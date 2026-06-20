En Europa ya saben cuáles serán los 2 colores que harán furor en la decoración de 2027 y 2028

El panorama del diseño de interiores y la moda en Europa ya tiene la vista puesta en el futuro, dejando atrás los tonos neutros planos para dar paso a dos colores específicos: Luminous Blue (Azul Luminoso) para 2027 y Radiant Earth (Tierra Radiante) para 2028.

Las temporadas 2027 y 2028, tanto en la industria de la moda como en la decoración, están bastante lejos todavía, pero, según cuentan los expertos, el mercado ya trabaja para anticiparse sobre los colores que harán furor en esos años. En Europa ya saben cuáles serán esos dos tonos. De acuerdo a lo que se publicó en distintos sitios especializados, los colores que destacarán serán el “Luminous Blue” y el “Radiant Earth”.

Según comentaron expertos en moda y decoración, toda la industria realiza análisis con el ojo puesto en el futuro, para poder predecir los colores que serán tendencia en las siguientes temporadas, como en este caso son la 2027 y 2028.

Esto se hace, en un principio, para que toda la industria pueda trabajar y anticiparse a lo que se presentará y venderá en esos años, ya que la producción lleva mucho tiempo en todas las partes de la cadena de distribución.

Las tendencias terminan siguiendo una lógica extraña, ya que se eligen los colores por los análisis de consumo en la actualidad y por los ánimos sociales alrededor de ellos, pero al final, el hecho de que empiecen a producir ropa, muebles u otros materiales con esos colores, es lo que motiva a la tendencia finalmente.

Para 2027, el color elegido es el “Luminous Blue”, que constituye un azul eléctrico: trasmite calma pero es estimulante a la vez, y se aleja de los colores neutros. Por otro lado, el año 2028 tendrá al “Radiant Earth” que es un sofisticado terracota, que está entre un color teja y un rojizo. Este es un neutro muy práctico y que trasmite confianza.

Ideas para utilizar los colores que serán furor en los próximos años en la decoración del hogar

El azul eléctrico que estará de moda en 2027 puede ser utilizado de muchas formas en la decoración del hogar. Hay ciertos ambientes en los que es más recomendable, como pasa también con otros tonos para combinarlo.

En paredes puede ser una gran opción para salas de estar o dormitorios principales, aunque lo mejor es combinarlo con un tono neutro como el blanco, beige o gris. Para dar elegancia, además se puede usar con madera clara u oscura, o con metales dorados o de cobre, para mostrar más lujo.

En la cocina o el baño puede ser un agregado ideal para azulejos, que le darán una identidad contemporánea a estos espacios. Los gabinetes pueden llevar este color también, o, aunque sea un detalle combinado con otros tonos.

Si se quiere ser más sutil para agregar este azul eléctrico, se puede hacer en detalles más pequeños como almohadones o cortinas, aunque un sillón de este tono puede darle un toque energético con un tapizado.

Por su parte, el “Radiant Earth” que se establecerá fuertemente en 2028, es un tono menos fuerte y llamativo que el azul eléctrico, pero que permitirá utilizarlo en diferentes zonas y espacios de la casa. Este color, además, es ideal para probarlo con distintas texturas.

Puede marcar la diferencia en algunas variantes de muebles, dispuestos en puntos estratégicos de la casa, como también en pequeños detalles como una manta o un almohadón sobre el sillón o la cama, aunque hay que tener cuidado con la combinación de colores.

Al igual que con el azul eléctrico, hay que desprenderse de ciertos miedos sobre el exceso, ya que el “Radiant Earth” puede usarse en paredes, techos o suelos, porque es capaz de absorber y transformar la luz, generando un resplandor cálido en el espacio donde se decida usarlo.

Fuente: TN.