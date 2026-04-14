martes 14 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate celebró el Festival Provincial del Tango con una multitud en el Parque Urbano

    En Zárate la XV edición del evento reunió a vecinos y artistas en una jornada gratuita con shows de primer nivel y el cierre estelar de Adriana Varela.

    14 de abril de 2026 - 10:56
    La ciudad de Zárate fue escenario este domingo de la XV edición del Festival Provincial del Tango, una propuesta cultural que reunió a vecinos y visitantes en el Parque Urbano, en el marco de la reanudación de los festejos por el 172º aniversario de la creación del Partido.

    La ciudad de Zárate fue escenario este domingo de la XV edición del Festival Provincial del Tango, una propuesta cultural que reunió a vecinos y visitantes en el Parque Urbano, en el marco de la reanudación de los festejos por el 172º aniversario de la creación del Partido.

    Enlace Crítico

    La ciudad de Zárate fue escenario este domingo de la XV edición del Festival Provincial del Tango, un evento que convocó a una multitud en el Parque Urbano y marcó la continuidad de los festejos por el 172º aniversario del Partido, con entrada libre y una destacada propuesta artística.

    Lee además
    Se llevó adelante una nueva edición del encuentro empresarial Zárate Produce, una iniciativa que busca fortalecer la competitividad de las pymes, promover vínculos comerciales y generar oportunidades de crecimiento para el entramado productivo del Partido de Zárate.

    Zárate Produce reunió a empresas y pymes para potenciar la economía local
    La intención del Municipio de llevar los boliches a la costanera no es nueva, como tampoco la idea de zonificar a las confiterías bailables.

    Zárate insiste con mudar los boliches a la costanera y reabre un debate histórico

    Un festival de tango con artistas de primer nivel en Zárate

    Con entrada libre y gratuita, la jornada ofreció un espectáculo de gran nivel que reunió a músicos, bailarines y cantantes de renombre, consolidando al festival como una de las principales propuestas culturales de la región.

    La conducción estuvo a cargo de Marcelo Polino, Rubén Silva y Graciela Olguín, quienes guiaron una programación diversa que incluyó destacadas presentaciones de danza y música ciudadana.

    Entre los números más destacados se presentaron Karen Digiovanni y Luciano Cáceres, Betsabet Flores y Augusto Rodríguez, el cuarteto de Mariano Calo junto a Yazmina Raies, Patricio Cotella y Carolina Ramírez, además de Paola Jean Jean y Nicolás Cobos, y Leonardo Luizaga con Lucía Ohyama.

    Participación de artistas locales y nuevas generaciones

    El festival también abrió espacio para nuevos talentos, con la participación de jóvenes cantantes bajo la dirección general de Lorena Giuffrida y la dirección musical de Javier Ulmete.

    Los artistas estuvieron acompañados por Adrián González en bandoneón, José Álvarez en contrabajo y Mariano Álvarez en relato y voz, aportando una impronta renovada a la tradicional propuesta tanguera.

    Además, se sumaron el Ballet Clásico Municipal dirigido por Marina Pertuso, la Banda Municipal de Zárate y el grupo de danza Carpe Diem, integrando distintos lenguajes escénicos en una misma noche.

    Cierre de lujo con Adriana Varela y una noche inolvidable

    El gran cierre estuvo a cargo de la reconocida cantante Adriana Varela, quien coronó la jornada con una destacada presentación que fue celebrada por el público presente.

    De esta manera, el Festival Provincial del Tango volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, fortaleciendo la identidad cultural de Zárate y acercando propuestas artísticas de calidad a toda la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate Produce reunió a empresas y pymes para potenciar la economía local

    Zárate insiste con mudar los boliches a la costanera y reabre un debate histórico

    Zárate ofrece un fin de semana con cultura, deporte inclusivo y grandes eventos gratuitos

    Arrancó en Zárate el CBC de la UBA en la Universidad Popular con más de 700 estudiantes

    Zárate celebra el Festival Provincial de Tango con Adriana Varela como gran cierre

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las autoridades educativas comunicaron que no constataron que un alumno haya ido armado a la Escuela 19

    Las autoridades educativas comunicaron que no constataron que un alumno haya ido armado a la Escuela 19
    La ciudad de Zárate fue escenario este domingo de la XV edición del Festival Provincial del Tango, una propuesta cultural que reunió a vecinos y visitantes en el Parque Urbano, en el marco de la reanudación de los festejos por el 172º aniversario de la creación del Partido.

    Zárate celebró el Festival Provincial del Tango con una multitud en el Parque Urbano

    El suicido del joven de 34 años generó conmoción en la comunidad.

    Suicidio: un joven se quitó la vida en el barrio Quinta Mastrángelo

    A la mujer la salvaron los integrantes de una pareja residentes en las inmediaciones de San Martín y Alberdi.

    Evitaron el suicidio de una mujer que se ahorcó a un poste de luminarias en San Martín y Alberdi

    El encuentro, organizado por AAPAS (Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros), volvió a consolidarse como un espacio clave de diálogo y construcción colectiva, con la participación de autoridades, aseguradoras, productores, cámaras empresariales y especialistas.

    Con 3.600 asistentes, el Foro Nacional de Seguros 2026 se consolidó como espacio clave del sector