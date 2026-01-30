viernes 30 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • INTA en reestructuración: avanza un plan de retiros voluntarios y recorte de personal

    El Consejo Directivo instruyó a la Dirección General de Administración del INTA para que elabore un programa específico, en el marco de una reforma estructural más amplia del organismo.

    30 de enero de 2026 - 09:19
    INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados.

    INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados.

    En medio de la expectativa que genera el proceso de reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Directivo (CD) del organismo avanzó con una serie de definiciones clave vinculadas a su reestructuración. Entre ellas, se resolvió iniciar el diseño de un programa de retiros voluntarios, que podría comenzar a implementarse a partir del 1° de marzo.

    Lee además
    INTA Jesús María advirtió sobre la detección de chicharrita del maíz en la región

    ¿Tiempo de chicharritas en maíz? el monitoreo temprano define su manejo
    INTA San Pedro consolida su papel como actor central en el desarrollo de la fruticultura regional.

    Fiesta del Durazno: San Pedro ya palpita su gran evento con el respaldo del INTA

    En concreto, el CD instruyó a la Dirección General de Administración (DGA) para que elabore la propuesta y la eleve para su análisis y eventual aprobación en la próxima reunión del Consejo.

    Desde algunas de las entidades que integran el Consejo Directivo trascendió la preocupación por el impacto que un esquema de retiros voluntarios podría tener sobre el capital humano del INTA, en particular sobre los cuadros técnicos formados dentro del organismo.

    Por ese motivo, se solicitó que la medida se instrumente a través de un programa específico y cuidadosamente diseñado, con el objetivo de no afectar el funcionamiento ni el rol técnico que cumple el INTA a nivel territorial y productivo.

    De acuerdo con datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados, mientras que la intención del Gobierno sería recortar alrededor de 1.700 puestos.

    Según el gremio, entre bajas, retiros voluntarios, cesantías, renuncias y jubilaciones, ya se registraron 878 desvinculaciones desde el inicio de la actual gestión. En ese contexto, Julieta Boedo, delegada de ATE, advirtió: “Para nosotros, el panorama del retiro voluntario es alarmante, porque una vez conocido el saldo de ese proceso, tendremos que estar alertas respecto de si se avanzará con nuevas bajas, despidos u otras medidas”.

    Un plan de achique con horizonte 2026

    A fines del año pasado, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, junto a representantes de la Secretaría de Agricultura, presentó a la Mesa de Enlace un plan de reorganización del organismo. La hoja de ruta contempla siete ejes generales y una agenda de trabajo que se extendería hasta abril de 2026.

    Entre los puntos centrales se incluye la revisión de más de 200 programas y líneas de trabajo, con el objetivo de definir continuidades, reformulaciones o cierres, además de una reorganización integral de la estructura interna del instituto.

    image

    Cambios regionales, cooperadoras y predios

    El programa oficial también propone revisar los 15 centros regionales actuales para avanzar hacia su fusión en cuatro o cinco macrorregiones administrativas, así como evaluar el funcionamiento de estaciones experimentales y agencias, con foco en detectar superposiciones y mejorar la eficiencia operativa, sin definir cierres automáticos.

    A su vez, se planteó la intención de dar de baja todas las cooperadoras vinculadas al INTA, aunque por el momento no se detallaron precisiones operativas sobre cómo se instrumentaría esa decisión.

    En materia de tierras, el Gobierno identificó siete predios que busca vender. Uno de ellos se ubica en el AMBA y quedaría a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras que los otros seis deberán ser evaluados previamente por los Consejos Regionales y se localizan en Catamarca, Chaco-Formosa, Buenos Aires Norte, Mendoza, Patagonia Norte y Santiago del Estero.

    Según una auditoría oficial, el Gobierno impulsa la “desafectación” de 33.836 hectáreas que se encontrarían actualmente “en desuso”. Un documento al que tuvo acceso LA NACION señala que los campos fueron analizados y no resultan útiles para fines de experimentación, además de cumplir con las condiciones dominiales necesarias para avanzar en su venta.

    Incluso, el relevamiento detectó cerca de 42.000 hectáreas sin destino productivo ni experimental, lo que refuerza la decisión oficial de avanzar con su reordenamiento patrimonial.

    La composición del Consejo Directivo

    El Consejo Directivo del INTA está integrado por representantes del Estado, entidades del sector agropecuario y del ámbito académico. Actualmente, lo conforman Nicolás Bronzovich (presidente) y Carlos Alberto Vera (vicepresidente) por el Gobierno, junto a vocales como Gustavo Tettamanti (Federación Agraria Argentina), Juan Manuel Bautista (Sociedad Rural Argentina), Jorge Omar Dutto (Facultades de Agronomía), Martín Tuculet (CREA) y Juan Patricio Hutak (Coninagro).

    Aún restan las designaciones de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de las Facultades de Veterinaria, cuyas ternas ya fueron elevadas, pero todavía no definidas por el Poder Ejecutivo.

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Tiempo de chicharritas en maíz? el monitoreo temprano define su manejo

    Fiesta del Durazno: San Pedro ya palpita su gran evento con el respaldo del INTA

    Rentabilidad dispar en el campo: solo la hacienda le ganó a la inflación

    La otra cara de la cosecha: el rinde le ganó a la calidad del trigo

    Ganadería: el Gobierno refuerza el rumbo desregulador apostando a más libertad

    La industria frigorífica en alerta: señales de ajuste y riesgo empresario hacia 2026

    Deficit hídrico: la soja pelea por resistir en una campaña donde La Niña aprieta

    Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

    Unnoba será anfitrión en Expoagro de un encuentro de jóvenes del agro

    Luego de seis años, Vicentin comenzó a pagar a sus acreedores y busca reactivarse

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados.

    INTA en reestructuración: avanza un plan de retiros voluntarios y recorte de personal
    Marty Supremo. Un drama biográfico protagonizado por Timothée Chalamet, ambientado en el obsesivo mundo del tenis de mesa de los años 50. video
    Entretenimiento

    Tres estrenos, tres mundos en Cinema Pergamino: drama, humor negro y terror

    Desde ATE San Nicolás indicaron que las precisiones a nivel provincial se conocerán el 6 de febrero, tras un encuentro de la CTA que se realizará en Avellaneda.

    San Nicolás: Estatales convocan a un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

    El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el proceso licitatorio para una ambiciosa obra de infraestructura energética que busca fortalecer el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal, bajo la órbita de la empresa TRANSBA S.A.

    Provincia lanzó en San Pedro la licitación de una megaobra energética por más de $28.000 millones

    La aeronave despegó a la 1:15 de la pista del Aeródromo provincial de Pergamino hacia centros de salud bonaerenses donde estaban destinados los órganos ablacionados a un paciente donante de Colón.

    El vuelo sanitario del Cucaiba despegó de madrugada y culminó con éxito un operativo de ablación de órganos