viernes 12 de diciembre de 2025
    • Drones, datos y girasol: En Pergamino avanza un fenotipado "de alta precisión"

    El equipo de mejoramiento genético de INTA Pergamino impulsa un sistema que permite identificar, surco por surco, la resistencia del girasol a imidazolinonas mediante imágenes aéreas y modelos de machine learning.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    12 de diciembre de 2025 - 10:15
    INTA Pergamino se posiciona en la vanguardia del AGtech aplicado al girasol

    El futuro del mejoramiento genético del girasol se está gestando en Pergamino. Con un fuerte impulso hacia la digitalización, el programa de mejoramiento de INTA Pergamino trabaja en la incorporación de drones y análisis espectral para reemplazar —y potenciar— las evaluaciones visuales tradicionales. La innovación permite avanzar hacia un fenotipado de alto caudal, capaz de discriminar con precisión la resistencia de los materiales a herbicidas del grupo de las imidazolinonas.

    Matías Domínguez, investigador de la experimental y referente del proyecto, explicó que la meta es clara: “Obtener, a partir de imágenes aéreas, información espectral que nos permita identificar si una línea de girasol es resistente o susceptible, incluso en un surco de apenas cinco metros”, detalló.

    El sistema se basa en la captura de datos en distintas regiones del espectro visible y el infrarrojo cercano, que luego se procesan mediante modelos de machine learning. Esa combinación permite desarrollar herramientas de diagnóstico rápido y preciso, fundamentales para acelerar los tiempos del mejoramiento.

    Proyecto ambicioso

    Pero el proyecto no se queda solo en la detección de resistencia. Paralelamente, el equipo trabaja en modelos de predicción de rendimiento, aprovechando la misma información espectral relevada por los drones. Esta tecnología se aplica tanto en los ensayos de híbridos propios del programa de INTA como en los materiales comerciales evaluados en la red nacional INTA–ASAGIR.

    “Estamos logrando que una herramienta aérea, que sobrevuela el lote en minutos, nos brinde información que antes requería días de observación en el campo”, destacó Domínguez, subrayando el salto de eficiencia que representa esta metodología. “Estamos logrando que una herramienta aérea, que sobrevuela el lote en minutos, nos brinde información que antes requería días de observación en el campo”, destacó Domínguez, subrayando el salto de eficiencia que representa esta metodología.

    Con estos avances, INTA Pergamino se posiciona en la vanguardia del AGtech aplicado al girasol, integrando sensores, algoritmos y capacidad experimental para acelerar el desarrollo de nuevas variedades adaptadas a las necesidades del productor argentino.

