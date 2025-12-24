miércoles 24 de diciembre de 2025
    • Intento de suicidio en el puente del Arroyo: vecinos evitaron una tragedia y el hombre fue asistido

    Un intento de suicidio generó momentos de tensión en el puente del Arroyo que une Colón e Illia. Vecinos intervinieron, llamaron al 911 y evitaron el desenlace.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    24 de diciembre de 2025 - 07:30
    El intento de suicidio fue evitado por los transeúntes que se desplazaban por inmediaciones del puente del Arroyo que une las avenidas Colón e Intendente Illia el martes a las 22:00.

    LA OPINION

    Un intento de suicidio ocurrió alrededor de las 22:00 de este martes en el puente que atraviesa el Arroyo y conecta las avenidas Colón e Intendente Ernesto Illia, cuando un hombre intentó arrojarse al cauce. La rápida intervención de vecinos permitió contenerlo y alertar al servicio de emergencias 911.

    Tras el llamado al 911, al lugar arribó personal del Comando de Patrulla, que encontró al hombre en una situación de extrema vulnerabilidad emocional. Los efectivos iniciaron un diálogo con el objetivo de persuadirlo y evitar que concretara el intento de suicidio, logrando en un primer momento que desistiera de arrojarse al agua.

    Sin embargo, mientras se desarrollaba la intervención policial, el sujeto comenzó a mostrarse cada vez más alterado y adoptó una actitud violenta hacia los uniformados. Ante ese escenario, los efectivos debieron reducirlo para resguardar su integridad física y la del personal interviniente, evitando que la situación derivara en consecuencias más graves.

    Trasladado a Salud Mental del Hospital San José

    Una vez controlada la escena, el hombre fue trasladado en una ambulancia de Same al hospital, donde quedó bajo la asistencia de profesionales del área de salud mental, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de episodios vinculados a intentos de suicidio y crisis emocionales agudas.

    Posteriormente, se estableció que el individuo se encontraba bajo los efectos de estupefacientes al momento del hecho, circunstancia que habría influido en su comportamiento y en la escalada de violencia registrada durante la intervención. El caso quedó documentado por las autoridades y se dio intervención a los organismos correspondientes para el seguimiento sanitario y judicial de la situación.

