Pergamino: hasta el 60% de descuento en intereses para quienes regularicen sus deudas municipales

Se encuentra en plena vigencia la primera etapa del Plan de Regularización de Deudas Municipales 2026 en el Partido de Pergamino , una nueva herramienta impulsada por el Gobierno local con el objetivo de brindar alivio fiscal a los contribuyentes y facilitar la cancelación de obligaciones pendientes.

Esta etapa inicial es considerada la más beneficiosa, ya que contempla importantes bonificaciones tanto en multas como en intereses, aplicables a distintos tipos de deudas y modalidades de pago. Desde la Dirección de Rentas informaron que el plan incluye el descuento total de la multa por omisión y reducciones parciales de los recargos moratorios, con beneficios diferenciados según la antigüedad de la deuda y la forma de cancelación elegida; además el régimen alcanza no solo a las deudas comunes, sino también a aquellas que se encuentran en instancia de fiscalización o bajo gestión judicial, ampliando así el universo de contribuyentes que pueden acceder a esta moratoria .

Las autoridades municipales destacaron que quienes deseen acogerse a esta primera etapa del Plan de Facilidades de Pago podrán hacerlo hasta el próximo 30 de junio. “Es la instancia más ventajosa del programa, por lo que recomendamos a los vecinos regularizar su situación dentro de este plazo”, señalaron desde el área de Rentas, al tiempo que remarcaron la importancia de aprovechar los beneficios vigentes antes de que entren en vigencia etapas posteriores con menores descuentos.

El mayor incentivo está dirigido a aquellos contribuyentes que opten por cancelar su deuda en un solo pago. En estos casos, la bonificación puede alcanzar hasta el 60 por ciento de descuento sobre los intereses, porcentaje que varía de acuerdo con la antigüedad de la obligación. De esta manera, el Municipio busca estimular el pago contado y reducir el stock de deudas acumuladas.

El Plan de Regularización establece distintos niveles de beneficio según el período al que correspondan las deudas. Las obligaciones más recientes, comprendidas entre los años 2024 y 2026, acceden a los mayores descuentos, mientras que las deudas generadas a partir de 2022 cuentan con una bonificación intermedia. En tanto, aquellas anteriores a ese año también pueden regularizarse, aunque con un porcentaje de descuento menor, manteniendo igualmente una reducción significativa de los intereses acumulados.

En gestión judicial

En el caso de las deudas que se encuentran en gestión judicial o en proceso de fiscalización, el plan también prevé beneficios, aunque con un tope de descuento de hasta el 20 por ciento, dependiendo de la modalidad de pago seleccionada. Este aspecto resulta clave para contribuyentes que atraviesan situaciones más complejas y buscan una salida ordenada para regularizar su situación frente al Municipio.

Asimismo del pago contado, el régimen contempla amplias facilidades de financiación, permitiendo abonar las deudas en planes de hasta 24 cuotas. Esta opción apunta a poder brindar una mayor flexibilidad y adaptarse a las posibilidades económicas de cada contribuyente, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones sin generar un impacto excesivo en el presupuesto familiar o comercial.

A tener en cuenta

Este importante Plan de Regularización de Deudas Municipales 2026 también incluye las obligaciones correspondientes al Impuesto Automotor Municipalizado, que podrán incorporarse al esquema de beneficios y facilidades vigentes, ampliando así el alcance de la moratoria a uno de los tributos más relevantes para los vecinos.

Quienes estén interesados en adherirse a este plan deberán acercarse personalmente a las oficinas de Atención al Contribuyente de la Dirección de Rentas, ubicadas en Dorrego 654. La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 13:00. Desde el Municipio recordaron la importancia de concurrir con la documentación necesaria y realizar la consulta con anticipación para evaluar la opción de pago más conveniente en cada caso.