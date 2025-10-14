martes 14 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Banco Macro anuncia un programa de recompra de acciones

    Aprobó un programa para recomprar hasta 30 millones de acciones Clase B en el mercado local (menos del 4,5% del capital social), por un máximo de $225.000 millones.

    14 de octubre de 2025 - 12:32
    Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

    Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

    BANCO MACRO

    Banco Macro informa que, en su reunión de Directorio, ha aprobado un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo las siguientes condiciones principales:

    Lee además
    En cuanto al Día de la Madre, entre los rubros comerciales minoristas con mayor proyección de la demanda se encuentran “experiencia.

    Día de la Madre en Argentina: se proyectan regalos por $46.500 de promedio
    Javier Milei y Donald Trump

    Javier Milei en Washington: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca: qué se espera de la reunión

    - Duración: 60 días corridos, contados a partir de la fecha de publicación de la información en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sujeto a posibles renovaciones o extensiones que serán informadas oportunamente.

    - Precio máximo por acción: $7.500.

    - Cantidad máxima de acciones: Hasta 30 millones de acciones Clase B, de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción, lo que representa menos del 4,5% del capital social. Esto se encuentra dentro de los límites regulatorios, ya que el máximo permitido para recompras es del 10%.

    - Monto máximo a invertir: Hasta $225.000.000.000 (equivalente aproximado a US$150 millones, al tipo de cambio actual de alrededor de $1.500 por dólar).

    Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, declaró: “Desde el Directorio y el management de Banco Macro consideramos que, en el contexto de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, es oportuno lanzar éste programa de recompra, el cual es factible dada la solidez del balance y exceso de capital fruto de resultados acumulados con el que cuenta nuestro Banco Macro.

    Dicho programa es una señal concreta de nuestro compromiso y confianza en la Argentina, así como también de la convicción en la fortaleza y el futuro de Banco Macro. En su historia, Macro ha sido consistente en dar éstas señales en períodos de volatilidad, habiendo ejecutado programas de recompra exitosos en los años 2008, 2011 y 2018”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Día de la Madre en Argentina: se proyectan regalos por $46.500 de promedio

    Javier Milei en Washington: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca: qué se espera de la reunión

    Acuerdo en Medio Oriente: Hamas liberó a los 20 rehenes vivos tras dos años de horror y ya están en Israel

    Se suicidó un sobreviviente del ataque terrorista de Hamas al festival Nova

    Inteligencia artificial y la paradoja energética: el nuevo mapa del poder en la era de los datos

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR

    La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la lista de LLA en Buenos Aires

    Sam Altman: "Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei"

    Acuerdo histórico: YPF y ENI invertirán en Vaca Muerta para exportar 12 millones de toneladas de GNL

    Terminamos la guerra": Israel ratifica el plan de paz con Hamas. Cuenta regresiva para liberar rehenes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Javier Milei y Donald Trump

    Javier Milei en Washington: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca: qué se espera de la reunión

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil