Zárate celebró el Festival Provincial del Tango con una multitud en el Parque Urbano

La ciudad de Zárate fue escenario este domingo de la XV edición del Festival Provincial del Tango, una propuesta cultural que reunió a vecinos y visitantes en el Parque Urbano, en el marco de la reanudación de los festejos por el 172º aniversario de la creación del Partido.

La ciudad de Zárate fue escenario este domingo de la XV edición del Festival Provincial del Tango , un evento que convocó a una multitud en el Parque Urbano y marcó la continuidad de los festejos por el 172º aniversario del Partido, con entrada libre y una destacada propuesta artística.

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Con entrada libre y gratuita, la jornada ofreció un espectáculo de gran nivel que reunió a músicos, bailarines y cantantes de renombre, consolidando al festival como una de las principales propuestas culturales de la región.

La conducción estuvo a cargo de Marcelo Polino, Rubén Silva y Graciela Olguín, quienes guiaron una programación diversa que incluyó destacadas presentaciones de danza y música ciudadana.

Entre los números más destacados se presentaron Karen Digiovanni y Luciano Cáceres, Betsabet Flores y Augusto Rodríguez, el cuarteto de Mariano Calo junto a Yazmina Raies, Patricio Cotella y Carolina Ramírez, además de Paola Jean Jean y Nicolás Cobos, y Leonardo Luizaga con Lucía Ohyama.

Participación de artistas locales y nuevas generaciones

El festival también abrió espacio para nuevos talentos, con la participación de jóvenes cantantes bajo la dirección general de Lorena Giuffrida y la dirección musical de Javier Ulmete.

Los artistas estuvieron acompañados por Adrián González en bandoneón, José Álvarez en contrabajo y Mariano Álvarez en relato y voz, aportando una impronta renovada a la tradicional propuesta tanguera.

Además, se sumaron el Ballet Clásico Municipal dirigido por Marina Pertuso, la Banda Municipal de Zárate y el grupo de danza Carpe Diem, integrando distintos lenguajes escénicos en una misma noche.

Cierre de lujo con Adriana Varela y una noche inolvidable

El gran cierre estuvo a cargo de la reconocida cantante Adriana Varela, quien coronó la jornada con una destacada presentación que fue celebrada por el público presente.

De esta manera, el Festival Provincial del Tango volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, fortaleciendo la identidad cultural de Zárate y acercando propuestas artísticas de calidad a toda la comunidad.