Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Pergamino

Fuera de la tendencia general del aumento de precios en el país, este miércoles se registró una nueva suba de la nafta en Pergamino . Después de una semana con sucesivos ajustes, YPF superó la barrera de los 2.000 pesos por litro de súper en la ciudad.

La petrolera argentina actualizó los tableros una vez más y así se confirmó una variación del 8,5 por ciento en apenas ocho días . De momento, algunas de sus competidoras tienen valores inferiores en los surtidores de la ciudad y en otras estaciones de la misma marca aún se podía conseguir a $ 1.998.

El incremento en YPF también determina una diferencia menor en relación al combustible de máxima calidad. El litro de Infinia se pagaba 2.127 pesos a primera hora de la jornada , lo que implica una brecha de poco más del 6 % por encima de la súper.

La aceleración en la suba de los precios de combustible es un problema que se repite en todo el país. La nafta y el gasoil ya acumulan incrementos de entre 13 y 16 por ciento desde que se intensificaron los enfrentamientos en Medio Oriente por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán .

Algunos economistas especializados no descartan nuevos movimientos en el mercado como consecuencia del contexto internacional. Según las estimaciones del sector, en las próximas semanas puede producirse un salto de hasta el 5 % adicional.

Un tanque lleno...por las nubes

Con estos valores, un tanque lleno de nafta súper de 50 litros cuesta al menos 99.250 pesos en Pergamino. El incremento se da en paralelo con las fuertes subas del gasoil, que actualmente es el tipo de combustible más caro.