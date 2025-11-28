Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense

Especialistas del INTA insisten en que la resistencia en raigrás anual no es un fenómeno aislado

El INTA Pergamino confirmó a LOCAMPO la presencia de biotipos de raigrás anual (Lolium multiflorum) con resistencia múltiple a herbicidas en sistemas agrícolas del norte de Buenos Aires. El hallazgo se suma a numerosas consultas de productores y asesores que advierten sobre la pérdida de eficacia de los tratamientos tradicionales, especialmente con glifosato y graminicidas.

Según los técnicos de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del INTA , el incremento sostenido en el uso de herbicidas fue un factor clave en la selección de biotipos resistentes.

En la región, el consumo promedio anual se elevó a 7,5 kg/ha, concentrado mayormente en pocos mecanismos de acción, con un predominio marcado del uso de glifosato y diferentes graminicidas.

Esta repetición prolongada de activos similares generó el escenario propicio para que algunas poblaciones de raigrás desarrollaran resistencia y escaparan de los controles habituales.

Escapes y señales de alerta en los lotes

El caso estudiado por el INTA se originó en el norte de Buenos Aires, pero pronto se sumaron múltiples reportes de campos vecinos con situaciones similares.

Los técnicos describen un patrón repetido: uso reiterado de glifosato y graminicidas, seguido de escapes posaplicación, donde se observa un mosaico de plantas muertas conviviendo con plantas verdes y activas.

Esta heterogeneidad es uno de los principales indicadores de resistencia y suele detectarse inicialmente en rincones del lote, bordes o sectores de tránsito de maquinaria.

La clave del problema: resistencia a graminicidas por mutación genética

Los análisis confirmaron la presencia de una mutación en el gen que codifica la enzima ACCase, específicamente en la posición 2078.

Por la naturaleza del sitio de unión, este cambio confiere resistencia cruzada a los principales grupos de herbicidas selectivos para gramíneas:

FOPs (Ariloxifenoxipropionatos)

DIMs (Ciclohexanodionas)

DENs (Fenilpirazolinonas)

Esta resistencia cruzada implica que no solo falla un activo puntual, sino varias moléculas del mismo modo de acción, lo que dificulta aún más el manejo químico.

INTA recomienda un manejo integral y diversificado

Frente a la confirmación de resistencia múltiple, los especialistas recomiendan diseñar planes que integren diversas estrategias y salgan del esquema exclusivamente químico.

- Control químico

- Rotación y alternancia de mecanismos de acción.

- Incorporación de preemergentes, claves para cortar el ciclo antes de la emergencia.

- Control cultural

- Intensificación de rotaciones.

- Uso de cultivos de cobertura que compitan y reduzcan la presión de nacimientos.

- Control físico

- Labranza estratégica o cortes mecánicos.

- Evitar, en lo posible, la dispersión y la “lluvia de semillas”.

- Prevención

- Limpieza exhaustiva de maquinaria.

- Evitar el movimiento de semillas entre lotes.

Una advertencia que obliga a actuar temprano

Los especialistas del INTA Pergamino insisten en que la resistencia en raigrás anual no es un fenómeno aislado, sino una tendencia que se acelera si no se incorporan cambios profundos en el manejo.

El mensaje es contundente: cada campaña sin diversificación de estrategias es un paso más hacia un problema de control aún mayor.

Para ampliar este dato, la experimental está organizando una jornada a campo que tendrá lugar el próximo martes 2 de diciembre, en el predio de Ruta 32. El encuentro "Acciones para enfrentar el avance de raigrás anual resistente" será a las 9 de la mañana y contará con la participación de reconocidos especialistas en la materia.