Arvejas en flor: "la Gira 2025" en Pergamino mostró un cultivo en excelente estado

El cultivo de arveja atraviesa un muy buen estado general en todas las regiones, especialmente en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, beneficiado por las precipitaciones que llegaron en el momento justo. Actualmente, los lotes se encuentran en plena floración, con perspectivas muy alentadoras para la campaña.

Se enciende la cuarta edición de la "Fiesta del Asado de Tira" en Campana

Durante la jornada " Gira de la Arveja 2025 ", espacio colaborativo entre el INTA y el sector privado, desarrollada en la Estación Experimental Pergamino del INTA , el Ing. Agr. Andrés Llovet abordó temas clave como los distintos cultivares disponibles en el mercado, fechas de siembra, densidades por variedad y eficiencia en la captura de recursos.

A su vez, la Ing. Agr. Lucrecia Couretot expuso sobre los avances en identificación y manejo de enfermedades en el cultivo, un aspecto clave para sostener la calidad y los rendimientos, ante unos 60 productores presentes que pudieron escuchar las tendencias agronómicas del cultivo . Vale recordar que el encuentro tuvo lugar el pasado martes 30 de septiembre.

En Argentina, la producción de legumbres presenta una marcada heterogeneidad regional según el tipo de cultivo. Mientras que más del 90% de las arvejas y lentejas se concentran en Buenos Aires y Santa Fe , los porotos y garbanzos encuentran su epicentro productivo en el NOA, con fuerte participación de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba .

WhatsApp Image 2025-10-01 at 9.51.08 AM (1)

De acuerdo con estimaciones oficiales, la campaña 2024/25 alcanzaría una producción histórica de 1,3 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 52% y ubica a la actual cosecha un 25% por encima del promedio de los últimos cinco ciclos.

Arveja: más siembra, más rinde y más exportación

En el caso puntual de la arveja, la campaña pasada marcó un crecimiento del 20% en la producción, alcanzando 257.900 toneladas, lo que significa un 34% más que el promedio de los últimos cinco años.

Este salto se explicó por un incremento del área sembrada (+8%), una mejora en el área cosechada (94% del total implantado) y un rinde 9% superior al ciclo anterior, 18% por encima del promedio histórico. La tendencia revela un fuerte interés del sector en expandir la superficie y la producción, con la mira puesta principalmente en el mercado externo.

image

Exportaciones en expansión

A diferencia de otras legumbres, las exportaciones de arvejas crecieron 54% interanual en los primeros cuatro meses del año, con casi 76.000 toneladas embarcadas. El volumen no solo duplicó el promedio histórico de exportaciones en este período, sino que además generó ingresos por U$S 31,2 millones, un 43% más que el año anterior, a pesar de la baja del 8% en los precios internacionales.

Desde la apertura del mercado chino en 2020, la arveja argentina consolidó su lugar en el comercio internacional, abriendo nuevas oportunidades para una legumbre que hoy muestra un presente promisorio y un futuro de expansión.