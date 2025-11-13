Marita Conti sufrió un siniestro vial cuando chocó con su auto contra una camioneta en la autopista

En la tarde de este miércoles en la autopista de la ruta 8, a la altura de San Antonio de Areco, la médica y política líder del Frente Renovador local, Marita Conti, protagonizó un siniestro vial al colisionar al mando de su automóvil contra una camioneta.

El miércoles por la tarde, la médica y dirigente pergaminense Marita Conti protagonizó un fuerte siniestro vial en la autopista de la ruta nacional 8, a la altura de San Antonio de Areco, cuando el vehículo en el que viajaba junto a su hijo colisionó contra una camioneta que se habría cruzado en su trayecto.

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 16:30 en el sector del puente que conecta la autopista con la ruta provincial 31, en jurisdicción de San Antonio de Areco.

Según relató Conti, conducían en dirección a Pergamino cuando una camioneta Toyota Hilux intentó incorporarse a la autopista de manera imprevista.

“Todavía no entendemos por qué, pero en vez de subir en paralelo a la ruta, se cruzó perpendicular, de lado a lado, quedando en medio de los dos carriles”, explicó.

“Mi hijo frenó de golpe, intentó esquivarla todo lo que pudo y terminamos golpeando la caja del lado del conductor”, añadió.

El impacto fue violento: el automóvil se incrustó parcialmente bajo la camioneta, pero logró estabilizarse sin despistarse hacia la banquina.

A pesar de la magnitud del choque, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad.

Golpes y observación médica

Conti contó que tanto ella como su hijo fueron trasladados para controles médicos preventivos y permanecieron en observación durante algunas horas.

“Estamos bien, pero muy doloridos. Se abrió el airbag y el cinturón me dejó marcas, aunque eso fue lo que nos salvó”, afirmó.

La profesional destacó la importancia de las medidas de seguridad del vehículo:

“El cinturón y el airbag fueron fundamentales. Podría haber sido terrible, sinceramente.”

Tras el accidente, debieron esperar varias horas la llegada de una grúa que trasladó el vehículo hasta Pergamino.

Tránsito normalizado y agradecimiento

Personal policial de San Antonio de Areco intervino en el lugar para ordenar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido durante el operativo de asistencia y remoción de los vehículos.

El tránsito fue restablecido poco después sin mayores complicaciones.

Conti, referente del Frente Renovador y exdirectora del Instituto Maiztegui, agradeció los mensajes de apoyo recibidos y subrayó que el desenlace “pudo haber sido mucho peor”.

“Agradezco estar viva y poder contarlo. Fue un susto enorme, pero también una enseñanza sobre lo importante que es viajar con todas las medidas de seguridad posibles”, expresó.