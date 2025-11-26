miércoles 26 de noviembre de 2025
    • Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo

    Centro Empleados de Comercio de Pergamino tiene elección de autoridades durante este miércoles, con aval de la Justicia y legitimidad de los comicios.

    26 de noviembre de 2025 - 15:38
    Elecciones en el Centro Empleados de Comercio de Pergamino

    De 8:00 a 17:00 de este miércoles, en el Centro Empleados de Comercio de Pergamino finalmente se estarán llevando a cabo las elecciones gremiales; por el lado del oficialismo, Juan Carlos Galló busca la reelección; mientras que en esta oportunidad está además la "Lista Blanca y Celeste, 9 de Julio", encabezada por Anabella Sacruch.

    Pero fue una mañana con complicaciones. Cuando parecía que los comicios estaban para desarrollarse con total normalidad, desde la oposición, con Sacruxh a la cabeza y los asesores letrados, remarcaron que estas elecciones se suspendían por una medida judicial, teniendo en cuenta que hubo una presentación ante el Ministerio de Trabajo para impugnar el acto electoral.

    Esperando los resultados en Pergamino

    No obstante, desde el oficialismo, desmintieron una prórroga de las elecciones y confirmaron que los comicios se llevaron adelante con total normalidad, con afluencia importante de afiliados a Empleados de Comercio y, por sobre todas las cosas, con aval jurídico y gremial para legitimar a las autoridades que quedarán a cargo del Sindicato por un nuevo período de cuatro años.

