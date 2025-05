Violencia en el fútbol: le sacaron los dientes y lo fracturaron en una agresión en los incidentes del partido

En medio del caos, un jugador de Viajantes fue atacado por otro adolescente, presuntamente simpatizante del club visitante. Según relató su madre en diálogo con Diario LA OPINION, el joven no participaba de ninguna pelea, sino que intentaba asistir a un compañero caído en el césped cuando fue agredido por la espalda con un golpe de puño que le provocó la pérdida de piezas dentales y una fractura con desviación en el maxilar.

“Mi hijo fue a levantar a un compañero del piso, vino un chico, lo agarró por la espalda y le pegó una piña. Perdió dientes, está con el maxilar quebrado y desviado. Lo peor de todo es que él no estaba peleando”, expresó con angustia la madre del adolescente.

“La prioridad es su salud, después vendrá todo lo demás. Todavía no hicimos la denuncia porque primero queremos saber cómo evoluciona. Pero esto fue muy grave y no va a quedar así”, agregó la mujer.

Desde la Policía y la Fiscalía informaron que, al momento, no se registraron denuncias penales ni ingresos de personas heridas en el Hospital San José, por lo que oficialmente no se contabilizan lesionados en el hecho. Sin embargo, el testimonio de la familia afectada expone una realidad diferente: la de un menor gravemente herido cuyas lesiones fueron atendidas en el ámbito privado y que, por decisión de sus padres, aún no ha sido incorporado a la vía judicial por priorizar su recuperación.

Los padres del jugador adelantaron que, una vez que cuenten con el informe médico completo y definan el tratamiento que deberá seguir su hijo, evaluarán iniciar acciones legales tanto en el fuero penal como en el civil. “Ya se sabe quién fue el que lo golpeó. Vamos a buscar asesoramiento con un abogado. No puede quedar impune. Ese chico anoche estaba de festejo como si hubiese hecho algo bueno. Es una vergüenza”, sostuvo la madre.

Al adolescente lesionado desde la tribuna lo estaba acompañando el padre. Al finalizar el encuentro, ambos se separaron en medio de la avalancha de personas que ingresaron al campo, lo que dejó al joven expuesto a la agresión.

El hecho reabre el debate sobre la seguridad en los encuentros de fútbol y la responsabilidad de los clubes organizadores para garantizar el orden durante y después de los partidos. La violencia dentro del deporte, lejos de estar erradicada, vuelve a mostrar su cara más cruda y afecta directamente a quienes solo buscan disfrutar del juego.