miércoles 01 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Se enciende la cuarta edición de la "Fiesta del Asado de Tira" en Campana

    El próximo domingo 5 de octubre, el Campito de Siderca de la ciudad bonaerense de Campana volverá a ser escenario de la celebración que rinde homenaje a un corte de carne nacido en la ciudad. Competencias, espectáculos, artesanías y mucho folclore para toda la familia.

    1 de octubre de 2025 - 08:28
    image

    Por cuarto año consecutivo, la ciudad de Campana será sede de la “Fiesta del Asado de Tira”. La jornada se desarrollará en el tradicional Campito de Siderca (Balcarce y Luis Costa), donde la clásica Competencia de Asadores pondrá a prueba el talento de 40 parrilleros divididos en dos grupos.

    Lee además
    arvejas en flor: la gira 2025 en pergamino mostro un cultivo en excelente estado

    Arvejas en flor: "la Gira 2025" en Pergamino mostró un cultivo en excelente estado
    faro 2025: el agro piensa su futuro con inteligencia artificial, humana y natural

    FARO 2025: el agro piensa su futuro con inteligencia artificial, humana y natural

    Cada uno deberá preparar las tiras de asado con la guarnición que elija, mientras un jurado de reconocida trayectoria evaluará punto de cocción, presentación, acompañamiento y hasta el desempeño en el puesto de trabajo, considerando orden, limpieza y actitud. Entre los jueces estarán el chef internacional Juan Pucheta, el sommelier de carnes Alejandro Santarcieri, el especialista Carlos Murillo y el ingeniero y gastrónomo Claudio Valerio.

    Música, cultura y juegos tradicionales

    La propuesta no se agota en la parrilla. Durante todo el día habrá actividades recreativas y culturales pensadas para las familias. En el escenario se presentarán Antonio Tarragó Ros, Chango Spasiuk, el Dúo Cimarrón, Ballet Martín Fierro, Ballet Eluney, Lucas Cortés, Sayanifolk y Tiempos de Canto, además de exhibiciones de malambo y clases abiertas de folklore con Nahuel Moreyra.

    También estarán presentes los artesanos campestres, una kermesse de juegos típicos y un campeonato de truco. Para quienes quieran disfrutar al aire libre, se dispondrá de mesas y sillas bajo la sombra de árboles o parasoles, ideales para almorzar, refrescarse o compartir la merienda.

    image

    El corte que nació en Campana

    Más allá de la fiesta, la celebración tiene un trasfondo histórico: el asado de tira se originó en la ciudad de Campana a fines del siglo XIX, en el frigorífico The River Plate Fresh Meat & Co., el primero de Sudamérica, fundado en 1882.

    Según Claudio Valerio, investigador de la historia gastronómica local, es importante distinguir entre el “asado urbano” y el “asado de campo”: en el primero, la tira de asado es la reina; en el segundo, el protagonismo lo tiene el costillar completo.

    image

    En 2014, el entonces diputado nacional Alberto Assef presentó un proyecto de ley para declarar a Campana “Capital Nacional del Asado de Tira”, iniciativa que tuvo su correlato en la legislatura bonaerense de la mano de la diputada provincial Sandra Paris.

    Temas
    Seguí leyendo

    Arvejas en flor: "la Gira 2025" en Pergamino mostró un cultivo en excelente estado

    FARO 2025: el agro piensa su futuro con inteligencia artificial, humana y natural

    El Gobierno y la Mesa de Enlace: INTA en debate y reclamos por el fin de las retenciones

    La Mesa de Enlace se reúne con el Gobierno con las retenciones como telón de fondo

    El maíz y su manejo sanitario: las plagas evolucionan y redefinen la campaña

    El Gobierno defendió el fin de las retenciones cero: "Fue una medida extraordinaria"

    Malestar en el campo argentino por el rápido final de las retenciones cero

    Acsoja: Previsibilidad y reconocimiento genético, claves para que Argentina alcance su potencial en cinco años

    Gerónimo Watson es el nuevo director general de Rizobacter Argentina

    La Federación Agraria prepara su 111° Congreso en Rosario

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    arvejas en flor: la gira 2025 en pergamino mostro un cultivo en excelente estado

    Arvejas en flor: "la Gira 2025" en Pergamino mostró un cultivo en excelente estado

    Por Guillermo Baduy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    José Luis Espert en la comisión de Presupuesto y Hacienda

    Espert: Cruces, gritos y acusaciones: estalló la Comisión de Presupuesto
    Tarifas de gas en octubre: cómo impactará el aumento en la factura promedio para el usuario

    Tarifas de gas en octubre: cómo impactará el aumento en la factura promedio para el usuario

    Pergamino: eximición de tasas urbanas destinada a jubilados y pensionados

    Pergamino: eximición de tasas urbanas destinada a jubilados y pensionados

    Gabinete municipal: Andrés DallOcchio es el nuevo secretario de Hacienda y Finanzas

    Gabinete municipal: Andrés Dall'Occhio es el nuevo secretario de Hacienda y Finanzas

    Las personas entre los 18 años y los 70 están obligadas a votar, aunque los jóvenes a partir de los 16 pueden hacerlo si están en el padrón.

    Elecciones 2025: debut de la Boleta Única Papel, sanciones por no ir a votar y rol de las autoridades de mesa