lunes 01 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas

    La diputada bonaerense Lucía Lorena Klug (UxP) presentó un proyecto para crear la “Tamba”, un nuevo gravamen ambiental sobre las emisiones de metano del ganado. Productores y entidades rurales respondieron con un rechazo contundente.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    1 de diciembre de 2025 - 17:13
    La Diputada K abrió el debate por el metano.

    La Diputada K abrió el debate por el metano.

    La Legislatura bonaerense volvió a encender el debate productivo tras la presentación de un proyecto de ley que propone crear un impuesto específico sobre las emisiones de metano generadas por el ganado. La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial de Unión por la Patria (UxP), Lucía Lorena Klug, y desató una ola de críticas entre productores y dirigentes rurales.

    Lee además
    La diversificación de la apicultura con polen se consolida como una alternativa sostenible.

    Apicultura: el polen es otra estrategia para diversificar la actividad
    “Los rendimientos son históricos, nunca vistos en la zona”, señalan en Marcos Juárez sobre la cosecha de trigo.

    Trigo: con un avance del 40%, la cosecha muestra rendimientos sorprendentes

    La propuesta plantea la creación de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), apuntada a “mitigar la emisión” de este gas de efecto invernadero que —según señala la legisladora— proviene de los eructos y flatulencias del ganado durante la digestión.

    El proyecto sostiene que el nuevo tributo busca “hacer factible a largo plazo la actividad económica sobre el principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero”, e incluso propone la conformación de un fondo fiduciario para “compensar” las emisiones mediante programas vinculados a la gestión de residuos sólidos urbanos.

    Según Klug, la Tamba también apuntaría a promover prácticas ganaderas sostenibles, mejorar la calidad ambiental de las zonas rurales y urbanas y fomentar el desarrollo productivo bajo criterios ecológicos. El valor de la tasa, indica el texto, se fijaría en pesos por kilo de dióxido de carbono equivalente, en función del tipo y la cantidad de cabezas de ganado y otros factores productivos.

    Un rechazo que cruzó a todo el arco rural

    La respuesta del sector no tardó en llegar. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la posición fue inmediata y tajante:

    “Manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que, lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”, expresaron.

    image

    La entidad que integra CRA remarcó que la ganadería bonaerense “ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país” y advirtió que una tasa sobre el metano “no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo”.

    Carbap fue aún más lejos: “El metano se mide; la improvisación legislativa también, y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”, lanzaron, en una crítica directa hacia la autora del proyecto.

    Una discusión que promete seguir

    Mientras la iniciativa comienza su recorrido legislativo, el malestar en el sector productivo crece. Para las entidades rurales, la Tamba se suma a un contexto de presión fiscal ya elevado y se convierte en otra señal de alarma para las economías agropecuarias de la región.

    El debate, que cruza ambiente, producción y política, recién empieza, pero ya pisa fuerte en el interior bonaerense.

    Temas
    Seguí leyendo

    Apicultura: el polen es otra estrategia para diversificar la actividad

    Trigo: con un avance del 40%, la cosecha muestra rendimientos sorprendentes

    El riego en Argentina: más de 60 mil hectáreas en dos años

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores

    Sonríe el agro: La Niña 2025/26 será un fenómeno leve y de corta duración

    Periurbano de Pergamino: la otra opción productiva que puede impactar en rentabilidad

    La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Carnes argentinas: una cadena con crecimiento mundial pero con dificultades a superar

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La diversificación de la apicultura con polen se consolida como una alternativa sostenible.

    Apicultura: el polen es otra estrategia para diversificar la actividad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Diputada K abrió el debate por el metano.

    Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas

    Por Guillermo Baduy
    Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio Fernando Bello

    Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio "Fernando Bello"

    La actividad fue organizada por la Fundación Vivi San Pedro y el Departamento Ejecutivo representado por el director de Turismo, Ignacio Duzac, y el director de Educación, prof. Alan Ocampo.

    San Pedro: Jornada formativa reunió a estudiantes universitarios en una experiencia educativa

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    Felicitas Capdevila Rojas finalizó cuarta en el all around del Nivel 6 Categoría Infantil.

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional