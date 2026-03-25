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    • Bayer impulsó la 14° Jornada de Intercambio Académico Público-Privado

    De la mano de Bayer, durante dos días la jornada en Pergamino reunió a investigadores, docentes, estudiantes, asesores y referentes de la agroindustria

    25 de marzo de 2026 - 10:23
    La jornada fue una demostración concreta de que el trabajo público privado es necesario.

    La jornada fue una demostración concreta de que el trabajo público privado es necesario.

    En un contexto donde el agro argentino necesita ser cada vez más competitivo, innovador y sostenible, Bayer reafirmó su compromiso con la articulación entre la ciencia, la academia y el sistema productivo, promoviendo espacios de intercambio orientados a conectar conocimiento y pensar el futuro del agro de manera colaborativa. En ese marco se desarrolló la 14° Jornada de Intercambio Académico de Ámbito Público-Privado, un encuentro que desde hace más de una década impulsa el diálogo entre la investigación y el sector productivo.

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    Durante dos días (jueves y viernes últimos), la jornada realizada en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), en Pergamino, reunió a investigadores, docentes, estudiantes, asesores y referentes de la agroindustria para compartir avances científicos, experiencias y proyectos vinculados a temas estratégicos como el mejoramiento genético, la nutrición y la protección de cultivos, sistemas integrados y sustentabilidad en un entorno que favoreció el intercambio de experiencias y saberes y la construcción colectiva de conocimiento.

    El primer día estuvo marcado por la presentación de trabajos de alumnos e investigadores, poniendo en valor el talento joven y el rol de la ciencia como motor de transformación. En la segunda jornada, las recorridas a campo en la Estación Experimental CTBBayer y la visita a los equipos de I+D en Fontezuela y Planta María Eugenia permitieron mostrar el trabajo integrado entre Breeding, Desarrollo de Producto, Protección de Cultivos y Supply de maíz, y su impacto en soluciones concretas para la producción.

    El encuentro interpeló a las nuevas generaciones. Los estudiantes no solo presentaron sus proyectos: participaron activamente de una red que los acercó al mundo profesional, a la tecnología y a las necesidades reales del sistema productivo. Allí comenzó a gestarse el talento que liderará el agro del futuro.

    10-2 Bayer

    La jornada fue una demostración concreta de que el trabajo público privado es necesario y, en un contexto en el que el sector necesita contar mejor quién es y hacia dónde va, iniciativas como esta transmiten un mensaje claro: el de un agro que investiga, aprende, colabora y apuesta por el conocimiento como base del crecimiento.

    A través de esta iniciativa, Bayer reafirma su rol como impulsor del trabajo articulado entre el ámbito público-privado, convencido de que la colaboración y la circulación del conocimiento son claves para el desarrollo del agro y del país.

    “Impulsamos estos espacios porque permiten algo que es fundamental para el futuro del agro: que el conocimiento circule, se comparta y se transforme en soluciones concretas para la producción. Cuando la ciencia, la academia y el sector productivo trabajan conectados, la innovación avanza más rápido y el impacto es mucho mayor”, señaló Nahuel Peralta, Business Licensing Manager para Cono Sur de Bayer.

    Bayer

    Bayer es una empresa global con competencias clave en las áreas de ciencias de la vida, enfocadas en la salud y la alimentación. En línea con su misión “Salud para todos, hambre para nadie”, los productos y servicios de la compañía están diseñados para ayudar a las personas y al planeta a prosperar, contribuyendo a enfrentar los principales desafíos que presenta el crecimiento y el envejecimiento de la población mundial. Bayer está comprometida con impulsar el desarrollo sostenible y generar un impacto positivo a través de sus negocios. Al mismo tiempo, el Grupo busca aumentar su capacidad de generación de ingresos y crear valor a través de la innovación y el crecimiento. La marca Bayer es sinónimo de confianza, solidez y calidad en todo el mundo. En el año fiscal 2025, el Grupo empleó a unas 88.000 personas y registró ventas por 45.600 millones de euros. Las inversiones en I+D alcanzaron los 5.800 millones de euros.

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