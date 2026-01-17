sábado 17 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Federación Agraria de Villa Ramallo cuestionó la tasa al combustible y apuntó a la gestión Poletti

    La filial de Villa Ramallo de la FAA rechazó el nuevo tributo creado por el Municipio para la red vial y advirtió por el mal estado de los caminos rurales.

    17 de enero de 2026 - 11:52
    Desde la filial Villa Ramallo de la Federación Agraria advirtieron que “el estado de los caminos es realmente lamentable”.

    Desde la filial Villa Ramallo de la Federación Agraria advirtieron que “el estado de los caminos es realmente lamentable”.

    El Norte

    La Federación Agraria Argentina (FAA) de Villa Ramallo expresó un fuerte rechazo a la nueva tasa sobre los combustibles impulsada por el intendente Mauro Poletti, destinada al mantenimiento de la red vial. Desde la entidad cuestionaron la medida, señalaron la falta de diálogo previo y denunciaron un marcado deterioro de los caminos rurales.

    Lee además
    La Federación Agraria Argentina (FAA), filial Villa Ramallo, expresó su preocupación y un fuerte rechazo ante la reciente aprobación, por mayoría del Concejo Deliberante, de un proyecto que establece un aumento del 50% en las tasas municipales —incluida la correspondiente al mantenimiento de la red vial— y la creación de una nueva tasa sobre los combustibles destinada al mismo fin.

    Villa Ramallo: el campo rechaza la suba de tasas y alerta por el deterioro de los caminos rurales
    Llegaron los primeros refuerzos para el próximo Torneo Federal A

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo comenzó a reforzarse para el Torneo Federal A

    Rechazo a la tasa al combustible en Ramallo

    A través de un comunicado firmado por su presidente Alberto Coscia, el secretario Gustavo Repetto y el tesorero Miguel Catini, la FAA local se manifestó “enérgicamente” en contra del tributo aprobado por el Concejo Deliberante. La entidad remarcó que el aumento del 50% en las tasas municipales, sumado a la creación de un gravamen al combustible —que alcanza incluso al GNC—, impacta de manera directa en toda la comunidad.

    Caminos rurales en mal estado y falta de explicaciones

    Los productores señalaron que ya existen mecanismos suficientes para el mantenimiento vial, como la tasa específica que pagan los dueños de tierras, la tasa de estacionamiento de camiones y los fondos que envía la Provincia mediante la Ley 13.010. Pese a ello, advirtieron que “el estado de los caminos es realmente lamentable” y se preguntaron qué destino tienen esos recursos, especialmente de cara a la próxima cosecha gruesa.

    Pedido de diálogo y revisión de la medida

    Desde la Federación Agraria recordaron que en una reunión mantenida con el intendente en julio de 2025 habían solicitado mantener un canal de diálogo para consensuar decisiones que afecten al sector. Por eso, manifestaron sorpresa por la aprobación unilateral del proyecto y reclamaron al Gobierno municipal que reconsidere la medida, apostando a una administración más eficiente de los fondos públicos en lugar de crear nuevos tributos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Villa Ramallo: el campo rechaza la suba de tasas y alerta por el deterioro de los caminos rurales

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo comenzó a reforzarse para el Torneo Federal A

    Ramallo: el asfalto del barrio Don Antonio no resistió seis meses y crece la queja vecinal

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

    Baradero concentra a los mejores palistas Sub 17 del país rumbo a los Olympic Hopes 2026

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

    Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio

    Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia

    Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Por un presunto caso de maltrato infantil el Jardín Maternal fue clausurado preventivamente por la Municipalidad de Villa Constitución.

    Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se pronostica para Pergamino una jornada soleada para este domingo, con temperatura máxima de 26 grados.

    Pronostican un frente tormentoso para Pergamino: ¿Lloverá y bajará la temperatura este domingo?
    Un punto clave es el compromiso de retomar las negociaciones bonaerenses en febrero.

    Kicillof acordó con empleados estatales y la mayoría de docentes el primer aumento salarial

    “Retención de tareas al IOMA, en todas las delegaciones, por los empleados, afiliados y prestadores”; esa es la consigna que dieron a conocer los trabajadores autoconvocados de la delegación IOMA San Nicolás.

    San Nicolás: Autoconvocados de IOMA anuncian retención de tareas por salarios, pagos y atención

    Este sábado, Sanpedrock reúne bandas locales y música para todos los gustos . video

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

    La Escuela Municipal de Calistenia está dirigida a personas de ambos sexos a partir de los 6 años de edad y se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.00 horas.

    El lunes comienza la Escuela Deportiva de Calistenia