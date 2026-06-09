Conicet volverá a explorar las profundidades del Mar Argentino

La nueva expedición del Conicet representa un reconocimiento excepcional para los científicos argentinos.

Luego del impacto científico y social que generó la expedición Talud Continental IV, investigadores del Conicet volverán a embarcarse en una nueva misión de exploración de las profundidades del Atlántico Sur. La campaña, denominada Talud Continental V, se desarrollará en 2027 y tendrá como objetivo estudiar los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la costa de Chubut.

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La información fue confirmada por el investigador Daniel Lauretta, director científico de la misión, en declaraciones publicadas por el diario La Nación. El especialista anunció que el equipo argentino volverá a trabajar junto al Schmidt Ocean Institute, una de las organizaciones más prestigiosas del mundo dedicadas a la investigación oceánica.

La nueva expedición representa un reconocimiento excepcional para los científicos argentinos. El instituto recibe proyectos de investigadores de numerosos países, pero decidió volver a confiar en el mismo grupo tras los resultados obtenidos durante la campaña anterior y la enorme repercusión que alcanzaron las transmisiones en vivo realizadas desde el fondo del mar.

A diferencia de la misión anterior, que se concentró en el cañón submarino Mar del Plata, esta vez los trabajos se desarrollarán sobre los sistemas Ameghino y Almirante Brown, considerados áreas prácticamente desconocidas desde el punto de vista biológico.

Según explicó Lauretta a La Nación, se trata de zonas donde hasta el momento no se realizaron estudios profundos sobre la fauna que habita esos ambientes. Por esa razón, los investigadores consideran que existe una alta probabilidad de encontrar organismos nunca antes registrados por la ciencia.

Los cañones submarinos son considerados verdaderos reservorios de biodiversidad debido a la variedad de hábitats que concentran en espacios relativamente reducidos. Sus paredes, desniveles y cambios bruscos de profundidad generan condiciones favorables para el desarrollo de numerosas especies.

Más profundo que nunca

Uno de los principales desafíos de la campaña será alcanzar profundidades de entre 4.500 y 5.000 metros, superando gran parte de los registros obtenidos durante la expedición anterior.

Para ello se utilizará nuevamente el ROV SuBastian, un vehículo operado remotamente capaz de explorar ambientes extremos bajo el mar. Además, la misión contará con vehículos autónomos submarinos preparados para descender hasta los 6.000 metros.

Los científicos esperan obtener imágenes inéditas y recopilar información sobre ecosistemas que nunca fueron observados con este nivel de detalle.

La búsqueda de nuevas especies

La expedición realizada el año pasado permitió identificar más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia, varias de las cuales ya comenzaron a ser formalmente descriptas por especialistas.

De acuerdo con las estimaciones del equipo, ese número podría incrementarse a medida que avancen los análisis de laboratorio. Por eso, las expectativas para la nueva misión son muy altas.

"Cuando uno va a un lugar completamente nuevo, la probabilidad de encontrar especies desconocidas aumenta mucho", señaló Lauretta durante la entrevista concedida a La Nación.

Un fenómeno que acercó la ciencia a la sociedad

Además de los hallazgos científicos, la campaña Talud Continental IV se convirtió en un fenómeno de divulgación sin precedentes en la Argentina. Miles de personas siguieron las transmisiones en vivo de las inmersiones, observando en tiempo real corales, estrellas de mar, anémonas, peces de profundidad y otras especies que habitan en la oscuridad del océano.

Para los investigadores, esa conexión entre la ciencia y la sociedad fue uno de los logros más importantes del proyecto. La nueva expedición buscará repetir esa experiencia y volver a abrir una ventana hacia uno de los ambientes menos explorados del planeta, permitiendo que el público acompañe cada descubrimiento desde cualquier lugar del país.