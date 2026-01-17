La Federación Agraria de Villa Ramallo cuestionó la tasa al combustible y apuntó a la gestión Poletti

Desde la filial Villa Ramallo de la Federación Agraria advirtieron que “el estado de los caminos es realmente lamentable”. El Norte

La Federación Agraria Argentina (FAA) de Villa Ramallo expresó un fuerte rechazo a la nueva tasa sobre los combustibles impulsada por el intendente Mauro Poletti, destinada al mantenimiento de la red vial. Desde la entidad cuestionaron la medida, señalaron la falta de diálogo previo y denunciaron un marcado deterioro de los caminos rurales.

Rechazo a la tasa al combustible en Ramallo A través de un comunicado firmado por su presidente Alberto Coscia, el secretario Gustavo Repetto y el tesorero Miguel Catini, la FAA local se manifestó “enérgicamente” en contra del tributo aprobado por el Concejo Deliberante. La entidad remarcó que el aumento del 50% en las tasas municipales, sumado a la creación de un gravamen al combustible —que alcanza incluso al GNC—, impacta de manera directa en toda la comunidad.

Caminos rurales en mal estado y falta de explicaciones Los productores señalaron que ya existen mecanismos suficientes para el mantenimiento vial, como la tasa específica que pagan los dueños de tierras, la tasa de estacionamiento de camiones y los fondos que envía la Provincia mediante la Ley 13.010. Pese a ello, advirtieron que “el estado de los caminos es realmente lamentable” y se preguntaron qué destino tienen esos recursos, especialmente de cara a la próxima cosecha gruesa.

Pedido de diálogo y revisión de la medida Desde la Federación Agraria recordaron que en una reunión mantenida con el intendente en julio de 2025 habían solicitado mantener un canal de diálogo para consensuar decisiones que afecten al sector. Por eso, manifestaron sorpresa por la aprobación unilateral del proyecto y reclamaron al Gobierno municipal que reconsidere la medida, apostando a una administración más eficiente de los fondos públicos en lugar de crear nuevos tributos.

Compartí esta nota en redes sociales:





