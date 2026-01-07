Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad

Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia y casi perdida de la vista de los transeúntes existe un bello edificio de líneas sobrias representativo de una época y con mucha historia, que supo albergar las antiguas instalaciones administrativas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y su usina. La Voz

Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia, casi imperceptible para los transeúntes, se encuentra el histórico edificio que albergó la usina y oficinas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate. Sus líneas sobrias reflejan una época de esfuerzo colectivo y compromiso comunitario que marcó la historia eléctrica local.

Orígenes de la Cooperativa Eléctrica de Zárate La cooperativa surgió en 1935 gracias a un grupo de vecinos comprometidos con enfrentar las tarifas abusivas del trust eléctrico CESA. Figuras como Antonio S. Gallesio, Juan Demestri y Rafael Roldán Vergés, junto a otros pioneros, lograron organizar una alternativa local que buscaba democratizar el acceso a la energía eléctrica y fortalecer la comunidad.

Construcción y diseño del edificio histórico En 1940, la asamblea aprobó la construcción de un edificio propio, confiando la obra a la Cooperativa “La Edilicia” de Pergamino. Con 647 metros cuadrados, la estructura combinaba espacios técnicos para la usina y administrativos, incluyendo salas de máquinas, depósitos, oficinas y salas de reunión, proyectadas con una arquitectura funcional que aún conserva su valor patrimonial.

Inauguración y legado comunitario La piedra fundamental se colocó el 30 de junio de 1940 y la inauguración se celebró el 25 de mayo de 1941 con un asado para 500 personas y la entrega de medallas a los vecinos más activos. Mario Bravo destacó la solidaridad y el esfuerzo colectivo, resaltando que la cooperativa no nació de doctrinas, sino de la necesidad de superar la tiranía de precios y garantizar el servicio eléctrico al pueblo.

