viernes 26 de diciembre de 2025
    • Pergamino: permanentes trabajos sobre higiene urbana, clave en esta época de año

    Distintas áreas de la Municipalidad están abocadas al control de los espacios verdes y la eliminación de basurales en Pergamino.

    26 de diciembre de 2025 - 16:33
    Importante trabajo de contralor en Pergamino.

    La Subsecretaria de Inspección General y Tránsito de Pergamino, como así también Higiene Urbana, intensificaron los trabajos para fiscalización haciendo hincapié en desmalezamiento de los terrenos baldíos, ocupación de la vía pública con materiales para construcción, bolsas con basura y todo lo vinculado con el aseo de la ciudad.

    “En relación a los terreros que presentan malezas, en primer lugar se identifica al propietario y se realiza una intimación para que, en el plazo de 48 horas, realice la limpieza incluyendo el desmalezamiento del inmueble”, explicaron al Diario desde esta área. “Vencido el plazo concedido, y de no haberse hecho la limpieza pertinente, se procede a labrar la infracción correspondiente que forman parte de las normativas vigentes en el Partido de Pergamino”, agregaron durante la charla con este medio.

    Una vez efectuadas las mismas, si el terreno continúa en esas condiciones, se inician los trámites inherentes para concretar una toma de posesión precaria de la propiedad, y así de esta manera el Municipio efectúa la tarea de limpieza y desmalezamiento con cargo a los dueños. “Concluidas las intervenciones, mediante un acta pertinente, se realiza la restitución del terreno al titular, aunque cabe señalar que en muchos casos este tipo de situaciones se resuelven sin tener que llegar al labrado de la infracción”, reconocieron ayer desde la Subsecretaría de Inspección General.

    Basurales clandestinos en Pergamino

    Asimismo, y a través del área de Higiene Urbana, llevan a cabo una intensa tarea para la erradicación de basurales a cielo abierto formados en distintos barrios de la ciudad. Estas intervenciones para lograr saneamiento ambiental implican la eliminación de sitios donde los vecinos acumulan residuos, con altos y negativos impactos sobre el ambiente y la salud humana ya que contaminan todas esas zonas, incluso provocando riesgos para los transeúntes. “Estas situaciones se tratan de una problemática que lamentablemente se repite todos los meses en distintos sectores de Pergamino”, explicaron desde esta dependencia municipal que tiene a cargo estos trabajos.

    Además, señalaron que “demandan tiempo y un gran esfuerzo por parte del personal municipal, quienes mantienen una intensa agenda de trabajo en torno a la recuperación de espacios públicos y privados donde se generan basurales a cielo abierto”.

    “Lograr el mantenimiento de la ciudad muchas veces puede generarse complicado por el accionar de algunos vecinos que directamente no cuidan nada; desde la colocación de sus residuos en paseos públicos hasta sacar la bolsa fuera de día y horario son comportamientos casi constantes de algunas personas sin diferenciar sectores”, dijeron a LA OPINION.

    “Pedimos responsabilidad y solidaridad a la población. Está prohibido arrojar residuos en la vía pública”, advirtieron ayer en la Municipalidad e indicaron que quienes deban desprenderse de escombros, ramas y grandes volúmenes de basura, pueden llamar al 147, tomar conocimiento de cuándo el servicio de recolección de voluminosos pasará por su barrio y sacar dicha basura cuando se les indica”.

    Desidia y mal comportamiento

    Sobre este tipo de situaciones, hay una desidia generalizada en sectores de la población que no cuida el bien público provocando daños ambientales con el arrojo de basura de cualquier tipo en calles de tierra o terrenos alejados; “tanto la recolección domiciliaria como la de basura voluminosa se cumple de manera correcta con los cronogramas que se establecieron para la cobertura de los barrios”, señalaron desde el área local de Higiene Urbana.

    En la vía pública

    Respecto a los controles y limpieza de la vía pública pergaminenses, los materiales de construcción y bolsones están regulados bajo la Ordenanza Nº 13.46/86; allí se les otorga 48 horas para que el propietario pueda retirarlos de la vereda y de no dar cumplimiento, será infraccionado.

    Otra tarea importante que se viene realizando con personal del área es referente a los controles en las verdulerías. “Detectamos que varios comercios no cumplen con lo estipulado en la legislación local, ocupando más espacio del permitido, colocando cajones vacios en lugares prohibidos, carteles, verduras en mal estado y residuos que perjudican el tránsito peatonal y obstaculiza la visibilidad de los conductores, en el caso de los comercios ubicados en esquinas. Ante esta situación, se realizo una notificación escrita a cada comercio del rubro del contenido de la ordenanza vigente y la intimación para que en el plazo de 48 a 72 horas regularicen la situación. Como resultado, muchos han acatado lo establecido y otros no, labrándose la correspondiente multa”, aseguraron en el Municipio.

