Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas

La Legislatura bonaerense volvió a encender el debate productivo tras la presentación de un proyecto de ley que propone crear un impuesto específico sobre las emisiones de metano generadas por el ganado. La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial de Unión por la Patria (UxP) , Lucía Lorena Klug , y desató una ola de críticas entre productores y dirigentes rurales.

La propuesta plantea la creación de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), apuntada a “mitigar la emisión” de este gas de efecto invernadero que —según señala la legisladora— proviene de los eructos y flatulencias del ganado durante la digestión.

El proyecto sostiene que el nuevo tributo busca “hacer factible a largo plazo la actividad económica sobre el principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero ”, e incluso propone la conformación de un fondo fiduciario para “compensar” las emisiones mediante programas vinculados a la gestión de residuos sólidos urbanos.

Según Klug, la Tamba también apuntaría a promover prácticas ganaderas sostenibles, mejorar la calidad ambiental de las zonas rurales y urbanas y fomentar el desarrollo productivo bajo criterios ecológicos. El valor de la tasa, indica el texto, se fijaría en pesos por kilo de dióxido de carbono equivalente, en función del tipo y la cantidad de cabezas de ganado y otros factores productivos.

Un rechazo que cruzó a todo el arco rural

La respuesta del sector no tardó en llegar. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la posición fue inmediata y tajante:

“Manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que, lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”, expresaron.

La entidad que integra CRA remarcó que la ganadería bonaerense “ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país” y advirtió que una tasa sobre el metano “no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo”.

Carbap fue aún más lejos: “El metano se mide; la improvisación legislativa también, y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”, lanzaron, en una crítica directa hacia la autora del proyecto.

Una discusión que promete seguir

Mientras la iniciativa comienza su recorrido legislativo, el malestar en el sector productivo crece. Para las entidades rurales, la Tamba se suma a un contexto de presión fiscal ya elevado y se convierte en otra señal de alarma para las economías agropecuarias de la región.

El debate, que cruza ambiente, producción y política, recién empieza, pero ya pisa fuerte en el interior bonaerense.