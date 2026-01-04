En Pergamino se reforzaron los controles y rige "tolerancia cero" en el uso obligatorio del casco

La Municipalidad de Pergamino anunció el inicio de un esquema de controles estrictos y permanentes para garantizar el uso obligatorio del casco en motociclistas, tanto conductores como acompañantes. La medida, que comenzó a implementarse esta semana, se enmarca en un programa de “tolerancia cero” frente a la falta de este elemento de seguridad y será profundizada a lo largo de todo 2026 como parte de un plan integral de seguridad vial .

Así lo confirmó Marcos Turrini, titular del área de Inspección General y Tránsito, quien explicó que la decisión se tomó luego de múltiples campañas de concientización y ante la necesidad de dar una respuesta inmediata frente a situaciones que continúan repitiéndose en la vía pública. “Después de varias campañas de concientización se sigue apuntando a esto, pero ahora con una forma diferente, con un trabajo concreto. Se viene tolerancia cero a la falta de uso de casco y empezamos con controles estrictos porque es una situación que requiere una respuesta inmediata”, sostuvo el funcionario.

Turrini aclaró que la implementación de estos operativos no es una acción aislada ni de corto plazo. Por el contrario, forma parte de una planificación que se irá ampliando y reforzando con medidas complementarias. “Esto no termina acá, se van a ir sumando acciones a este plan que comenzamos a implementar esta semana y que vamos a profundizar de cara a todo el 2026”, remarcó.

En cuanto a la modalidad, el titular de Inspección General y Tránsito explicó que los controles se realizarán en distintos puntos de la ciudad y en diferentes franjas horarias. “La idea es implementar controles estrictos y firmes para verificar el uso correcto del casco, tanto en conductores como en acompañantes. Va a haber operativos durante todo el día, desde la mañana temprano hasta la noche, y el control va a ser permanente en todos los sectores de la ciudad”, señaló.

Uno de los aspectos que Turrini se encargó de subrayar es que la medida no tiene fines recaudatorios. “Queremos dejar algo en claro: no es una medida para multar. El objetivo no es recaudar, sino cuidar la vida de los vecinos. Preferimos incomodar hoy con un control antes que lamentar mañana una muerte”, expresó, al tiempo que destacó que el casco es “el principal elemento de seguridad que tiene una moto”.

El funcionario hizo hincapié en que el uso correcto del casco reduce significativamente el riesgo de lesiones graves y de consecuencias fatales en caso de un siniestro vial. “No solamente lo exige la ley, sino que está comprobado que el casco reduce el riesgo de sufrir lesiones graves o una fatalidad. Por eso este operativo de tolerancia cero”, afirmó.

Un trabajo articulado

Respecto al refuerzo de los operativos, Turrini indicó que el Municipio trabajará de manera articulada con otras áreas. “Vamos a implementar esta medida junto con el personal de Patrulla Urbana y también vamos a contar con el apoyo de la Policía, que se va a sumar a estos controles”, explicó, y agregó que esta acción es complementaria de un plan de seguridad vial ya diseñado.

Consultado sobre si la falta de uso del casco se concentra en algún grupo etario en particular, el funcionario fue categórico. “No hay una franja etaria específica. En general, la infracción más recurrente en motos es la falta de casco”, aseguró. En ese sentido, describió situaciones habituales que se observan en la calle: “Hay personas que directamente no llevan casco y otras que lo llevan mal colocado, en el codo o entre las piernas. Llevarlo así no sirve de nada; el casco tiene que ir en la cabeza, porque de otra forma no evita lesiones y hasta puede generar inestabilidad”.

“El casco salva vidas”

Finalmente, Turrini volvió a apelar a la responsabilidad individual y colectiva. “Siempre que se toman este tipo de medidas, hay quienes piensan que es recaudatorio, pero la multa es la consecuencia de una infracción. Si cumplimos las normas y usamos el casco, no va a haber multas. Ojalá no tengamos que labrar ninguna”, sostuvo, y concluyó: “Una ley que no se controla no se cumple. Por eso, desde hoy rige en Pergamino la tolerancia cero en la falta de uso de casco”.