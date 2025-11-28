viernes 28 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El riego en Argentina: más de 60 mil hectáreas en dos años

    La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, informó que en los últimos 24 meses la superficie de riego creció 63.400 hectáreas.

    28 de noviembre de 2025 - 12:17
    Se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, por un monto superior a 147 millones de dólares.

    Se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, por un monto superior a 147 millones de dólares.

    Argentina aumentó la superficie de riego en más de 63.000 hectáreas en los últimos 2 años. Este incremento está acompañado por un sostenido proceso de inversión privada en tecnología hídrica.

    Lee además
    Especialistas del INTA insisten en que la resistencia en raigrás anual no es un fenómeno aislado

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense
    Los acopiadores brindaron con reclamos.

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores

    De acuerdo al análisis de la Dirección Nacional de Agricultura, hubo en el país una inversión total que alcanzó los 185 millones de dólares, que posibilitó este incremento masivo de la tecnología en los campos agrícolas.

    En este sentido, se destaca que en este mismo período se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, por un monto superior a 147 millones de dólares, lo que representa un incremento estimado de 55.000 hectáreas irrigadas. A ello se suman más de 8.400 hectáreas incorporadas bajo riego por goteo, con inversiones que superan los 38 millones de dólares.

    El dinamismo en la inversión privada presente en Argentina confirma el rol estratégico del riego para estabilizar el rendimiento de los cultivos y asegurar la producción forrajera para mejorar la productividad agropecuaria.

    Herramientas de financiamiento y divulgación técnica sobre riego

    A fin de seguir estimulando este proceso de inversiones y resultados, desde la cartera agropecuaria nacional se realizan capacitaciones periódicas para dar a conocer las herramientas al sector productivo y técnico. En esta línea, se desarrolló la reciente Jornada Técnica “Producción Láctea: Riego, Forraje, Efluentes y Tecnología”, realizada en la Estación Experimental INTA Manfredi en Córdoba, que contó con la presencia de más de un centenar de asistentes entre productores agropecuarios, asesores técnicos y empresas privadas vinculadas al riego y las tecnologías de agricultura de precisión.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agriculturaar/status/1993665529392116140&partner=&hide_thread=false

    Adicionalmente, en este marco se presentaron tecnologías de riego aplicadas a la agricultura y producción de forrajes, experiencias en la utilización de efluentes pecuarios mediante riego por goteo, innovaciones en silaje, nuevas tecnologías para tambo —como collares inteligentes para ganado—, además de soluciones AgTech que integran monitoreo, automatización y gestión del agua.

    Asimismo, entidades financieras como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba expusieron sus líneas de crédito orientadas a la inversión en infraestructura y equipamiento para tambo y riego, mostrando un creciente interés del sistema financiero en acompañar la modernización productiva.

    Este tipo de capacitaciones reafirman el uso de tecnologías eficientes para riego y subrayan una de las principales oportunidades para avanzar hacia una producción más estable, eficiente, competitiva en todo el país.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores

    Sonríe el agro: La Niña 2025/26 será un fenómeno leve y de corta duración

    Periurbano de Pergamino: la otra opción productiva que puede impactar en rentabilidad

    La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Carnes argentinas: una cadena con crecimiento mundial pero con dificultades a superar

    Financiación bancaria: crecieron notoriamente los préstamos para la ganadería

    Don Mario Más presentó los máximos rendimientos de las variedades de trigo del semillero de Chacabuco

    Trigo: campaña ideal para evaluar la genética del cereal argentino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Especialistas del INTA insisten en que la resistencia en raigrás anual no es un fenómeno aislado

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense

    Por Guillermo Baduy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La nicoleña finalizó en lo más alto de la categoría Bikini Pro Masters, entre 16 atletas de todo el mundo que participaron de la máxima cita de la disciplina en Los Ángeles.

    San Nicolás: en Estados Unidos Pamela Ghelfi logró un histórico título mundial en el Fisicoculturismo Natural
    Desde Montevideo,  llega “Falta y resto”, la murga más emblemática, irreverente, poética y revolucionaria de las últimas cinco décadas.

    Junín: La histórica murga Falta y Resto se presentará en el Teatro San Carlos el 8 de diciembre

    Thiago Carrizo dejó de estar preso y recuperó la libertad.

    Thiago Carrizo estaba preso desde el año pasado y lo condenaron a una pena en suspenso

    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro participó recientemente de la ceremonia de entrega del 10° Aniversario del Premio Mujer Empresaria Bonaerense

    San Pedro dijo presente en el 10° Aniversario del Premio Mujer Empresaria Bonaerense

    Se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, por un monto superior a 147 millones de dólares.

    El riego en Argentina: más de 60 mil hectáreas en dos años