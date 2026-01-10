Defensores de Belgrano de Villa Ramallo comenzó a reforzarse para el Torneo Federal A

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo puso en marcha su armado para el próximo Torneo Federal A y confirmó la contratación de sus primeros refuerzos. Se trata de tres futbolistas jóvenes, con experiencia en distintas categorías, que se incorporarán en los próximos días para iniciar la pretemporada .

El primer nombre confirmado es el de Edgar Villán, delantero correntino de 23 años que llega para reforzar el frente de ataque. El atacante viene de jugar en Boca Unidos de Corrientes y tuvo su último paso por Ferrocarril Oeste de Olavarría, donde formó parte del plantel que disputó el Torneo Regional Amateur 2025/26.

Villán se desempeña como centrodelantero y se destaca por su potencia física, su juego aéreo y su presencia en el área rival. Desde el cuerpo técnico consideran que su perfil puede aportar soluciones ofensivas y variantes en el esquema que pretende implementar Gabriel Pieralisi a lo largo del campeonato.

Otro de los refuerzos anunciados es Eloy Roigé, delantero de 26 años nacido en General Villegas, con una carrera que combina formación en el fútbol argentino y pasos por el exterior. Surgido de Instituto de Córdoba, debutó profesionalmente en 2017 en un partido de Copa Argentina frente a River Plate, bajo la dirección técnica de Gabriel Gómez.

Luego de su etapa en la “Gloria”, Roigé sumó experiencia en el ascenso español y en San Felipe de Chile. En las últimas dos temporadas fue una de las figuras de la Liga de General Villegas, donde se destacó como goleador defendiendo la camiseta de Ingeniero White de Banderaló, rendimiento que despertó el interés del conjunto ramallense.

Tomás Bacas, versatilidad y rodaje en categorías superiores

La tercera incorporación es Tomás Bacas, volante de 23 años con capacidad para desempeñarse tanto por la banda derecha como en el centro del mediocampo. En la última temporada integró el plantel de Sarmiento de Chaco en el Torneo Federal A, sumando minutos y experiencia en una categoría exigente.

Con pasado en Estudiantes de Caseros y Villa Dálmine, ambos en el Torneo Nacional B, Bacas se formó futbolísticamente en Sarmiento de Junín. En 2021 fue campeón del torneo de Reserva de AFA, un logro que le permitió adquirir rodaje competitivo y consolidar su crecimiento profesional.

Desde la dirigencia de Defensores adelantaron que el mercado de pases continúa abierto y que el objetivo es sumar entre tres y cuatro refuerzos más para completar el plantel. La intención es llegar al inicio del Federal A con un equipo competitivo, equilibrado y con alternativas en todas las líneas.