Multas de tránsito: con los nuevos aumentos, las sanciones ya pueden llegar a casi los $2 millones

A partir de este sábado y con el inicio de la primera quincena de enero, comenzaron a regir en toda la provincia de Buenos Aires los nuevos valores de las Multas de tránsito , que registran un fuerte incremento y en algunos casos alcanzan montos cercanos a los dos millones de pesos. La actualización impacta de manera directa en conductores particulares y transportistas, y se enmarca en el esquema de ajustes bimestrales previsto por la normativa vigente, que toma como referencia el precio de los combustibles.

El aumento se formalizó a través de una resolución fechada el 30 de noviembre, mediante la cual se fijó un nuevo valor para las Unidades Fijas (UF), el sistema que se utiliza para calcular el costo de cada infracción. Este mecanismo establece que las sanciones no se expresen en pesos de manera directa, sino en una cantidad determinada de UF, cuyo valor monetario se actualiza periódicamente en función del precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino de La Plata. De esta manera, las multas se ajustan de forma automática a la evolución de los precios y mantienen su impacto económico a lo largo del tiempo.

Con la última actualización, el valor de cada Unidad Fija pasó a ubicarse en los 1.807 pesos, cifra que sirve como base para calcular el monto final que deberá abonar el infractor. Al tratarse de un ajuste bimestral, estos valores estarán vigentes durante todo enero y febrero, hasta que se defina una nueva actualización. En paralelo, las autoridades confirmaron que ya se encuentran operativos los radares y dispositivos de control instalados en distintas rutas provinciales,, lo que refuerza toda la fiscalización y aumenta la probabilidad de detección de infracciones.

El nuevo cuadro tarifario muestra con claridad el peso económico que pueden tener determinadas conductas al volante. Infracciones consideradas graves, como superar la velocidad máxima permitida, conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes, circular en contramano o hacerlo por la banquina, pueden ser sancionadas con multas que van desde las 150 o 200 Unidades Fijas hasta un máximo de 1.000 UF. En términos monetarios, esto implica sanciones que parten de valores superiores a los 270.000 o 360.000 pesos y pueden trepar hasta los 1.807.000 pesos, convirtiéndose en algunas de las penalidades más elevadas del régimen bonaerense.

Otras faltas relevantes, vinculadas a la documentación y a las condiciones de seguridad, también registraron incrementos significativos. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular obligatoria puede costar entre 542.100 y 1.807.000 pesos, mientras que hacerlo con la licencia suspendida por ineptitud, con más ocupantes de los permitidos o negarse a exhibir la documentación exigida puede derivar en sanciones que oscilan entre los 271.050 y los 903.500 pesos. El cruce de un semáforo en rojo o la no utilización del cinturón de seguridad se ubican en rangos similares, reflejando la intención de desalentar prácticas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Tarifas e infracciones

Incluso las infracciones consideradas menores o de uso cotidiano para muchos conductores también se ven alcanzadas por el ajuste. Manejar sin seguro obligatorio, hacerlo con la licencia vencida, circular sin patente, no contar con la cédula de identificación del vehículo o dejar el auto mal estacionado implica multas que van de 50 a 100 Unidades Fijas. Con el nuevo valor de la UF, estas sanciones se traducen en montos que parten de los 90.350 pesos y pueden llegar a los 180.700 pesos, cifras que no resultan menores para el bolsillo de la mayoría de los automovilistas.

Desde el ámbito oficial remarcan que el objetivo de estas actualizaciones no es meramente recaudatorio, sino que apunta a reforzar la prevención y la concientización sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. En ese contexto, las autoridades recomiendan a los conductores revisar la vigencia de la documentación, verificar el estado general del vehículo y respetar estrictamente las normas de tránsito antes de salir a la ruta, especialmente en un período del año marcado por el aumento del flujo vehicular debido a las vacaciones de verano. Con sanciones que pueden alcanzar cifras millonarias, el cumplimiento de las reglas no solo se presenta como una obligación legal, sino también como una decisión clave para cuidar la seguridad propia y la de terceros.