin respuesta.