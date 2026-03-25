Pergamino tiene un espacio que se ocupa de los problemas de los consumidores

Desde el Municipio de Pergamino se puso en valor el rol de la Oficina del Consumidor , que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno.

En Argentina , la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, vigente desde 1993, otorga un marco legal sólido para hacer frente a abusos o fraudes, y en Pergamino ese respaldo se materializa a través de esta dependencia que se ha consolidado como un espacio de referencia y acompañamiento para los vecinos.

Mensualmente tiene cifras contundentes: decenas de personas recurre a la Oficina todos los días para realizar consultas o iniciar denuncias, y se recibe cada una de estas presentaciones formales, de las cuales más del 90% tienen resolución favorable para los consumidores . El dato refleja la eficacia de la gestión local, que logra respuestas positivas en 9 de cada 10 casos.

Los rubros que encabezan las denuncias siguen siendo los mismos que en años anteriores. En primer lugar, las entidades financieras, con problemas vinculados a fraudes electrónicos, débitos no reconocidos, consumos indebidos y dificultades con tarjetas de crédito o préstamos.

El segundo lugar lo ocupan las compras en línea, un hábito cada vez más extendido, pero que acarrea inconvenientes relacionados con incumplimiento de plazos de entrega, demoras no informadas o falta de respuesta de las empresas. Finalmente, los electrodomésticos y la posventa conforman otro foco de conflicto habitual, sobre todo en lo referido a reparaciones o vigencia de las garantías.

Recomendaciones prácticas

Ante esta realidad, la Oficina insiste en la necesidad de que los consumidores estén atentos a los mecanismos de resguardo que establece la ley. Por ejemplo, en compras online es fundamental verificar que el sitio web sea seguro, consultar el CUIT y la razón social de la empresa, y recordar que los plazos de entrega deben cumplirse en tiempo y forma. Además, el comprador cuenta con 10 días desde la recepción del producto para cancelar la compra y solicitar la devolución del dinero.

En cuanto a las tarjetas de crédito, si aparecen consumos indebidos o débitos automáticos, los usuarios disponen de 30 días para presentar un desconocimiento ante el banco. Y, en el caso de querer dar de baja una tarjeta, el trámite debe realizarse con la misma facilidad que al momento del alta: ninguna entidad puede impedirlo, aun cuando existan deudas pendientes.

Atención al vecino

La Oficina de Pergamino funciona en su sede del Palacio Municipal, en Florida 629, y atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00. Los turnos pueden gestionarse de manera online para evitar demoras. Se recomienda concurrir con toda la documentación posible: facturas, tickets de compra, constancias de reclamos previos y datos del proveedor.

El organismo trabaja con una lógica de resolución administrativa y conciliatoria, evitando que los conflictos se prolonguen en instancias judiciales y garantizando un acceso rápido y gratuito para todos los vecinos.

Un área en expansión

El desafío es seguir consolidando este servicio en un contexto económico complejo, donde la defensa de los consumidores adquiere un valor estratégico. La cantidad de acuerdos alcanzados y el volumen de reclamos resueltos muestran que Pergamino avanza en la construcción de una política pública estable, que no solo protege a los usuarios sino que también genera confianza y transparencia en las relaciones de consumo.