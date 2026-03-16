Zárate: Defensores Unidos remontó ante UAI Urquiza y sumó un punto clave en la Primera B

El próximo compromiso de Defensores Unidos será el domingo 22, cuando reciba la visita de Real Pilar por la 7ª fecha.

Defensores Unidos de Zárate logró rescatar un empate 2-2 frente a UAI Urquiza en Villa Lynch por la sexta fecha del campeonato de la Primera B Metropolitana. El Celeste perdía 2-0 en el primer tiempo, pero reaccionó a tiempo y sumó su primer punto en condición de visitante.

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El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto zarateño. Apenas a los cinco minutos de juego, Santiago Scacchi abrió el marcador para UAI Urquiza, sorprendiendo a la defensa visitante.

El panorama se complicó aún más antes de la media hora de juego, cuando Enzo Díaz marcó el segundo tanto del equipo local y dejó a Defensores Unidos con una desventaja de dos goles en el marcador.

Con el resultado 2-0, el conjunto de Villa Lynch parecía tener el partido controlado, mientras que el Celeste buscaba reaccionar para volver a meterse en el encuentro.

Martín Giménez lideró la reacción del Celeste

La respuesta de Defensores Unidos llegó cerca del final del primer tiempo. A los 40 minutos, Martín Giménez generó una jugada clave tras escaparse desde casi la mitad de la cancha luego de una precisa habilitación de Alan Sosa.

El delantero fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. El propio Giménez se encargó de la ejecución y descontó para el equipo de Zárate, que se fue al descanso con mejores sensaciones.

Empate en el complemento y primer punto fuera de casa

En la segunda parte, el Celeste mantuvo la intensidad y encontró la igualdad a los 20 minutos. Nuevamente Martín Giménez fue protagonista al culminar una gran triangulación ofensiva junto a los ingresados Bautista Carboni y Tiziano Girard.

Tras el empate, ambos equipos generaron situaciones para quedarse con la victoria, pero el marcador ya no volvió a modificarse.

Con este resultado, Defensores Unidos continúa sin triunfos en el campeonato —suma tres empates y dos derrotas—, aunque consiguió su primer punto como visitante luego de las caídas ante Argentino de Merlo y Excursionistas.

El equipo zarateño se ubica en la 20ª posición con tres unidades, apenas por encima de Dock Sud e Ituzaingó, que tienen dos puntos. Su próximo compromiso será el domingo 22, cuando reciba a Real Pilar por la séptima fecha del torneo.