martes 06 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    El futbolista de Ramallo levantó la Coppa Italia Dilettanti tras vencer 2-1 a ASD Deliese y sigue firme en la lucha por el ascenso en Calabria.

    6 de enero de 2026 - 17:50
    El futbolista ramallense Bautista Godoy se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti de la región de Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi, que derrotó 2-1 a ASD Deliese en la final del certamen correspondiente a la categoría Eccellenza.

    El futbolista ramallense Bautista Godoy se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti de la región de Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi, que derrotó 2-1 a ASD Deliese en la final del certamen correspondiente a la categoría Eccellenza.

    Meta FM 94.1

    Bautista Godoy, delantero oriundo de Ramallo, se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti en Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi. Con apenas un mes en el club, el futbolista ya dejó su huella: jugó dos partidos, anotó un gol en semifinales y formó parte del plantel que ganó la final 2-1 ante ASD Deliese.

    Lee además
    Este martes, el grupo sampedrino Seis Octavos participará de la instancia final del Pre Cosquín en Córdoba. 

    Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa
    lagartos overos en pergamino y la region: todo lo que hay que saber ante su presencia en zonas urbanas

    Lagartos overos en Pergamino y la región: todo lo que hay que saber ante su presencia en zonas urbanas

    Bautista Godoy y su aporte clave en la Copa Italia

    Godoy tuvo participación directa en el camino al título, destacándose con un gol en la semifinal. Aunque fue suplente en la final, su presencia en el plantel fue fundamental para la consagración del equipo calabrés. El triunfo abre la puerta a la fase nacional, donde el campeón puede lograr el ascenso de categoría.

    DB Rossoblù Città di Luzzi sigue firme en el campeonato local

    El club italiano no solo festeja la copa: este miércoles disputará la ronda de vuelta del torneo de la Eccellenza, donde actualmente se ubica quinto en la tabla con un partido pendiente. Mantiene intactas sus aspiraciones de ascenso, buscando consolidar su crecimiento tanto en la liga como en competencias regionales.

    Trayectoria de Godoy en el fútbol italiano y su formación académica

    Desde su llegada a Italia a principios de 2024, Godoy pasó por Taviano y Gallipoli, subiendo dos categorías hasta llegar al DB Rossoblù Città di Luzzi. Además, combina su carrera deportiva con la carrera de Administración de Empresas en la UADE, aprovechando la modalidad a distancia para avanzar en ambos frentes.

    Temas
    Seguí leyendo

    Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

    Lagartos overos en Pergamino y la región: todo lo que hay que saber ante su presencia en zonas urbanas

    Comenzó la Escuela de Verano en Ramallo con más de 600 chicos participando

    San Pedro registra la cifra más baja de nacimientos en diez años y alarma al municipio

    El Parador Municipal de Ramallo abre su colonia de verano para adultos mayores

    San Pedro: Proponen congelar ingresos a la planta municipal por cuatro años y exceptuar a Salud

    Matías Longoni destapa la estafa millonaria del contador de San Pedro José Benseny

    San Pedro: Vecinos y conductores reclaman por el mal estado del camino a Villa Jardín

    Baliela llevó tranquilidad: "Baradero no registra hoy ningún caso de hantavirus"

    Llegó al Aeroclub San Pedro un Cessna 172, ícono de las escuelas de vuelo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    lagartos overos en pergamino y la region: todo lo que hay que saber ante su presencia en zonas urbanas

    Lagartos overos en Pergamino y la región: todo lo que hay que saber ante su presencia en zonas urbanas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las estafas virtuales continúan golpeando a los vecinos de San Nicolás, dejando pérdidas millonarias y preocupación entre la población.

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos
    El futbolista ramallense Bautista Godoy se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti de la región de Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi, que derrotó 2-1 a ASD Deliese en la final del certamen correspondiente a la categoría Eccellenza.

    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    Este martes, el grupo sampedrino Seis Octavos participará de la instancia final del Pre Cosquín en Córdoba. 

    Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Vitto Benvenutto en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página. video

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"