El riego en Argentina: más de 60 mil hectáreas en dos años

Se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, por un monto superior a 147 millones de dólares.

Argentina aumentó la superficie de riego en más de 63.000 hectáreas en los últimos 2 años. Este incremento está acompañado por un sostenido proceso de inversión privada en tecnología hídrica.

De acuerdo al análisis de la Dirección Nacional de Agricultura , hubo en el país una inversión total que alcanzó los 185 millones de dólares, que posibilitó este incremento masivo de la tecnología en los campos agrícolas.

En este sentido, se destaca que en este mismo período se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, por un monto superior a 147 millones de dólares , lo que representa un incremento estimado de 55.000 hectáreas irrigadas. A ello se suman más de 8.400 hectáreas incorporadas bajo riego por goteo, con inversiones que superan los 38 millones de dólares.

El dinamismo en la inversión privada presente en Argentina confirma el rol estratégico del riego para estabilizar el rendimiento de los cultivos y asegurar la producción forrajera para mejorar la productividad agropecuaria.

Herramientas de financiamiento y divulgación técnica sobre riego

A fin de seguir estimulando este proceso de inversiones y resultados, desde la cartera agropecuaria nacional se realizan capacitaciones periódicas para dar a conocer las herramientas al sector productivo y técnico. En esta línea, se desarrolló la reciente Jornada Técnica “Producción Láctea: Riego, Forraje, Efluentes y Tecnología”, realizada en la Estación Experimental INTA Manfredi en Córdoba, que contó con la presencia de más de un centenar de asistentes entre productores agropecuarios, asesores técnicos y empresas privadas vinculadas al riego y las tecnologías de agricultura de precisión.

Con la inversión en el uso de tecnologías eficientes para riego se maximizan las oportunidades para avanzar hacia una producción más competitiva en todo el país.

Adicionalmente, en este marco se presentaron tecnologías de riego aplicadas a la agricultura y producción de forrajes, experiencias en la utilización de efluentes pecuarios mediante riego por goteo, innovaciones en silaje, nuevas tecnologías para tambo —como collares inteligentes para ganado—, además de soluciones AgTech que integran monitoreo, automatización y gestión del agua.

Asimismo, entidades financieras como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba expusieron sus líneas de crédito orientadas a la inversión en infraestructura y equipamiento para tambo y riego, mostrando un creciente interés del sistema financiero en acompañar la modernización productiva.

Este tipo de capacitaciones reafirman el uso de tecnologías eficientes para riego y subrayan una de las principales oportunidades para avanzar hacia una producción más estable, eficiente, competitiva en todo el país.