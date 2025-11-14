Semana de obras en Pergamino: profundizan los planes de mantenimiento en los barrios

Servicios Públicos de Pergamino cerró una semana marcada por un intenso despliegue territorial que abarcó distintos barrios y sectores de la ciudad, con trabajos orientados a mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación de los vehículos y peatonal, y atender las demandas puntuales que los vecinos vienen planteando a través de los distintos canales de comunicación municipal. Con un esquema de intervenciones planificado pero también flexible, el área logró avanzar en tareas de reparación, mantenimiento y puesta en valor de espacios públicos estratégicos.

Uno de los puntos con mayor actividad fue el barrio Centenario, donde cuadrillas municipales concretaron reparaciones en los cordones cuneta ubicados en las esquinas de avenida Jauretche y Magallanes, y en avenida Illia y Larrea. Estas acciones, que forman parte de un programa de recuperación de la red pluvial, permiten mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir los anegamientos que suelen afectar a los vecinos en las épocas de precipitaciones intensas. La intervención sobre los cordones también contribuye a ordenar el estacionamiento vehicular y a reforzar la seguridad vial en sectores de alto tránsito.

En paralelo, la Secretaría desplegó trabajos en la zona Centro, donde se realizaron las tareas de reparación de cordones cuneta en la intersección de 25 de Mayo y 3 de Febrero, uno de los puntos muy transitados del casco urbano. Allí, además, se ejecutaron labores de despeje de luminarias para recuperar la visibilidad nocturna, avanzar en la prevención del delito y reforzar la seguridad peatonal. Este tipo de tareas es clave para sostener el buen funcionamiento del alumbrado público, ya que las ramas y follajes suelen interferir en el sistema, especialmente durante los meses de mayor crecimiento vegetal.

Otra intervención significativa se desarrolló en el puente Florencio Sánchez, donde se llevó adelante la demarcación horizontal, un trabajo que mejora la lectura vial y la circulación tanto de automovilistas como de ciclistas y peatones. Se trata de una infraestructura con un alto volumen de tránsito diario y la pintura de líneas, bordes y señalización contribuye a ordenar el flujo y prevenir maniobras riesgosas en un sector que funciona como nexo entre distintos barrios.

Mientras tanto, en el barrio Mariano Moreno se concretaron labores de bacheo en diversas arterias donde el deterioro del pavimento estaba comenzando a generar dificultades en el tránsito cotidiano. Las tareas buscan recuperar el tránsito y evitar que las pequeñas roturas se transformen en problemas mayores que luego demanden intervenciones más complejas y costosas.

En simultáneo, se ejecutaron trabajos de escoriado en varias calles de los barrios periféricos que aún cuentan con calzadas de tierra. Las mejoras se realizaron en las calles Corrientes, Avellaneda, Merlino, Mendoza y Córdoba, donde se niveló el suelo, se compactó el material y se corrigieron desniveles que, en días de lluvias, suelen provocar acumulación de barro y formación de huellas profundas. Este escoriado forma parte del mantenimiento permanente que Servicios Públicos lleva adelante para poder garantizar mejores condiciones de circulación y accesibilidad a los vecinos.

Mejoras permanentes en los barrios de Pergamino

Mejoras constantes

Finalmente, en el barrio Malvinas se avanzó en la colocación de nuevas alcantarillas sobre la colectora de la ruta nacional Nº 8, una obra fundamental para optimizar el drenaje del sector y acompañar el crecimiento urbano que se viene registrando en esa zona. La instalación de estas estructuras permitirá mejorar la conexión entre ambos lados de la colectora y reforzar la infraestructura hidráulica que protege a los residentes ante episodios de lluvias intensas.

Con estas intervenciones, la Secretaría de Servicios Públicos continúa desplegando un nuevo esquema de trabajo constante que combina la atención de emergencias, el mantenimiento planificado y la respuesta a las solicitudes de los vecinos, con el objetivo de sostener una ciudad más ordenada, segura y transitable para todos.