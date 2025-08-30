Expoeducativa Pergamino 2025: una oportunidad única para elegir futuro

Cada año, la Expoeducativa cuenta con centenares visitantes que le valieron un lugar importante en la agenda de los jóvenes y de la educación.

La Expoeducativa 2025 llega a Pergamino en una nueva edición que se realizará el jueves 4 de septiembre, de 9:00 a 15:00, en el Centro Cultural Bellas Artes (Alsina y Moreno). Con la participación de más de 30 instituciones educativas, se trata de un evento clave para los estudiantes que buscan orientación académica y laboral.

Durante la jornada se ofrecerán charlas, actividades, muestras estáticas y presentaciones para acompañar a los jóvenes en la elección de su futuro formativo y profesional.

El coordinador de la Dirección de Juventud, Matías Varela, destacó: “Cada edición de la Expoeducativa es una posibilidad muy buena para que los chicos y chicas puedan conocer las ofertas que existen tanto en Pergamino como en instituciones de la Región y acceder a una oferta variada para poder elegir un buen futuro”.

Por su parte, el organizador Javier Baroni subrayó que este año el encuentro se concentrará en una sola jornada:

“La idea es que los jóvenes no solo reciban información académica, sino también laboral. Este año se realizará en un único día, por eso les decimos que aprovechen porque todo sucederá ese día. Además, desde ahora el evento se hace en conjunto con la Asociación de Psicopedagogos, lo cual es muy importante”.

Finalmente, la presidenta de la Asociación de Psicopedagogos, Juliana Peralta, aseguró que la feria es un espacio enriquecedor para toda la comunidad: “La Expoeducativa es una experiencia súper enriquecedora para los chicos, para las instituciones y para la ciudad. Invitamos a todos a participar, acercarse a las charlas y talleres, y conocer de manera más concreta el mundo universitario, estudiantil y laboral”.

Más información

La información completa sobre la Expoeducativa 2025 se encuentra disponible en las redes sociales @jovenesperga y @expoeducativa.pergamino, o bien por WhatsApp a los números 2477593567 y 2477691831.