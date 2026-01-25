Murió una joven motociclista tras chocar contra un auto en una esquina céntrica de la ciudad de Rojas

Tras el choque entre el auto y la moto murió la joven Nerina Moyano de 25 años en Rojas.

Una joven motociclista murió este sábado por la madrugada en la ciudad de Rojas como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un choque entre una moto y un automóvil ocurrido en una esquina céntrica. La víctima, identificada como Nerina Moyano, fue trasladada al hospital local, donde permaneció internada en terapia intensiva hasta su fallecimiento.

El trágico siniestro vial se registró en las primeras horas del sábado a la noche, en la intersección de las calles Alsina y La Madrid, en la ciudad de Rojas. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, colisionaron un automóvil Renault Clío, dominio HAJ 665, y una motocicleta Mondial Dominar 110 cc.

De acuerdo con la información oficial suministrada por fuentes policiales, el automóvil era conducido por Jonatan Alexis Martino, de 38 años, quien resultó ileso tras el impacto. En tanto, la motocicleta era guiada por Nerina Moyano, de 25 años, quien llevó la peor parte del violento choque.

Tras el siniestro, personal del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó de urgencia a Moyano al hospital local, donde ingresó con lesiones de carácter grave y fue alojada en la unidad de terapia intensiva. Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció horas después como consecuencia de las heridas sufridas. El deceso se produjo oficialmente a las 4:05 del domingo, según certificó el médico de guardia.

En el lugar del siniestro vial trabajaron efectivos policiales y personal de Policía Científica, quienes realizaron las pericias accidentológicas correspondientes con el objetivo de determinar la mecánica del impacto y las responsabilidades involucradas. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial Junín, bajo la carátula inicial de lesiones culposas, que tras el fallecimiento de la víctima podría sufrir una recalificación legal.

Asimismo, se informó que el cuerpo de la joven será trasladado a la Morgue Judicial de Junín, donde se realizará la autopsia correspondiente para establecer de manera fehaciente las causas de la muerte. Los informes finales de Policía Científica serán incorporados a la investigación penal en curso.

El trágico episodio generó profunda conmoción en la comunidad rojense y vuelve a poner en foco la problemática de los siniestros viales en zonas urbanas, especialmente aquellos que involucran a motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en el tránsito.