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    • Día del Carpintero: entre tradición, desafíos y más tecnología, el sector maderero celebra su historia

    Cada 19 de marzo, en conmemoración de San José, se celebra en nuestro país el Día del Carpintero. ¿Cuál es la realidad del sector en la actualidad?

    19 de marzo de 2026 - 15:33
    La carpintería posee una larga y rica historia, construida a partir de los conocimientos que inmigrantes europeos trajeron al país.

    La carpintería posee una larga y rica historia, construida a partir de los conocimientos que inmigrantes europeos trajeron al país.

    AMBITO

    El santoral de la Iglesia Católica recuerda cada 19 de marzo a San José, padre adoptivo de Jesús de Nazareth, carpintero de profesión. Por ese motivo, este jueves se celebra en la Argentina el Día del Carpintero y del Trabajador de la Madera, una fecha que reconoce la labor de quienes, desde hace siglos, transforman la madera en muebles, estructuras y piezas que combinan utilidad y estética.

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    La carpintería posee una larga y rica historia, construida a partir de los conocimientos que inmigrantes europeos trajeron al país y transmitieron a lo largo de generaciones. Aquellos maestros ebanistas formaron aprendices que, con el paso del tiempo, se convirtieron en nuevos artesanos del oficio.

    En ese legado se sostiene hoy la actividad: un equilibrio entre tradición artesanal, creatividad y adaptación a las nuevas tecnologías que fueron transformando el trabajo en los talleres.

    El oficio y su costado artístico

    Aunque las técnicas y los materiales han cambiado con el paso de los años, el oficio del carpintero mantiene una característica que lo distingue: su dimensión artística.

    Hoy en día son cada vez menos frecuentes los muebles realizados íntegramente en maderas nobles como cedro, roble o algarrobo. La mayoría de los trabajos se realizan con placas enchapadas, aglomerados o materiales sintéticos que permiten abaratar costos y agilizar la producción.

    Sin embargo, más allá de los cambios en la materia prima o en la maquinaria utilizada, la esencia del oficio permanece intacta. El diseño, la concepción del mueble y el cuidado por la terminación siguen siendo elementos centrales que diferencian a un carpintero experimentado.

    Desde la funcionalidad hasta la elegancia de las líneas, el proceso creativo continúa siendo el sello distintivo de quienes trabajan la madera.

    Cimaper, una entidad con más de ocho décadas

    En Pergamino, gran parte de los trabajadores y empresas vinculadas al sector se encuentran nucleados en la Cámara de la Industria de la Madera y Afines de Pergamino (Cimaper), una institución con más de ocho décadas de trayectoria.

    Según explicaron sus autoridades a LA OPINION, la entidad tiene actualmente 85 años de historia en la ciudad, lo que la convierte en una de las organizaciones empresarias más antiguas del distrito. “Es una organización muy antigua dentro de Pergamino y estamos muy orgullosos de haber atravesado tanto tiempo acompañando al sector”, señalaron desde la institución.

    La cámara funciona como un espacio de encuentro y cooperación para quienes integran la cadena productiva de la madera. Entre sus principales objetivos se encuentran fortalecer la actividad, promover la capacitación y generar vínculos de trabajo entre los distintos actores del rubro.

    “Tratamos de ser un espacio de encuentro y trabajo conjunto para todos los que están vinculados a la actividad”, explicaron.

    Cámara de Madereros
    H&eacute;ctor Genoud, Oscar Severo y Mirta Genoud, autoridades de la Cimaper

    Héctor Genoud, Oscar Severo y Mirta Genoud, autoridades de la Cimaper

    Un sector diverso

    Actualmente, Cimaper cuenta con alrededor de 40 socios que representan una amplia diversidad dentro del sector.

    Entre ellos se encuentran carpinteros artesanales, pequeños talleres, empresas dedicadas a la fabricación de muebles, distribuidores de madera, comercios de herrajes, pinturerías, proveedores de insumos e incluso especialistas en tareas específicas como el lustre o el afilado de herramientas.

    “Tenemos desde carpinteros unipersonales hasta empresas que venden y distribuyen madera o insumos. También hay quienes se dedican exclusivamente al lustre de muebles o al afilado de sierras y fresas”, detallaron.

    Esta diversidad refleja la amplitud de la industria maderera, que involucra múltiples oficios y especialidades vinculadas entre sí.

    La importancia de la sede propia

    Uno de los logros más importantes de la institución en los últimos años fue la construcción de su sede propia, ubicada en Alberdi 780.

    Desde 2016, ese espacio funciona como punto de encuentro para reuniones administrativas y sociales, además de estar disponible para los asociados que deseen realizar eventos comerciales o familiares.

    “Estamos muy orgullosos de tener una sede propia, fue un gran paso para la cámara”, señalaron desde la entidad.

    El lugar cuenta con un salón y parrilla que permiten desarrollar diversas actividades, fortaleciendo el vínculo entre los socios y consolidando la vida institucional.

    El vínculo con el ámbito nacional

    La cámara local también forma parte de una red de entidades que integran la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), organismo que representa al sector a nivel nacional.

    A través de esta articulación, las inquietudes y problemáticas de los empresarios y trabajadores locales pueden llegar a instancias superiores donde se discuten políticas públicas, negociaciones paritarias y cuestiones vinculadas al desarrollo de la industria.

    “La cámara actúa como intermediaria entre los socios y los organismos nacionales. Eso permite que las dificultades o necesidades del sector puedan plantearse en ámbitos donde se toman decisiones importantes”, explicaron.

    Por eso, desde la institución destacan la importancia de que los trabajadores y empresas se integren a la cámara.

    Además de acceder a beneficios como bolsa de trabajo, difusión en redes sociales, presencia en la página web o capacitaciones, los socios pueden canalizar sus inquietudes a través de la entidad.

    Un contexto económico complejo

    En relación con la actualidad del sector, desde Cimaper señalaron que la situación es heterogénea, aunque reconocieron que la caída del consumo afectó especialmente a los pequeños productores.

    “El rubro maderero es muy amplio, pero lo que más se ve afectado es el pequeño carpintero o las microempresas. Cuando baja el consumo se les hace más difícil vender”, explicaron.

    Esa situación impacta también en los proveedores y actividades vinculadas, ya que una menor producción implica menor demanda de materiales e insumos.

    No obstante, indicaron que en los últimos meses comenzó a percibirse un leve repunte en la actividad, aunque todavía con grandes diferencias según cada rubro.

    Cambios en el mercado

    Otro fenómeno que se observa en el sector tiene que ver con la evolución de las preferencias de los consumidores.

    Mientras que décadas atrás predominaban los muebles elaborados en madera maciza, hoy el mercado ofrece una amplia variedad de alternativas que combinan distintos materiales y tecnologías.

    “Todavía hay personas que quieren hacer su cocina con madera maciza, pero son los menos. Hoy existe una tendencia hacia nuevas tecnologías y materiales que permiten otro tipo de producción”, señalaron.

    Sin embargo, aclararon que el uso de tecnologías no significa perder la esencia del oficio.

    “Se puede seguir siendo carpintero usando MDF o materiales modernos. Lo importante es el conocimiento del oficio y la capacidad de diseño”, afirmaron.

    El desafío de la mano de obra calificada

    Uno de los principales desafíos que enfrenta la actividad es la formación de nuevos trabajadores.

    A diferencia de otros oficios que cuentan con trayectos educativos más estructurados, gran parte del aprendizaje en carpintería se produce dentro de los propios talleres.

    “La formación se hace muchas veces en las mismas empresas porque en la escuela secundaria el nivel de capacitación en carpintería es bastante básico”, explicaron.

    Si bien desde la cámara y desde FAIMA se impulsan cursos y capacitaciones, el verdadero aprendizaje se adquiere con la práctica diaria.

    En ese sentido, también señalaron que actualmente existe dificultad para encontrar trabajadores que permanezcan el tiempo suficiente en el oficio como para adquirir una formación completa.

    Tecnología y modernización

    En paralelo, el sector también atraviesa un proceso de modernización tecnológica.

    Mientras que muchos talleres continúan utilizando herramientas tradicionales, algunas empresas han incorporado maquinaria de alta precisión, como equipos CNC y sistemas computarizados que optimizan la producción.

    Estas inversiones, sin embargo, suelen estar al alcance de las industrias de mayor escala. “Las grandes fábricas pueden invertir en tecnología avanzada, pero muchos talleres siguen trabajando con herramientas sencillas que son más fáciles de mantener”, explicaron.

    Aun así, la combinación entre saber artesanal y nuevas herramientas permite mejorar la calidad de los productos y ampliar las posibilidades de diseño.

    Mirada hacia el futuro

    De cara a este nuevo año, desde la cámara señalaron que el principal objetivo es continuar creciendo y fortaleciendo la institución.

    Entre las metas planteadas se encuentra sumar nuevos socios, ampliar los beneficios para los asociados y seguir promoviendo la capacitación dentro del sector.

    “Nuestra meta es seguir creciendo en cantidad de socios, generar más beneficios y poder capacitar a la comunidad para sostener la industria maderera”, expresaron.

    En ese camino, la entidad busca consolidar su rol como referente de la actividad en Pergamino y como punto de encuentro para quienes trabajan con la madera.

    Una celebración con historia

    En este contexto, el Día del Carpintero se convierte en una oportunidad para reconocer a quienes sostienen una actividad que combina tradición, creatividad y esfuerzo.

    Desde los talleres más pequeños hasta las empresas de mayor escala, todos comparten el mismo desafío: mantener vivo un oficio que forma parte de la historia productiva de la ciudad.

    Cada mesa, cada puerta o cada mueble elaborado en madera lleva detrás horas de trabajo, conocimiento y dedicación.

    Y es precisamente ese saber artesanal, transmitido de generación en generación, el que sigue dando identidad a un oficio que, pese a los cambios del tiempo, continúa siendo esencial.

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