domingo 11 de enero de 2026
    • Conflicto en Salud: el Municipio de San Pedro intimó a un cirujano por tomarse vacaciones sin aval oficial

    La Municipalidad San Pedro advirtió que la licencia fue tomada sin autorización previa y amenazó con un sumario que podría terminar en despido.

    11 de enero de 2026 - 11:51
    El Municipio y un cirujano que además es sindicalista de Cicop atraviesan un conflicto relacionado con las vacaciones del profesional de la salud, que tomó licencia del 5 al 19 de enero sin la autorización correspondiente.

    La Opinion Semanario

    Un fuerte conflicto se desató en el sistema de salud en San Pedro tras la decisión de un cirujano de tomarse vacaciones sin la autorización correspondiente. El profesional, que además cumple funciones sindicales en Cicop, fue intimado por el Municipio a retomar sus tareas bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias.

    Vacaciones sin autorización y cruce por carta documento

    El conflicto se originó cuando el médico decidió tomar licencia entre el 5 y el 19 de enero, pese a que su pedido, realizado en octubre, no había sido autorizado. Ante la falta de respuesta favorable, informó su decisión mediante una carta documento enviada a la Dirección de Personal, en la que citó la Ley de Contrato de Trabajo como sustento legal.

    El Municipio rechazó el planteo y habló de falta grave

    La Municipalidad respondió por la misma vía legal y rechazó los argumentos expuestos por el cirujano. La directora de Asesoría Letrada, Viviana Costa, consideró “inaplicable” la normativa invocada y recordó que en el empleo público las vacaciones requieren autorización previa, ya que deben evaluarse las necesidades del servicio.

    Impacto en el Hospital y posible sumario administrativo

    La ausencia del profesional generó complicaciones en el Hospital, que debieron resolverse con la contratación de un cirujano de Rosario bajo la onerosa modalidad de guardia de reemplazo. El Gobierno advirtió que la inasistencia configura una falta grave y anticipó que podría iniciarse un sumario, proceso que requerirá desafuero sindical por su rol en Cicop.

