miércoles 21 de enero de 2026
    • Wanda Nara reveló el insólito trastorno que padece mientras duerme: de qué se trata

    La mediática dio detalles sin querer de una costumbre que tiene durante las noches cuando duerme y generó curiosidad absoluta.

    21 de enero de 2026 - 11:39
    Wanda Nara sorprendió al contar un hábito poco conocido: comer mientras duerme. La conductora relató que se levanta de madrugada y toma snacks sin darse cuenta.

    CRONOS.

    Wanda Nara volvió a captar la atención con una revelación tan íntima como llamativa. Esta vez no se trató de su vida sentimental, sino de algo mucho más cotidiano —y desconocido—: sus hábitos nocturnos. Durante un especial de MasterChef Celebrity, sorprendió al contar que sufre episodios de sonambulismo que la llevan, incluso, a comer mientras duerme.

    Levantarse de noche y comer sin darse cuenta

    La charla se dio casi al pasar, pero bastaron un par de frases para que el tema explotara en redes. Con naturalidad y sin dramatizar, Wanda se animó a ponerle palabras a una situación que, según contó, la acompaña desde hace tiempo. “Soy muy sonámbula”, admitió, dejando en claro que no se trata de una simple tentación nocturna, sino de conductas que ocurren sin que ella sea consciente.

    Wanda explicó cómo ese hábito se cruza con la dinámica de su familia numerosa. Al hablar de los postres y comidas que guarda para sí, terminó sincerándose aún más: “Un postre que me llevo de acá en una pausa, por ejemplo, le pongo un cartel de ‘no tocar’. A la noche me comen todo y yo capaz me levanto dormida y digo: ‘Tomo mi pedacito de torta, ahora es el momento, se durmieron todos, lo voy a comer’. Abro y no está”.

    El intercambio sumó un condimento extra cuando Damián Betular intentó precisar si se trataba de un acto consciente o no. “¿Comés sonámbula o consciente?”, le preguntó el jurado. Wanda no dudó: “No, como sonámbula. No me doy cuenta, te lo juro”.

    Incluso fue más allá y confesó que muchas veces ni siquiera recuerda esos episodios al despertar: “Capaz estoy tan dormida que al otro día me pregunto y digo: ‘No me lo comí’. Después busco las cámaras de mi casa y me veo a mí comiendo”.

    La conductora también detalló cuáles suelen ser sus elecciones en esos momentos: “Tengo siempre algún paquete de papas fritas”. Y, fiel a su costado goloso, agregó que nunca falta algo dulce: “La guardo en el horno”.

    ¿Qué es la parasomnia?

    Más allá del tono relajado de la charla, lo cierto es que el llamado “trastorno de comer dormido” existe y está clasificado como una parasomnia. Ocurre durante fases profundas del sueño, cuando la persona ingiere alimentos sin consciencia ni control. La falta de diagnóstico y el desconocimiento general hacen que muchos lo oculten o no sepan cómo abordarlo.

    Este cuadro puede tener múltiples orígenes: desde apnea del sueño y síndrome de piernas inquietas hasta el consumo de ciertos medicamentos. Además, señaló que el 70% de quienes lo padecen son mujeres y que factores como la presión social por la delgadez podrían influir en la aparición de estos episodios nocturnos.

    El tratamiento tampoco es sencillo. “Solo dos tercios de los pacientes logran mejoría con el tratamiento”, reconocen los expertos, marcando la complejidad del abordaje. Incluso relató casos extremos, donde el impacto familiar es tan grande que los intentos por frenar la conducta generan más tensión que soluciones.

    Con su confesión, Wanda Nara volvió a mostrar una faceta poco conocida de su intimidad y puso sobre la mesa un tema del que poco se habla. Entre risas, cámaras y anécdotas, dejó en evidencia que, detrás del personaje mediático, también hay hábitos, rarezas y vulnerabilidades que la acercan a muchos más de lo que parece.

    Fuente: Noticias Net.

