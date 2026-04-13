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    • Seguridad vial: días con neblinas y conducción segura

    Este fenómeno climático está presentándose en Pergamino y la región; recomiendan circular con precaución para preservar la seguridad vial.

    13 de abril de 2026 - 16:41
    Seguridad vial y neblinas en la región; a tener cuidado.

    Pergamino y la región amanecen durante estos días bajo un manto de una espesa niebla que reduce la visibilidad a escasos metros, provocando riesgos para la seguridad vial. Lo cierto es que este fenómeno climático es característico en este época del año e indica que las temperaturas frías, humedad elevada y viento en calma son claves para que esto suceda. ¿Por qué se produce la niebla? ¿Qué condiciones deben darse para que aparezca? Expertos analizaron el fenómeno y anticiparon, además, qué ocurrirá los próximos días y la semana que viene.

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    Un fenómeno climática de la época

    “Los fenómenos de niebla y neblina son característicos de toda la zona pampeana, pero también de todas las rutas que atraviesan el litoral y gran parte del norte patagónico y hacia la zona de Cuyo. Son fenómenos que tienden a intensificarse cuando las noches son más largas y la humedad durante ese período nocturno perdura", explicaron fuentes consultadas por el Diario respecto al fenómeno particular y característico en esta temporada.

    Los especialistas indicaron que esa humedad presente en el ambiente durante la noche genera la condensación de esas gotas de agua para proporcionar la posibilidad de neblinas. Sin embargo, cuando persiste la quietud ambiental y el viento sea calmo, la niebla se estaciona y genera esa imposibilidad de que una visibilidad sea clara.

    Precaución al conducir

    Desde la Agencia de Seguridad Vial sostuvieron que “la mejor manera de prevenir accidentes es postergar el viaje”. En caso de que no haya posibilidades de posponerlo, las precauciones a tener en cuenta son: circular con luces bajas encendidas (son obligatorias por ley en rutas y autopistas); si el vehículo cuenta con faros antiniebla homologados, se deben encender.

    También solicitó mantener el parabrisas despejado, puesto que al haber mucha humedad en el exterior y condensación en el interior, el desempañador suele ser el mejor aliado en estos casos.

    Otro dato significativo aportado por la Agencia de Seguridad Vial es el de no perder de vista la visibilidad de las luces traseras del vehículo que está adelante, con la distancia prudencial correspondiente en estos casos, puesto que la calzada suele estar húmeda y la adherencia de las cubiertas es diferente.

    “Ante una frenada de emergencia se debe poder frenar a tiempo y sin inconvenientes”, señalaron, al tiempo que pidieron “evitar las maniobras de sobrepaso, sobre todo en las rutas donde el conductor no tiene posibilidad de ver el que viene de frente”.

    Neblinas y rutas en mal estado, un combo peligroso

    El 90% de información que requiere un conductor ingresa por la vista, “mientras que el 10% restante ingresa por el oído. Por eso siempre recomiendo viajar en silencio, ya sea solo u acompañado, porque ese ínfimo porcentaje de información es fundamental cuando la visión es prácticamente nula", precisaron desde el organismo.

    En caso de detenerse, recomendaron "hacerlo en una estación de servicios o, en su defecto, en el ingreso a un camino rural, lo más alejado de la banquina. Y una cosa fundamental: no encender las balizas porque implica para el resto de los usuarios que el vehículo está detenido”.

    Es importante chequear el estado del tránsito y los vuelos antes de salir. Si se puede, demorar partidas. Y consultar el pronóstico actualizado en el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional o a través de aplicaciones móviles confiables.

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