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    • Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Pergamino

    Otro aumento más en el precio de la nafta se registró en las estaciones de Pergamino e YPF es una de las primeras en cambiar los precios.

    25 de marzo de 2026 - 14:47
    Otra vez aumentó la nafta en YPF

    Fuera de la tendencia general del aumento de precios en el país, este miércoles se registró una nueva suba de la nafta en Pergamino. Después de una semana con sucesivos ajustes, YPF superó la barrera de los 2.000 pesos por litro de súper en la ciudad.

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    Nafta súper supera los $2.000 en Ramallo y enciende alarma por su impacto económico
    YPF volvió a aumentar los combustibles en San Nicolás y el litro de Infinia ya cuesta $2.000.

    YPF en San Nicolás sube combustibles: la Infinia llega a $2.000 y llenar el tanque ya cuesta $120.000

    Sigue subiendo la nafta

    La petrolera argentina actualizó los tableros una vez más y así se confirmó una variación del 8,5 por ciento en apenas ocho días. De momento, algunas de sus competidoras tienen valores inferiores en los surtidores de la ciudad y en otras estaciones de la misma marca aún se podía conseguir a $ 1.998.

    El incremento en YPF también determina una diferencia menor en relación al combustible de máxima calidad. El litro de Infinia se pagaba 2.127 pesos a primera hora de la jornada, lo que implica una brecha de poco más del 6 % por encima de la súper.

    Algunos economistas especializados no descartan nuevos movimientos en el mercado como consecuencia del contexto internacional. Según las estimaciones del sector, en las próximas semanas puede producirse un salto de hasta el 5 % adicional.

    Un tanque lleno...por las nubes

    Con estos valores, un tanque lleno de nafta súper de 50 litros cuesta al menos 99.250 pesos en Pergamino. El incremento se da en paralelo con las fuertes subas del gasoil, que actualmente es el tipo de combustible más caro.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " La nafta súper superó los $2.000 el litro en las YPF de Pergamino Otro aumento más. En apenas ocho días, YPF acumuló una suba del 8,5% y este miércoles cruzó la barrera de los $2.000 por litro de súper en la ciudad. La Infinia ya alcanza los $2.127. ¿El resultado? Llenar un tanque de 50 litros cuesta casi $100.000. Y los economistas advierten que podría haber un salto adicional de hasta el 5% en las próximas semanas, impulsado por la guerra en Medio Oriente. ¿Cuánto gastás por semana en combustible? Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #Nafta #YPF #Pergamino #Combustibles"
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