martes 30 de septiembre de 2025
    • El Gobierno y la Mesa de Enlace: INTA en debate y reclamos por el fin de las retenciones

    En medio del malestar de los productores por la suspensión del beneficio que duró apenas tres días, las entidades rurales se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, para definir la estructura del INTA y poner sobre la mesa demandas de obras clave.

    30 de septiembre de 2025 - 09:13
    7t2Br2LYW_1256x620__1

    La reunión comenzó pasadas las 15 del día lunes en la Secretaría de Agricultura, con la presencia de la Mesa de Enlace y representantes de universidades y asociaciones vinculadas al agro. El encuentro buscó ordenar la situación del Consejo Directivo del INTA, tras el rechazo del Congreso al Decreto 462/2025 que pretendía convertir al organismo en ente desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Economía.

    Pero el clima no era el mejor. La suspensión del esquema de “retenciones cero” —que había favorecido a las grandes cerealeras y se cerró en apenas tres días tras alcanzar el cupo de US$7000 millones— dejó un fuerte malestar en los productores, quienes reclaman que la medida haya sido más prolongada y beneficiosa para todos.

    “El decreto establecía vigencia hasta el 31 de octubre o hasta agotar los US$7000 millones, lo que ocurriera primero. Muchos productores se quedaron afuera”, advirtió Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

    Reclamos por previsibilidad

    Los dirigentes rurales insistieron en la necesidad de contar con reglas claras para planificar la producción. “Para que nosotros podamos operar necesitamos previsibilidad. Lo ideal sería que el Gobierno nos presente un programa concreto de cómo irán bajando las retenciones”, subrayó Marco Pereda, vicepresidente de la SRA.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaOpiniONline/status/1972685975139516616&partner=&hide_thread=false

    En la misma línea, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), cuestionó el diseño de la medida: “Fue una decisión de corte netamente económico que perjudica al sector, porque sigue generando imprevisibilidad. Nuestros productores quedaron afuera porque ya no tienen la cosecha”.

    Desde el oficialismo respondieron que esperan que los exportadores salgan a comprar granos y que el mercado refleje los precios, aunque las entidades replicaron que “no se puede dejar siempre todo librado al mercado”.

    El rol del INTA en la mira

    Más allá de las tensiones por las retenciones, el eje central del encuentro fue la definición de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El Consejo Directivo del organismo —integrado por representantes del Estado, universidades y asociaciones rurales— es clave en la aprobación de convenios y programas que impactan en el territorio.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeagraria/status/1972786760167088450&partner=&hide_thread=false

    La participación de la Mesa de Enlace estuvo directamente vinculada a la necesidad de mantener su representación en ese órgano y garantizar que las decisiones se tomen con la mirada de los productores.

    Obras hídricas: avance en el Salado

    Otro de los temas que cobró relevancia fueron las obras hídricas que el sector viene reclamando para mitigar los efectos de sequías e inundaciones. Tras la reunión, la Sociedad Rural Argentina comunicó que el Gobierno confirmó el inicio de las tareas de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado.

    “El dragado permitirá prevenir las consecuencias graves de las inundaciones, hacer frente a las sequías y administrar mejor los recursos hídricos, a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción”, detallaron desde la entidad. “El dragado permitirá prevenir las consecuencias graves de las inundaciones, hacer frente a las sequías y administrar mejor los recursos hídricos, a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción”, detallaron desde la entidad.

    La Mesa de Enlace dejó en claro que el descontento por la marcha atrás en las retenciones cero seguirá en agenda. Mientras tanto, los productores esperan señales más firmes en materia de previsibilidad y políticas de largo plazo, al tiempo que el Gobierno busca encauzar la discusión sobre el INTA y avanzar en obras que llevan años de reclamos.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CRAprensa/status/1972992330287190065&partner=&hide_thread=false

    “La medida cumplió su objetivo y terminó”, había justificado días atrás Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, para los dirigentes rurales, el desafío recién empieza: lograr que la política económica atienda de manera sostenida las necesidades del campo.

    Temas
