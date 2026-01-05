CADU de Zárate confirmó dos nuevos refuerzos para afrontar el Campeonato 2026 de la Primera B

A través de sus redes sociales, Defensores Unidos anunció la incorporación del marcador central Julio López y del mediocampista Alan Sosa para el plantel profesional que afrontará el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana.

Defensores Unidos de Zárate continúa avanzando con paso firme en el armado de su plantel para el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana y, en las últimas horas, confirmó la incorporación de dos nuevos refuerzos que aportarán experiencia y recambio en puestos clave del equipo que conduce Martín Rolón.

Uno de los refuerzos anunciados es el marcador central Julio López, de 27 años, nacido en Pozo Hondo, provincia de Santiago del Estero. El defensor cuenta con una trayectoria consolidada en el Torneo Federal, donde defendió los colores de clubes de distintas regiones del país.

En las últimas tres temporadas, López sumó rodaje en Sol de América de Formosa, Olimpo de Bahía Blanca y Juventud Antoniana de Salta , acumulando experiencia en torneos competitivos y aportando solidez defensiva. Su llegada busca fortalecer una última línea que será clave en un campeonato largo y exigente.

El otro nombre confirmado es el de Alan Sosa, volante central de 31 años, formado futbolísticamente en Brown de Adrogué. A lo largo de su carrera, el mediocampista tuvo pasos por Cañuelas, Sol de Mayo de Viedma, Morelia de México, Cerrito de Uruguay e Independiente de Chivilcoy, club con el que disputó el último Torneo Federal.

Sosa se caracteriza por su orden táctico, despliegue y experiencia, cualidades que el cuerpo técnico considera fundamentales para darle equilibrio al mediocampo y acompañar a los jugadores más jóvenes del plantel.

El plantel de CADU y el debut en la Primera B 2026

Con estas dos incorporaciones, Defensores Unidos ya suma siete refuerzos confirmados de cara a la próxima temporada. Previamente habían firmado los arqueros Fabricio Henricot (35) y Francisco Salerno (24); los mediocampistas Maximiliano Ortigoza (34) y Lautaro Montani (26); y el delantero Manuel López Scaglia (22).

El Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana comenzará el 7 de febrero y CADU iniciará su camino como local frente a Talleres de Remedios de Escalada. Luego visitará a Argentino de Merlo y, en la quinta fecha, recibirá a Villa Dálmine en el regreso de un clásico zonal que ya despierta gran expectativa.