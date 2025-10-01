Se enciende la cuarta edición de la "Fiesta del Asado de Tira" en Campana

Por cuarto año consecutivo, la ciudad de Campana será sede de la “Fiesta del Asado de Tira”. La jornada se desarrollará en el tradicional Campito de Siderca (Balcarce y Luis Costa), donde la clásica Competencia de Asadores pondrá a prueba el talento de 40 parrilleros divididos en dos grupos.

Cada uno deberá preparar las tiras de asado con la guarnición que elija, mientras un jurado de reconocida trayectoria evaluará punto de cocción, presentación, acompañamiento y hasta el desempeño en el puesto de trabajo, considerando orden, limpieza y actitud. Entre los jueces estarán el chef internacional Juan Pucheta , el sommelier de carnes Alejandro Santarcieri , el especialista Carlos Murillo y el ingeniero y gastrónomo Claudio Valerio .

La propuesta no se agota en la parrilla. Durante todo el día habrá actividades recreativas y culturales pensadas para las familias. En el escenario se presentarán Antonio Tarragó Ros, Chango Spasiuk, el Dúo Cimarrón, Ballet Martín Fierro, Ballet Eluney, Lucas Cortés, Sayanifolk y Tiempos de Canto , además de exhibiciones de malambo y clases abiertas de folklore con Nahuel Moreyra .

También estarán presentes los artesanos campestres, una kermesse de juegos típicos y un campeonato de truco. Para quienes quieran disfrutar al aire libre, se dispondrá de mesas y sillas bajo la sombra de árboles o parasoles, ideales para almorzar, refrescarse o compartir la merienda.

image

El corte que nació en Campana

Más allá de la fiesta, la celebración tiene un trasfondo histórico: el asado de tira se originó en la ciudad de Campana a fines del siglo XIX, en el frigorífico The River Plate Fresh Meat & Co., el primero de Sudamérica, fundado en 1882.

Según Claudio Valerio, investigador de la historia gastronómica local, es importante distinguir entre el “asado urbano” y el “asado de campo”: en el primero, la tira de asado es la reina; en el segundo, el protagonismo lo tiene el costillar completo.

image

En 2014, el entonces diputado nacional Alberto Assef presentó un proyecto de ley para declarar a Campana “Capital Nacional del Asado de Tira”, iniciativa que tuvo su correlato en la legislatura bonaerense de la mano de la diputada provincial Sandra Paris.