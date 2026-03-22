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    • Ivo Tapia, otra vez el mejor local en los 10K Leandra Barros: "Correr acá es impagable"

    Volvió a destacarse en Pergamino Corre: fue cuarto y, por tercer año seguido, el mejor pergaminense en la general. Dijo que “el balance es recontra positivo”.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    22 de marzo de 2026 - 07:10
    Ivo Tapia en una entrevista a fondo en el programa Fuera de Página de La Opinión Play.

    Ivo Tapia en una entrevista a fondo en el programa Fuera de Página de La Opinión Play.

    LA OPINION

    En una noche en la que Pergamino volvió a latir al ritmo del running y la solidaridad, Ivo Tapia volvió a dejar su sello. El atleta de 24 años finalizó cuarto en los 10K de la 14° edición de Pergamino Corre, con un tiempo de 33m. 02s, y se consolidó, por tercer año consecutivo, como el mejor pergaminense de la clasificación general en la competencia más convocante de la ciudad y la región.

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    En una prueba que reunió a más de 900 corredores en la distancia principal y que tuvo como ganador al rosarino Daniel Penta (30m. 07s), Tapia volvió a codearse con los primeros puestos, protagonizando una carrera intensa y estratégica que lo mantuvo en la pelea por llegar al podio hasta el kilómetro final.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El atleta de 24 años volvió a brillar en la 14° edición de la carrera más convocante de la ciudad. Con un tiempo de 33m. 02s, peleó el podio hasta el kilómetro final y se quedó a metros de los mejores en una noche de alto nivel con más de 900 corredores. En el programa Fuera de Página fue claro: "El balance es recontra positivo". Y lo que más lo mueve no es solo el resultado: "La gente me felicita, me aplaude, me motiva. Me debo a la gente de Pergamino". Tres años consecutivos siendo el mejor pergaminense en la general. Un atleta que crece y que lo hace con la camiseta bien puesta. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #IvoTapia #PergaminoCorre #Running"
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    Peleó por el podio hasta el final

    Tapia analizó en profundidad su rendimiento en una entrevista en el programa Fuera de Página de La Opinión Play y FM 105.1, donde dejó en claro que salió a buscar mucho más que un cuarto puesto.

    “El objetivo principal era subir al podio por eso salí de entrada convencido, decidido a ir a buscar la carrera, hasta el kilómetro 3 fui en solitario en el segundo puesto, hasta que me conectaron Matías Velázquez y José Salles (finalizaron segundo y tercero respectivamente), prácticamente corrí toda la carrera con ellos dos, hasta cerca del kilómetro 9, toda la carrera a la par, en grupo, tirando uno, otro, peleándola y en el final no pude hacer ese cambio de ritmo que me hubiera llevado al podio y me quedé con el cuarto puesto que la verdad que me deja buenas sensaciones, correr acá en Pergamino para mí es impagable. El clima estaba un poquito pesado pero se podía correr, fue para todos igual, el análisis que hago post carrera, más frío, más tranquilo, es recontra positivo así que ahora ya di vuelta la página”.

    Su relato refleja no solo el desarrollo de la competencia, sino también el carácter con el que afrontó una carrera exigente, en la que estuvo a la altura de los principales protagonistas.

    Llegada Ivo Tapia
    Ivo Tapia, protagonista en Pergamino Corre. Finalizó cuarto por tercer año consecutivo.

    Ivo Tapia, protagonista en Pergamino Corre. Finalizó cuarto por tercer año consecutivo.

    “El balance es recontra positivo”

    Tapia también profundizó en el momento clave de la prueba, ese en el que se definieron los dos últimos lugares del podio y donde, según su propio análisis, le faltó ese cambio de ritmo final. “De acuerdo a la planificación sabía que me iba a encontrar con una carrera similar a la que pasó, una carrera muy batallada, muy aguerridam en el kilómetro 8 o 9 tenía previsto hacer un cambio de ritmo que ‘Mati’ (Velázquez) y José Salles lo hicieron en esa parte final, sinceramente el cuerpo no me dio para hacer el cambio, porque de haberlo hecho hubiéramos llegado juntos porque no había tanta diferencia, pero no pude flotar en el final”. A pesar de ese detalle, el balance es ampliamente positivo. Tapia no solo volvió a ser protagonista, sino que confirmó su crecimiento deportivo en una prueba de alto nivel.

    Orgullo de representar a Pergamino

    Más allá del resultado, hay un aspecto que atraviesa cada participación de Tapia: su fuerte sentido de pertenencia. Ser nuevamente el mejor atleta local no es un dato menor para él, y así lo vive. “Es un orgullo porque como yo siempre digo, quiero llevar a Pergamino a lo más alto, porque es mi ciudad, es la gente la que me motiva y me empuja día a día, que te alienta en la calle y no es solo en la carrera sino en el día a día”.

    Ese vínculo con el público local fue uno de los condimentos especiales de la jornada, en una carrera que volvió a demostrar su crecimiento sostenido. “La gente, me felicita, me aplaude, me motiva. Entonces yo me debo a la gente del Pergamino y siento que quiero llevar a Pergamino a lo más alto en la competencia que sea”, agregó.

    Una carrera “en un nivel nacional”

    La dimensión que ha alcanzado Pergamino Corre tampoco pasó desapercibida para Ivo Tapia, que no dudó en ubicarla entre las grandes pruebas del país. “Para mí la carrera de la Fundación Leandra Barros está en un nivel nacional, por el nivel de corredores y el nivel de organización. Todo está muy planificado. La verdad que es un evento hermoso. Por eso año tras año sigue creciendo, más allá de la causa”.

    Presente y proyección

    “Me estoy soltando de a poco después de una pretemporada exigente. El objetivo principal de este primer semestre era Pergamino Corre y estamos evaluando correr los 3.000 metros en el Torneo Iniciación el domingo 29 en la pista de la Villa Deportiva y después la idea es correr Fiestas Mayas en mayo”, declaró sobre cómo sigue su 2026.

    Con una pretemporada exigente a cuestas y un inicio de año prometedor -que incluyó una destacada actuación en los 4K de la carrera Nocturna Sonder, en la que finalizó segundo-, Tapia atraviesa un momento de evolución tanto física como mental.

    Entrenando a distancia bajo las órdenes de Juan Gorosito (entrenador de Rosario Calle y Pista), el pergaminense destaca el crecimiento personal que implica sostener la disciplina en soledad y proyecta una temporada con objetivos a corto plazo, sin perder de vista metas mayores. “Desde que estoy entrenando a distancia, más allá de la evolución en los entrenamientos, crecí en la mentalidad, estoy mucho más fuerte, más convencido, cuando salgo a correr salgo decidido”, afirmó.

    Por lo pronto, su actuación en Pergamino Corre ratifica que está en el camino correcto. Competitivo, ambicioso e identificado con su ciudad, Ivo Tapia sigue construyendo su nombre en el atletismo pergaminense, con la convicción de que lo mejor aún está por venir.

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