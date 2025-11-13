jueves 13 de noviembre de 2025
    • Marita Conti sufrió un siniestro vial cuando chocó con su auto contra una camioneta en la autopista

    El miércoles a la tarde a la altura de San Antonio de Areco el vehículo que conducía colisionó con una pick up. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

    13 de noviembre de 2025 - 16:26
    En la tarde de este miércoles en la autopista de la ruta 8, a la altura de San Antonio de Areco, la médica y política líder del Frente Renovador local, Marita Conti, protagonizó un siniestro vial al colisionar al mando de su automóvil contra una camioneta.

    En la tarde de este miércoles en la autopista de la ruta 8, a la altura de San Antonio de Areco, la médica y política líder del Frente Renovador local, Marita Conti, protagonizó un siniestro vial al colisionar al mando de su automóvil contra una camioneta.

    El miércoles por la tarde, la médica y dirigente pergaminense Marita Conti protagonizó un fuerte siniestro vial en la autopista de la ruta nacional 8, a la altura de San Antonio de Areco, cuando el vehículo en el que viajaba junto a su hijo colisionó contra una camioneta que se habría cruzado en su trayecto.

    La seguridad del vehículo evitó consecuencias graves

    El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 16:30 en el sector del puente que conecta la autopista con la ruta provincial 31, en jurisdicción de San Antonio de Areco.

    Según relató Conti, conducían en dirección a Pergamino cuando una camioneta Toyota Hilux intentó incorporarse a la autopista de manera imprevista.

    “Todavía no entendemos por qué, pero en vez de subir en paralelo a la ruta, se cruzó perpendicular, de lado a lado, quedando en medio de los dos carriles”, explicó.

    “Mi hijo frenó de golpe, intentó esquivarla todo lo que pudo y terminamos golpeando la caja del lado del conductor”, añadió.

    El impacto fue violento: el automóvil se incrustó parcialmente bajo la camioneta, pero logró estabilizarse sin despistarse hacia la banquina.

    A pesar de la magnitud del choque, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad.

    Golpes y observación médica

    Conti contó que tanto ella como su hijo fueron trasladados para controles médicos preventivos y permanecieron en observación durante algunas horas.

    “Estamos bien, pero muy doloridos. Se abrió el airbag y el cinturón me dejó marcas, aunque eso fue lo que nos salvó”, afirmó.

    La profesional destacó la importancia de las medidas de seguridad del vehículo:

    “El cinturón y el airbag fueron fundamentales. Podría haber sido terrible, sinceramente.”

    Tras el accidente, debieron esperar varias horas la llegada de una grúa que trasladó el vehículo hasta Pergamino.

    Tránsito normalizado y agradecimiento

    Personal policial de San Antonio de Areco intervino en el lugar para ordenar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido durante el operativo de asistencia y remoción de los vehículos.

    El tránsito fue restablecido poco después sin mayores complicaciones.

    Conti, referente del Frente Renovador y exdirectora del Instituto Maiztegui, agradeció los mensajes de apoyo recibidos y subrayó que el desenlace “pudo haber sido mucho peor”.

    “Agradezco estar viva y poder contarlo. Fue un susto enorme, pero también una enseñanza sobre lo importante que es viajar con todas las medidas de seguridad posibles”, expresó.

