miércoles 24 de diciembre de 2025
    • Zárate: Ailín Pérez ganó el Olimpia de Plata y se consolida como referente argentina en MMA

    La luchadora de Zárate fue distinguida por el Círculo de Periodistas Deportivos tras una temporada sobresaliente en la UFC.

    24 de diciembre de 2025 - 16:45
    La luchadora zarateña Ailín Pérez fue reconocida con el Premio Olimpia de Plata en la categoría Artes Marciales Mixtas (MMA), distinción otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires a los atletas más destacados del año en cada disciplina.

    La peleadora argentina y nacida en Zárate Ailín Pérez fue reconocida con el Premio Olimpia de Plata en Artes Marciales Mixtas (MMA) un galardón que distingue a los deportistas más destacados del país en cada disciplina y que ratifica su crecimiento sostenido en la élite del deporte de combate.

    Enlace Crítico

    La peleadora argentina y nacida en Zárate Ailín Pérez fue reconocida con el Premio Olimpia de Plata en Artes Marciales Mixtas (MMA) un galardón que distingue a los deportistas más destacados del país en cada disciplina y que ratifica su crecimiento sostenido en la élite del deporte de combate.

    Ailín Pérez y un año consagratorio en la UFC

    Nacida en Zárate, Pérez atravesó una temporada de alto nivel competitivo que la posicionó definitivamente entre las figuras emergentes de las Artes Marciales Mixtas a nivel internacional. Sus actuaciones dentro del octágono mostraron una evolución técnica notable, combinada con fortaleza mental y una estrategia cada vez más sólida frente a rivales de jerarquía.

    El reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires llega como consecuencia de ese rendimiento constante, que le permitió sumar triunfos importantes y ganar respeto dentro de una de las divisiones más exigentes del circuito profesional.

    El Olimpia de Plata y el valor del reconocimiento deportivo

    El Premio Olimpia de Plata no solo destaca resultados deportivos, sino también el impacto que los atletas generan en sus respectivas disciplinas. En el caso de Ailín Pérez, el galardón refleja su consolidación en la división de peso gallo femenino y su capacidad para sostener un alto nivel competitivo a lo largo del año.

    Además, el premio posiciona a las Artes Marciales Mixtas en un lugar de mayor visibilidad dentro del deporte argentino, reconociendo el esfuerzo y la profesionalización que exige competir en la UFC, la organización más prestigiosa del mundo en este ámbito.

    Presente y proyección internacional de la luchadora argentina

    Con este reconocimiento, Pérez reafirma su condición de referente nacional en MMA y proyecta un futuro prometedor dentro del ranking mundial. Su regularidad, disciplina y ambición deportiva la colocan como una de las grandes cartas argentinas en el escenario internacional.

    De cara a la próxima temporada, la luchadora buscará seguir escalando posiciones y consolidarse definitivamente entre las mejores de su categoría, con el objetivo de continuar haciendo historia para el deporte argentino.

