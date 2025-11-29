Trigo: con un avance del 40%, la cosecha muestra rendimientos sorprendentes

“Los rendimientos son históricos, nunca vistos en la zona”, señalan en Marcos Juárez sobre la cosecha de trigo.

Después de varias semanas de lluvias recurrentes, llegó el buen tiempo. Las labores de recolección de trigo se desplegaron y avanzaron rápidamente hasta cubrir el 40% del área . La cosecha progresa sobre todo en el centro-sur santafesino y en el sureste cordobés; hacia el extremo sur santafesino y norte bonaerense apenas está arrancando .

Don Mario Más presentó los máximos rendimientos de las variedades de trigo del semillero de Chacabuco

La trilla, según el último reporte del GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario, ha sido la gran noticia porque no solo confirmó las altas expectativas, sino que fueron superadas. La campaña se salió de toda lógica: “Los rindes son excepcionales, nunca vistos, completamente por fuera de las estadísticas históricas”.

Con este avance, el promedio de la región es de 60 qq/ha, cuando el máximo valor histórico del trigo era de 47,3 qq/ha. Con este avance, el promedio de la región es de 60 qq/ha, cuando el máximo valor histórico del trigo era de 47,3 qq/ha.

“Los rendimientos son históricos, nunca vistos en la zona”, señalan en Marcos Juárez . Con un avance del 65% de la cosecha, los promedios están en torno a los 70 qq/ha con picos de 95 qq/ha y mínimos de casi 40 qq/ha. En Carlos Pellegrini , con un 60% cosechado, los rindes van de 40 a 75 qq/ha .

En Armstrong, Cañada de Gómez y Totoras, los resultados se ubican entre 60 y 80 qq/ha con lotes de inferior calidad o afectados por roya del tallo que arrojan 55 qq/ha y “picos explosivos” que tocan los 100 qq/ha. En Fuentes, General Lagos y alrededores de Rosario van de 55 a 60 qq/ha con un avance del 30%.

Solo en el noroeste bonaerense se mencionan valores más magros, pero allí apenas está cosechado el 3% del área y, además, corresponden a lotes de menor calidad, con promedios de 40 a 50 qq/ha. En la zona esperan que los rindes repunten cuando la cosecha se generalice después de las lluvias previstas para este fin de semana, ya que aún hay bastante grano verde.

image

La contracara de los altos rindes, la proteína

Suele haber una correlación negativa entre rinde y proteína, y ya son varios los casos con valores que están incluso por debajo de lo esperado, con menos del 8%. “Tenés proteína de 9; 9,5; 10; 10,5%… un poco de todo, pero no hay proteína dando vuelta. Eso sí: entran con buen PH (peso hectolítrico). Es lo bueno dentro de lo malo”, resumen los técnicos de Cañada de Gómez.

En los mejores casos se alcanza a superar 9% y 10,5%. Generalmente, se trata de lotes donde se refertilizó en espigazón o se aplicó mayor tecnología de fertilización desde el arranque.

Fotos de un momento único.

Al fin tomó fuerza la cosecha triguera en la región central y está dejando momentos únicos que quisimos compartir gracias a la gentileza de agrónomos y productores que colaboran con GEA/BCR.

Después de tantas sequías y años muy complicados, se están multiplicando en la región núcleo estas imágenes. En la primera, los monitores de rendimiento de las cosechadoras de trigo explotan. Las labores de cosecha revelan números que sorprenden a todos.

Hay ejemplos, como en Armstrong, en donde hay lotes puntuales que superaron los 110 qq/ha. Al costado, algunas imágenes de monitores que resaltan el rinde corregido (con una humedad de 14%) con valores de 80 a 90 qq/ha, valores equivalentes a dos cosechas trigueras y de las buenas.