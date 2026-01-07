miércoles 07 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad

    La antigua sede y usina de la Cooperativa Eléctrica conserva su valor arquitectónico e histórico, testimonio de la unión comunitaria de Zárate.

    7 de enero de 2026 - 15:00
    Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia y casi perdida de la vista de los transeúntes existe un bello edificio de líneas sobrias representativo de una época y con mucha historia, que supo albergar las antiguas instalaciones administrativas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y su usina.

    Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia y casi perdida de la vista de los transeúntes existe un bello edificio de líneas sobrias representativo de una época y con mucha historia, que supo albergar las antiguas instalaciones administrativas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y su usina.

    La Voz

    Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia, casi imperceptible para los transeúntes, se encuentra el histórico edificio que albergó la usina y oficinas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate. Sus líneas sobrias reflejan una época de esfuerzo colectivo y compromiso comunitario que marcó la historia eléctrica local.

    Lee además
    Nucleoeléctrica Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico de generación eléctrica, consolidando por segundo año consecutivo su máximo nivel de producción anual y reafirmando su rol estratégico en el abastecimiento energético del país.

    Zárate: Nucleoeléctrica bate récord de generación eléctrica por segundo año consecutivo
    Expectativa por la nueva concesionaria de los puentes Zárate – Brazo Largo

    Nueva concesión en los puentes Zárate–Brazo Largo: comienzan obras y cambios en los peajes

    Orígenes de la Cooperativa Eléctrica de Zárate

    La cooperativa surgió en 1935 gracias a un grupo de vecinos comprometidos con enfrentar las tarifas abusivas del trust eléctrico CESA. Figuras como Antonio S. Gallesio, Juan Demestri y Rafael Roldán Vergés, junto a otros pioneros, lograron organizar una alternativa local que buscaba democratizar el acceso a la energía eléctrica y fortalecer la comunidad.

    Construcción y diseño del edificio histórico

    En 1940, la asamblea aprobó la construcción de un edificio propio, confiando la obra a la Cooperativa “La Edilicia” de Pergamino. Con 647 metros cuadrados, la estructura combinaba espacios técnicos para la usina y administrativos, incluyendo salas de máquinas, depósitos, oficinas y salas de reunión, proyectadas con una arquitectura funcional que aún conserva su valor patrimonial.

    Inauguración y legado comunitario

    La piedra fundamental se colocó el 30 de junio de 1940 y la inauguración se celebró el 25 de mayo de 1941 con un asado para 500 personas y la entrega de medallas a los vecinos más activos. Mario Bravo destacó la solidaridad y el esfuerzo colectivo, resaltando que la cooperativa no nació de doctrinas, sino de la necesidad de superar la tiranía de precios y garantizar el servicio eléctrico al pueblo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Nucleoeléctrica bate récord de generación eléctrica por segundo año consecutivo

    Nueva concesión en los puentes Zárate–Brazo Largo: comienzan obras y cambios en los peajes

    El Sanatorio Anchorena Zárate consolida su atención integral con guardias 24 horas y nuevos servicios

    CADU de Zárate confirmó dos nuevos refuerzos para afrontar el Campeonato 2026 de la Primera B

    SINOR 2026: el Corredor Norte de Zárate apuesta a dar el salto como polo inmobiliario bonaerense

    Zárate: Avanza el corrimiento de peajes y una nueva empresa se prepara para hacerse cargo de la Ruta 12

    Operativo de alcoholemia de fin de año en Zárate: Récord de 2,23 g/l detectado

    Zárate: Atucha II avanza el proyecto clave para el almacenamiento seguro del combustible nuclear

    Zárate: Gabriel De Lucca ganó la última del año y fue subcampeón del Trofeo de Invierno en Buenos Aires

    Zárate invierte $56 millones en "Zara", la primera funcionaria no humana del país

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Nucleoeléctrica Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico de generación eléctrica, consolidando por segundo año consecutivo su máximo nivel de producción anual y reafirmando su rol estratégico en el abastecimiento energético del país.

    Zárate: Nucleoeléctrica bate récord de generación eléctrica por segundo año consecutivo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    San Nicolás ocupa actualmente el puesto 16 a nivel nacional en el ranking de tarifas del transporte urbano.

    San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país
    El 2025 marcó el despegue internacional del rugbier sampedrino Juan Pedro Ramognino.

    Rugby San Pedro: primera experiencia internacional del sampedrino Juan Pedro Ramognino

    El Ballet Hijos del Horizonte, una agrupación que pertenece al reconocido Ballet Horizonte, participó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín, uno de los certámenes más importantes de la música y la danza popular argentina.

    Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

    Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia y casi perdida de la vista de los transeúntes existe un bello edificio de líneas sobrias representativo de una época y con mucha historia, que supo albergar las antiguas instalaciones administrativas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y su usina.

    Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados