lunes 29 de septiembre de 2025
    • La Mesa de Enlace se reúne con el Gobierno con las retenciones como telón de fondo

    Este lunes a las 14, las entidades rurales mantendrán un encuentro con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El debate por la reestructuración del INTA será el tema central, aunque el reclamo por las retenciones volverá a aparecer sobre la mesa.

    29 de septiembre de 2025 - 12:23
    image

    La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) se reunirá este lunes con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y con el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich. El encuentro tendrá lugar en la sede oficial y girará en torno a la reestructuración del organismo, luego del fallido intento de reforma que impulsó el Poder Ejecutivo y que el Congreso frenó semanas atrás.

    Si bien la marcha atrás legislativa obligó al Gobierno a restituir la autarquía y frenar los pases a disponibilidad de personal, la intención oficial sigue siendo avanzar en una mayor eficiencia interna. En ese marco, este lunes se oficializó la designación de la ingeniera agrónoma María Inés Amuchástegui como nueva representante de la Secretaría de Agricultura en el Consejo Directivo del INTA.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SociedadRural/status/1971296180840562722&partner=&hide_thread=false

    Más allá de la agenda institucional, las entidades rurales anticiparon que insistirán con el reclamo por las retenciones, un tema que recobró intensidad tras la rebaja a cero que duró apenas 72 horas la semana pasada. Aunque el interlocutor de la reunión, Iraeta, no tiene injerencia directa en esa materia —la decisión depende de ARCA, Producción y el ministro de Economía, Luis Caputo —, el campo volverá a marcar su postura.

    El agro, un sector que aporta

    El domingo, la Sociedad Rural de Rosario difundió un comunicado dirigido al presidente Javier Milei en el que exigió la reducción inmediata y sustancial de los derechos de exportación.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ruralrosario/status/1972438247105286349&partner=&hide_thread=false

    “La Argentina no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento. No pedimos privilegios, pedimos justicia”, señalaron en la entidad. “La Argentina no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento. No pedimos privilegios, pedimos justicia”, señalaron en la entidad.

    En la misma línea, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) su vicepresidente, José Colombatto, ratificó en la Expo Rural de Concepción del Uruguay que la meta del campo “sigue siendo retenciones cero, de manera permanente”. Su titular, Carlos Castagnani, pidió extender la baja hasta el 31 de octubre y aconsejó a los productores “prudencia” en la comercialización de granos.

