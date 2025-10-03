Mirando al maíz: aunque la siembra se adelantó, la chicharrita sigue ausente

El 27º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis reflejó una nueva caída en las capturas de chicharrita en las cinco regiones maiceras del país, entre el 12 y el 27 de septiembre . La baja se observó incluso en áreas endémicas, a pesar de que las buenas condiciones de humedad y clima adelantaron la siembra de maíz temprano.

“ Estamos frente a un escenario inédito, pero no hay que bajar la guardia . El monitoreo de trampas y cultivos es clave para entender cómo influyen los cambios térmicos de esta época del año en la dinámica poblacional”, advirtieron desde la Red.

Más allá de la baja presencia actual, los técnicos subrayan la importancia de eliminar los maíces guachos en las zonas destinadas a siembras tardías. Estos voluntarios funcionan como un verdadero “puente verde” que le permite a la plaga y a sus patógenos sobrevivir de una campaña a otra.

NOA: La ausencia de chicharrita subió del 24% al 33%, mientras que un 40% de las localidades registraron capturas mínimas (1 a 4 adultos por trampa). En total, casi el 75% de la región se encuentra en excelente condición.

NEA: panorama estable y positivo. En el 69% de las trampas no hubo capturas y en un 19% fueron mínimas, alcanzando casi el 80% de localidades en buena situación.

Litoral: Continúa el descenso poblacional. En el 92% de los casos no se detectó el vector, y en el 8% restante sólo apareció en la categoría más baja, incluso con el 62% de maíces ya sembrados.

Centro-Norte: el 84% de las localidades no registró capturas, mientras que el 14% restante quedó en el rango mínimo.

Centro-Sur: se mantuvo estable, con un 97% de ausencia de chicharrita y el resto en niveles bajos.

Monitorear para decidir mejor

El escenario de baja presencia de la chicharrita es alentador, pero los expertos insisten en no relajarse. “En estos períodos de transición climática es cuando más necesitamos información precisa, porque nos permite anticiparnos y tomar decisiones más certeras”, remarcaron desde la Red Nacional de Monitoreo.