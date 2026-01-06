El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

El futbolista ramallense Bautista Godoy se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti de la región de Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi, que derrotó 2-1 a ASD Deliese en la final del certamen correspondiente a la categoría Eccellenza. Meta FM 94.1

Bautista Godoy, delantero oriundo de Ramallo, se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti en Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi. Con apenas un mes en el club, el futbolista ya dejó su huella: jugó dos partidos, anotó un gol en semifinales y formó parte del plantel que ganó la final 2-1 ante ASD Deliese.

Bautista Godoy y su aporte clave en la Copa Italia Godoy tuvo participación directa en el camino al título, destacándose con un gol en la semifinal. Aunque fue suplente en la final, su presencia en el plantel fue fundamental para la consagración del equipo calabrés. El triunfo abre la puerta a la fase nacional, donde el campeón puede lograr el ascenso de categoría.

DB Rossoblù Città di Luzzi sigue firme en el campeonato local El club italiano no solo festeja la copa: este miércoles disputará la ronda de vuelta del torneo de la Eccellenza, donde actualmente se ubica quinto en la tabla con un partido pendiente. Mantiene intactas sus aspiraciones de ascenso, buscando consolidar su crecimiento tanto en la liga como en competencias regionales.

Trayectoria de Godoy en el fútbol italiano y su formación académica Desde su llegada a Italia a principios de 2024, Godoy pasó por Taviano y Gallipoli, subiendo dos categorías hasta llegar al DB Rossoblù Città di Luzzi. Además, combina su carrera deportiva con la carrera de Administración de Empresas en la UADE, aprovechando la modalidad a distancia para avanzar en ambos frentes.

