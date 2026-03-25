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    • Sube: Amplia participación de estudiantes para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito

    Llevaron a cabo un importante operativo junto a Sube para gestionar el Boleto Estudiantil Gratuito en el Partido de Pergamino.

    25 de marzo de 2026 - 14:32
    Boleto Estudiantil a través de Sube en Pergamino.

    Se llevó adelante un operativo Sube en las instalaciones del Galpón de la Juventud, ubicado en el Parque Belgrano, donde estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario pudieron realizar el trámite para acceder al beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito.

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    La iniciativa fue coordinada y ejecutada de manera conjunta por las áreas de Juventud y Gobierno del Municipio, con el objetivo de acercar el trámite a los estudiantes y facilitar que cada vez más jóvenes puedan contar con este beneficio que les permite trasladarse para asistir a sus establecimientos educativos.

    Boleto Estudiantil y Sube

    Durante la jornada, más de 100 estudiantes realizaron el trámite y obtuvieron su beneficio, en lo que fue considerado un operativo muy positivo por parte de los organizadores.

    En este sentido, el director del área de Juventud, Axel Toledo, destacó la importancia de acompañar a los jóvenes en su camino educativo: “Para nosotros es muy importante que los chicos estudien. Sabemos que muchas veces el traslado es una dificultad y por eso acercamos estos operativos, para que puedan acceder al boleto estudiantil gratuito, una herramienta con la que contamos en el municipio y así facilitar su asistencia a la escuela, al terciario o a la universidad”.

    Estudiantes de Pergamino y un nuevo beneficio

    Asimismo, remarcó el compromiso del área de Juventud con la educación y con generar herramientas que acompañen a los estudiantes: “Desde Juventud, estamos comprometidos en acompañar, facilitar y dar a conocer a herramientas que les permitan seguir estudiando. Este beneficio es muy importante porque ayuda a que más estudiantes puedan trasladarse para formarse y continuar su camino educativo”

    Finalmente, Toledo adelantó que este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintos puntos de la ciudad: “Vamos a seguir realizando estos operativos en diferentes barrios para que más estudiantes puedan acceder a este beneficio. Las próximas fechas y lugares se estarán informando a través de nuestras redes sociales”

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