viernes 14 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Semana de obras en Pergamino: profundizan los planes de mantenimiento en los barrios

    A lo largo de los últimos días, las cuadrillas del área de Servicios Públicos de Pergamino estuvieron desarrollando intervenciones en los barrios.

    14 de noviembre de 2025 - 15:58
    Servicios Públicos de Pergamino y una fuerte presencia en la ciudad.

    Servicios Públicos de Pergamino cerró una semana marcada por un intenso despliegue territorial que abarcó distintos barrios y sectores de la ciudad, con trabajos orientados a mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación de los vehículos y peatonal, y atender las demandas puntuales que los vecinos vienen planteando a través de los distintos canales de comunicación municipal. Con un esquema de intervenciones planificado pero también flexible, el área logró avanzar en tareas de reparación, mantenimiento y puesta en valor de espacios públicos estratégicos.

    Lee además
    prevenir el dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en pergamino

    Prevenir el Dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en Pergamino
    Desplazamiento: la exposición invita a explorar el cruce entre creatividad, técnica y territorio habitado, y se podrá visitar hasta el 30 de diciembre.
    Cultura

    Desplazamiento: arquitectura y arte en diálogo en Pergamino

    En barrio Centenario

    Uno de los puntos con mayor actividad fue el barrio Centenario, donde cuadrillas municipales concretaron reparaciones en los cordones cuneta ubicados en las esquinas de avenida Jauretche y Magallanes, y en avenida Illia y Larrea. Estas acciones, que forman parte de un programa de recuperación de la red pluvial, permiten mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir los anegamientos que suelen afectar a los vecinos en las épocas de precipitaciones intensas. La intervención sobre los cordones también contribuye a ordenar el estacionamiento vehicular y a reforzar la seguridad vial en sectores de alto tránsito.

    En paralelo, la Secretaría desplegó trabajos en la zona Centro, donde se realizaron las tareas de reparación de cordones cuneta en la intersección de 25 de Mayo y 3 de Febrero, uno de los puntos muy transitados del casco urbano. Allí, además, se ejecutaron labores de despeje de luminarias para recuperar la visibilidad nocturna, avanzar en la prevención del delito y reforzar la seguridad peatonal. Este tipo de tareas es clave para sostener el buen funcionamiento del alumbrado público, ya que las ramas y follajes suelen interferir en el sistema, especialmente durante los meses de mayor crecimiento vegetal.

    Avanzan las tareas y seguirán durante los próximos días.

    En otros sectores de Pergamino

    Otra intervención significativa se desarrolló en el puente Florencio Sánchez, donde se llevó adelante la demarcación horizontal, un trabajo que mejora la lectura vial y la circulación tanto de automovilistas como de ciclistas y peatones. Se trata de una infraestructura con un alto volumen de tránsito diario y la pintura de líneas, bordes y señalización contribuye a ordenar el flujo y prevenir maniobras riesgosas en un sector que funciona como nexo entre distintos barrios.

    Mientras tanto, en el barrio Mariano Moreno se concretaron labores de bacheo en diversas arterias donde el deterioro del pavimento estaba comenzando a generar dificultades en el tránsito cotidiano. Las tareas buscan recuperar el tránsito y evitar que las pequeñas roturas se transformen en problemas mayores que luego demanden intervenciones más complejas y costosas.

    En simultáneo, se ejecutaron trabajos de escoriado en varias calles de los barrios periféricos que aún cuentan con calzadas de tierra. Las mejoras se realizaron en las calles Corrientes, Avellaneda, Merlino, Mendoza y Córdoba, donde se niveló el suelo, se compactó el material y se corrigieron desniveles que, en días de lluvias, suelen provocar acumulación de barro y formación de huellas profundas. Este escoriado forma parte del mantenimiento permanente que Servicios Públicos lleva adelante para poder garantizar mejores condiciones de circulación y accesibilidad a los vecinos.

    Mejoras permanentes en los barrios de Pergamino

    Mejoras constantes

    Finalmente, en el barrio Malvinas se avanzó en la colocación de nuevas alcantarillas sobre la colectora de la ruta nacional Nº 8, una obra fundamental para optimizar el drenaje del sector y acompañar el crecimiento urbano que se viene registrando en esa zona. La instalación de estas estructuras permitirá mejorar la conexión entre ambos lados de la colectora y reforzar la infraestructura hidráulica que protege a los residentes ante episodios de lluvias intensas.

    Con estas intervenciones, la Secretaría de Servicios Públicos continúa desplegando un nuevo esquema de trabajo constante que combina la atención de emergencias, el mantenimiento planificado y la respuesta a las solicitudes de los vecinos, con el objetivo de sostener una ciudad más ordenada, segura y transitable para todos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Prevenir el Dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en Pergamino

    Desplazamiento: arquitectura y arte en diálogo en Pergamino

    El Colegio Industrial presenta "INDU 4.0: Tecno-Hub", una muestra que anticipa el futuro

    Pergamino se prepara para una nueva edición de "Arriba la Birra"

    Viernes 14 de noviembre - Versión PDF

    De la Peatonal San Nicolás a los museos: una agenda para disfrutar Pergamino el fin de semana

    "Pónganse en mis zapatos": el testimonio de Donato Cignoli tras el episodio que lo involucró con su padre

    Fernando Gallo y Andrés Montoto compitieron en el Southfit Challenge

    Los padres de Catalina Maglio alertaron por estafadores que piden donaciones falsas en nombre de su hija

    Entró en vigencia en Provincia el Domicilio Vial Electrónico: qué es y para qué sirve

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La cita será este viernes, desde las 18:00, en el Parque España.

    Pergamino se prepara para una nueva edición de "Arriba la Birra"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El evento será este viernes 14 a partir de las 19:00. video

    Posta del Caldén se relanza con un nuevo masterplan residencial
    El Estadio San Nicolás se prepara para recibir nuevamente a cientos de chicos y familias en la cuarta edición del torneo infantil “El Sudamericano”, que se disputará del 5 al 7 de diciembre.

    San Nicolás será sede de la cuarta edición del Sudamericano Infantil de fútbol 2025 en diciembre

    Alrededor de las 15:30, en calle Córdoba y El Socorro, los agentes interceptaron a un hombre de 40 años que circulaba en la bicicleta robada.

    Recuperaron la bicicleta sustraída en el Centro y detuvieron al ladrón gracias a las cámaras del comercio

    Prevenir el Dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en Pergamino

    Prevenir el Dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en Pergamino

    Este sábado 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se realizará una jornada clave para la actualización de protocolos de emergencia.

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro: actualización de protocolos y prácticas para asistencia primaria